Крымский мост - ситуация утром во вторник - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - ситуация утром во вторник
Крымский мост - ситуация утром во вторник - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Крымский мост - ситуация утром во вторник
На Крымском мосту утром во вторник начала собираться очередь на выезд с полуострова. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник начала собираться очередь на выезд с полуострова. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом еще час назад проезд был свободен в обе стороны. По прогнозам, тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
крым
Крымский мост - ситуация утром во вторник

На Крымском мосту начала собираться очередь

06:18 26.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник начала собираться очередь на выезд с полуострова. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Так, по состоянию на 6 утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 68 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
При этом еще час назад проезд был свободен в обе стороны.
По прогнозам, тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
