Крымская митрополия назвала кощунством попытку теракта с иконой
Попытка теракта СБУ с иконой является кощунством – Крымская митрополия
© Крымская митрополияКрымская митрополия назвала кощунством попытку теракта с иконой
© Крымская митрополия
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Использование священных предметов в террористических целях не только преступление, но и акт кощунства. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Крымской митрополии после сообщения о предотвращенной попытке теракта в Крыму с использованием иконы со взрывчаткой.
В Крыму ранее задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.
"Акт святотатства, выражающийся в использовании священных предметов в террористических целях, представляет собой не просто преступление против закона, но и тяжелейшее кощунство. Духовные ценности и религиозные символы несут в себе идеи мира, любви и милосердия. Их превращение в орудие убийства противоречит самой сути общечеловеческой морали", – сказано в заявлении.
Религиозные святыни являются неприкосновенными символами духовной культуры человечества и именно иконы представляют особую ценность, поскольку веками служат источником духовной силы и вдохновения для миллионов верующих людей, добавили в пресс-службе.
"Еще более ужасно, что пожилую женщину, которую заставили передать икону, сделали смертницей. По договоренности с кураторами она должна была немедленно отправить код по телефону после принесения иконы в государственное учреждение, что автоматически бы активировало взрывное устройство", – указали в Епархии.
И поблагодарили сотрудников силовых служб за предотвращение очередной трагедии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: