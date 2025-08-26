Рейтинг@Mail.ru
Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250826/krymskiy-bogatyr-zavoeval-bronzu-na-mezhdunarodnom-turnire-v-kuzbasse-1148989940.html
Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе
Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе
Силач из Керчи Егор Сороколетов, мастер спорта по пауэрлифтингу и автор впечатляющих рекордов, завоевал бронзу на международном турнире в Кемеровской области... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T18:22
2025-08-26T18:22
спорт
крым
минспорта крыма
новости крыма
егор сорокалетов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148990566_0:415:1707:1375_1920x0_80_0_0_48de66a0b0404eaa764deef146dbb07e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Силач из Керчи Егор Сороколетов, мастер спорта по пауэрлифтингу и автор впечатляющих рекордов, завоевал бронзу на международном турнире в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.Масштабный международный турнир силачей в рамках фестиваля "Кузница", посвященного Дню шахтера, прошел в Киселевске.Егор Сороколетов неоднократный обладатель титула "Богатырь Крыма", мастер спорта по пауэрлифтингу, призер и чемпион международных и всероссийских турниров. Так, ранее керченский силач отбуксировал железнодорожный состав массой 496,5 тонн на 3,7 метра, установив рекорд России, и протянул 11-тонный "КамАЗ" на 100 метров за 14 минут 47 секунд. Этот рекорд также зафиксировали и внесли в Книгу рекордов России.На международном турнире в Кузбассе богатыри выступили в пяти упражнениях: подъем оси Аполлона Акселя 120 кг на количество раз, перенос корпуса автомобиля "Победа" весом 500 кг на 20 метров, кантовка покрышки весом 280 кг – восемь переворотов на скорость, богатырская карусель с весом 270 кг на дальность, подъем шести камней Атласа 100, 120, 140, 160, 180, 200 кг, уточнили в пресс-службе.Ранее глава Крыма сообщал, что крымские силачи – мастер спорта России, рекордсмен России и мира по силовым движениям и буксировке крупногабаритной техники Джамшид Исматиллаев и пауэрлифтер Дмитрий Алексеев – стали рекордсменами Книги рекордов России. Также крымские спортсмены Исматиллаев и Сорокалетов поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силачеСилачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов РоссииПосвятил рекорд Путину: богатырь из Керчи сдвинул с места КамАЗ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148990566_0:255:1707:1535_1920x0_80_0_0_0f405ae8ad7b17bf3519ecc8425c285d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, крым, минспорта крыма, новости крыма, егор сорокалетов
Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе

Крымский богатырь Егор Сороколетов взял бронзу на международном турнире в Кузбассе

18:22 26.08.2025
 
© vk.com/world_strongest_nationСилач из Керчи Егор Сороколетов на международном турнире в Кемеровской области
Силач из Керчи Егор Сороколетов на международном турнире в Кемеровской области
© vk.com/world_strongest_nation
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Силач из Керчи Егор Сороколетов, мастер спорта по пауэрлифтингу и автор впечатляющих рекордов, завоевал бронзу на международном турнире в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.
Масштабный международный турнир силачей в рамках фестиваля "Кузница", посвященного Дню шахтера, прошел в Киселевске.

"10 спортсменов из четырех стран (Россия, Китай, Казахстан, Беларусь) показали силу на пределе человеческих возможностей. <...> Золото – Александр Клоков из Липецка, серебро – Валентин Акимов из села Темкино Смоленской области, бронзу завоевал Егор Сороколетов из Керчи, Республика Крым", – говорится в Telegram-канале профильного министерства.

Егор Сороколетов неоднократный обладатель титула "Богатырь Крыма", мастер спорта по пауэрлифтингу, призер и чемпион международных и всероссийских турниров. Так, ранее керченский силач отбуксировал железнодорожный состав массой 496,5 тонн на 3,7 метра, установив рекорд России, и протянул 11-тонный "КамАЗ" на 100 метров за 14 минут 47 секунд. Этот рекорд также зафиксировали и внесли в Книгу рекордов России.
На международном турнире в Кузбассе богатыри выступили в пяти упражнениях: подъем оси Аполлона Акселя 120 кг на количество раз, перенос корпуса автомобиля "Победа" весом 500 кг на 20 метров, кантовка покрышки весом 280 кг – восемь переворотов на скорость, богатырская карусель с весом 270 кг на дальность, подъем шести камней Атласа 100, 120, 140, 160, 180, 200 кг, уточнили в пресс-службе.
Ранее глава Крыма сообщал, что крымские силачи – мастер спорта России, рекордсмен России и мира по силовым движениям и буксировке крупногабаритной техники Джамшид Исматиллаев и пауэрлифтер Дмитрий Алексеев – стали рекордсменами Книги рекордов России. Также крымские спортсмены Исматиллаев и Сорокалетов поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче
Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России
Посвятил рекорд Путину: богатырь из Керчи сдвинул с места КамАЗ
 
СпортКрымМинспорта КрымаНовости КрымаЕгор Сорокалетов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:28Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
20:05Пьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать прав
19:45Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма
19:10Льготникам открывают социальные вклады и счета: что это такое
18:48"Чей Крым?": болгарский политик рассказал об отношении к региону в Европе
18:22Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе
17:56Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки
17:35Почему Крым выбран площадкой для крупнейшего Конгресса русофилов
17:08Бюджет Крыма получил свыше 500 млн от управления корпоративными правами
16:43Масштабный пожар в Крыму локализован на 12 гектарах
16:28Начат ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область
16:15Площадь ландшафтного пожара под Симферополем возросла до 12 гектаров
16:09В Ялте открыли комплекс для размещения росгвардейцев
16:06Севастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ
15:57В Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"
15:43Новости СВО: киевский режим за сутки потерял еще 1200 боевиков и технику
15:31Под Анапой потушили лесной пожар
15:18Экс-сотрудница администрации Симферополя пойдет под суд за взятки
15:07В Севастополе под покровом ночи неизвестный разгромил более 10 машин
14:53Минпросвещения установило время выполнения домашнего задания
Лента новостейМолния