Крымский мост: очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: очередь растет с двух сторон
2025-08-26T14:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у въезда на Крымский мост к обеду вторника в очередях с двух сторон транспортного перехода проезда ждут 1000 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь растет с двух сторон

14:10 26.08.2025
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у въезда на Крымский мост к обеду вторника в очередях с двух сторон транспортного перехода проезда ждут 1000 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 85 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 915 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
