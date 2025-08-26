https://crimea.ria.ru/20250826/krymskiy-bogatyr-zavoeval-bronzu-na-mezhdunarodnom-turnire-v-kuzbasse-1148989940.html
Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе
Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе
Силач из Керчи Егор Сороколетов, мастер спорта по пауэрлифтингу и автор впечатляющих рекордов, завоевал бронзу на международном турнире в Кемеровской области... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T18:22
2025-08-26T18:22
2025-08-26T18:22
спорт
крым
минспорта крыма
новости крыма
егор сорокалетов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148990566_0:415:1707:1375_1920x0_80_0_0_48de66a0b0404eaa764deef146dbb07e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Силач из Керчи Егор Сороколетов, мастер спорта по пауэрлифтингу и автор впечатляющих рекордов, завоевал бронзу на международном турнире в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.Масштабный международный турнир силачей в рамках фестиваля "Кузница", посвященного Дню шахтера, прошел в Киселевске.Егор Сороколетов неоднократный обладатель титула "Богатырь Крыма", мастер спорта по пауэрлифтингу, призер и чемпион международных и всероссийских турниров. Так, ранее керченский силач отбуксировал железнодорожный состав массой 496,5 тонн на 3,7 метра, установив рекорд России, и протянул 11-тонный "КамАЗ" на 100 метров за 14 минут 47 секунд. Этот рекорд также зафиксировали и внесли в Книгу рекордов России.На международном турнире в Кузбассе богатыри выступили в пяти упражнениях: подъем оси Аполлона Акселя 120 кг на количество раз, перенос корпуса автомобиля "Победа" весом 500 кг на 20 метров, кантовка покрышки весом 280 кг – восемь переворотов на скорость, богатырская карусель с весом 270 кг на дальность, подъем шести камней Атласа 100, 120, 140, 160, 180, 200 кг, уточнили в пресс-службе.Ранее глава Крыма сообщал, что крымские силачи – мастер спорта России, рекордсмен России и мира по силовым движениям и буксировке крупногабаритной техники Джамшид Исматиллаев и пауэрлифтер Дмитрий Алексеев – стали рекордсменами Книги рекордов России. Также крымские спортсмены Исматиллаев и Сорокалетов поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силачеСилачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов РоссииПосвятил рекорд Путину: богатырь из Керчи сдвинул с места КамАЗ
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148990566_0:255:1707:1535_1920x0_80_0_0_0f405ae8ad7b17bf3519ecc8425c285d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, крым, минспорта крыма, новости крыма, егор сорокалетов
Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе
Крымский богатырь Егор Сороколетов взял бронзу на международном турнире в Кузбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Силач из Керчи Егор Сороколетов, мастер спорта по пауэрлифтингу и автор впечатляющих рекордов, завоевал бронзу на международном турнире в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.
Масштабный международный турнир силачей в рамках фестиваля "Кузница", посвященного Дню шахтера, прошел в Киселевске.
"10 спортсменов из четырех стран (Россия, Китай, Казахстан, Беларусь) показали силу на пределе человеческих возможностей. <...> Золото – Александр Клоков из Липецка, серебро – Валентин Акимов из села Темкино Смоленской области, бронзу завоевал Егор Сороколетов из Керчи, Республика Крым", – говорится в Telegram-канале профильного министерства.
Егор Сороколетов неоднократный обладатель титула "Богатырь Крыма", мастер спорта по пауэрлифтингу, призер и чемпион международных и всероссийских турниров. Так, ранее керченский силач отбуксировал железнодорожный состав массой 496,5 тонн на 3,7 метра, установив рекорд России, и протянул 11-тонный "КамАЗ" на 100 метров за 14 минут 47 секунд. Этот рекорд также зафиксировали и внесли в Книгу рекордов России.
На международном турнире в Кузбассе богатыри выступили в пяти упражнениях: подъем оси Аполлона Акселя 120 кг на количество раз, перенос корпуса автомобиля "Победа" весом 500 кг на 20 метров, кантовка покрышки весом 280 кг – восемь переворотов на скорость, богатырская карусель с весом 270 кг на дальность, подъем шести камней Атласа 100, 120, 140, 160, 180, 200 кг, уточнили в пресс-службе.
Ранее глава Крыма сообщал
, что крымские силачи – мастер спорта России, рекордсмен России и мира по силовым движениям и буксировке крупногабаритной техники Джамшид Исматиллаев и пауэрлифтер Дмитрий Алексеев – стали рекордсменами Книги рекордов России. Также крымские спортсмены Исматиллаев и Сорокалетов поставили рекорд России,
протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: