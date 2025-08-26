https://crimea.ria.ru/20250826/krymskiy-most-seychas---na-podezde-stoyat-mnogokilometrovye-ocheredi-1148982350.html
Крымский мост сейчас - на подъезде стоят многокилометровые очереди
Крымский мост сейчас - на подъезде стоят многокилометровые очереди - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Крымский мост сейчас - на подъезде стоят многокилометровые очереди
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи в очереди стоят более 800 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T10:35
2025-08-26T10:35
2025-08-26T10:35
крым
новости крыма
крымский мост
керчь
тамань
логистика
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи в очереди стоят более 800 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 7 утра в очереди с крымской стороны стояли 370 транспортных средств, за три часа число ожидающих выросло в разы.
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, новости крыма, крымский мост, керчь, тамань, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, очереди на крымском мосту
