https://crimea.ria.ru/20250826/krymskiy-most-ochered-rastet-s-dvukh-storon-1148989657.html
Крымский мост: очередь растет с двух сторон
Крымский мост: очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Крымский мост: очередь растет с двух сторон
Перед досмотровыми пунктами у въезда на Крымский мост к обеду вторника в очередях с двух сторон транспортного перехода проезда ждут 1000 автомобилей. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T14:10
2025-08-26T14:10
2025-08-26T14:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у въезда на Крымский мост к обеду вторника в очередях с двух сторон транспортного перехода проезда ждут 1000 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:557:964:1280_1920x0_80_0_0_f44b4c270399d0d605ab674d4f5d257f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь растет с двух сторон
Крымский мост – в очереди тысяча автомобилей с двух сторон