Крымская митрополия назвала кощунством попытку теракта с иконой

Использование священных предметов в террористических целях не только преступление, но и акт кощунства. Соответствующее заявление распространила пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.08.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149008196_116:0:1024:511_1920x0_80_0_0_a2015707b9c97a65e5105cdad3638985.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Использование священных предметов в террористических целях не только преступление, но и акт кощунства. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Крымской митрополии после сообщения о предотвращенной попытке теракта в Крыму с использованием иконы со взрывчаткой.В Крыму ранее задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.Религиозные святыни являются неприкосновенными символами духовной культуры человечества и именно иконы представляют особую ценность, поскольку веками служат источником духовной силы и вдохновения для миллионов верующих людей, добавили в пресс-службе.И поблагодарили сотрудников силовых служб за предотвращение очередной трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показанияКрымчане просят мира перед чудотворной иконой с ДонбассаПатриарх Кирилл назначил епископа Феодосийского и Керченского

Новости

крымская митрополия, мнения, религия, христианство, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, теракт