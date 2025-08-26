Рейтинг@Mail.ru
Лесной пожар под Анапой локализовали на 11 гектарах - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Лесной пожар под Анапой локализовали на 11 гектарах
Лесной пожар под Анапой локализовали на 11 гектарах - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Лесной пожар под Анапой локализовали на 11 гектарах
Ландшафтный пожар в Новороссийском и Анапском лесничествах во вторник локализован на площади 11,2 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр Кубани. РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T13:06
2025-08-26T13:00
краснодарский край
новороссийск
анапа
пожар
новости
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148986528_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_0b3ecb5319fd54f4e0de4fbe6d059707.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Новороссийском и Анапском лесничествах во вторник локализован на площади 11,2 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр Кубани.Тушение осложняется из-за труднодоступного рельефа местности и ветра.В понедельник площадь лесного пожара под Анапой увеличилась с 1,5 гектара до 7,3 гектара. Во вторник площадь горения выросла до 11,2 гектара. К тушению привлекли вертолет Ми-8.
краснодарский край
новороссийск
анапа
краснодарский край, новороссийск, анапа, пожар, новости, происшествия
Лесной пожар под Анапой локализовали на 11 гектарах

Пожар в Анапском и Новороссийском лесничествах локализован на площади 11,2 га

13:06 26.08.2025
 
© Краевой лесопожарный центр КубаниЛесной пожар в Анапском лесничестве
Лесной пожар в Анапском лесничестве
© Краевой лесопожарный центр Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Новороссийском и Анапском лесничествах во вторник локализован на площади 11,2 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр Кубани.
"В 12:20 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 11,2 га", - говорится в сообщении.
Тушение осложняется из-за труднодоступного рельефа местности и ветра.
© Краевой лесопожарный центр КубаниЛесной пожар в Анапском лесничестве
Лесной пожар в Анапском лесничестве
© Краевой лесопожарный центр Кубани
В понедельник площадь лесного пожара под Анапой увеличилась с 1,5 гектара до 7,3 гектара. Во вторник площадь горения выросла до 11,2 гектара. К тушению привлекли вертолет Ми-8.
