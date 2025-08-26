https://crimea.ria.ru/20250826/lesnoy-pozhar-pod-anapoy-lokalizovali-na-11-gektarakh-1148986862.html
Лесной пожар под Анапой локализовали на 11 гектарах
Ландшафтный пожар в Новороссийском и Анапском лесничествах во вторник локализован на площади 11,2 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр Кубани. РИА Новости Крым, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Новороссийском и Анапском лесничествах во вторник локализован на площади 11,2 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр Кубани.Тушение осложняется из-за труднодоступного рельефа местности и ветра.В понедельник площадь лесного пожара под Анапой увеличилась с 1,5 гектара до 7,3 гектара. Во вторник площадь горения выросла до 11,2 гектара. К тушению привлекли вертолет Ми-8.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Новороссийском и Анапском лесничествах во вторник локализован на площади 11,2 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр Кубани.
"В 12:20 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 11,2 га", - говорится в сообщении.
Тушение осложняется из-за труднодоступного рельефа местности и ветра.
В понедельник площадь лесного пожара под Анапой увеличилась с 1,5 гектара до 7,3 гектара. Во вторник площадь горения выросла до 11,2 гектара. К тушению привлекли вертолет Ми-8.
