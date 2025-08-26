https://crimea.ria.ru/20250826/krymskiy-most---situatsiya-utrom-vo-vtornik-1148979880.html
Крымский мост - ситуация утром во вторник
Крымский мост - ситуация утром во вторник - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Крымский мост - ситуация утром во вторник
На Крымском мосту утром во вторник начала собираться очередь на выезд с полуострова. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T06:18
2025-08-26T06:18
2025-08-26T06:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник начала собираться очередь на выезд с полуострова. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом еще час назад проезд был свободен в обе стороны. По прогнозам, тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
