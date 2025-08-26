https://crimea.ria.ru/20250826/krymskiy-most-ochered-vyrosla-na-300-avto-za-chas-1148980307.html

Крымский мост: очередь выросла на 300 авто за час

Крымский мост: очередь выросла на 300 авто за час - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Крымский мост: очередь выросла на 300 авто за час

Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост во вторник с утра начала расти очередь со стороны Керчи. По состоянию на 7 часов там ожидают проезда 370 машин. Об... РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T07:20

2025-08-26T07:20

2025-08-26T07:20

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675962_225:430:1167:960_1920x0_80_0_0_606a3ba6b8f08fa369466ee9f834a02d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост во вторник с утра начала расти очередь со стороны Керчи. По состоянию на 7 часов там ожидают проезда 370 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Часом ранее в очереди на выезд из Крыма находилось 68 транспортных средств. Со стороны Тамани проезд также был свободным.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Добраться в Крым с материка и обратно можно также по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрьВысокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают КрымТройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий

крымский мост

керчь

тамань

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма