Крымский мост сейчас - на подъезде стоят многокилометровые очереди - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Крымский мост сейчас - на подъезде стоят многокилометровые очереди
Крымский мост сейчас - на подъезде стоят многокилометровые очереди - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Крымский мост сейчас - на подъезде стоят многокилометровые очереди
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи в очереди стоят более 800 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T10:35
2025-08-26T10:35
крым
новости крыма
крымский мост
керчь
тамань
логистика
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи в очереди стоят более 800 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 7 утра в очереди с крымской стороны стояли 370 транспортных средств, за три часа число ожидающих выросло в разы. Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - на подъезде стоят многокилометровые очереди

Крымский мост сейчас - со стороны Керчи в очереди стоят 820 машин

10:35 26.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи в очереди стоят более 800 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
По состоянию на 7 утра в очереди с крымской стороны стояли 370 транспортных средств, за три часа число ожидающих выросло в разы.
"По состоянию на 10:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 820 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
