Крымская митрополия назвала кощунством попытку теракта с иконой - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Крымская митрополия назвала кощунством попытку теракта с иконой
2025-08-26T21:31
2025-08-26T21:31
крымская митрополия
мнения
религия
христианство
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
антитеррор
теракт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Использование священных предметов в террористических целях не только преступление, но и акт кощунства. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Крымской митрополии после сообщения о предотвращенной попытке теракта в Крыму с использованием иконы со взрывчаткой.В Крыму ранее задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.Религиозные святыни являются неприкосновенными символами духовной культуры человечества и именно иконы представляют особую ценность, поскольку веками служат источником духовной силы и вдохновения для миллионов верующих людей, добавили в пресс-службе.И поблагодарили сотрудников силовых служб за предотвращение очередной трагедии.
Крымская митрополия назвала кощунством попытку теракта с иконой

21:31 26.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Использование священных предметов в террористических целях не только преступление, но и акт кощунства. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Крымской митрополии после сообщения о предотвращенной попытке теракта в Крыму с использованием иконы со взрывчаткой.
В Крыму ранее задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.
"Акт святотатства, выражающийся в использовании священных предметов в террористических целях, представляет собой не просто преступление против закона, но и тяжелейшее кощунство. Духовные ценности и религиозные символы несут в себе идеи мира, любви и милосердия. Их превращение в орудие убийства противоречит самой сути общечеловеческой морали", – сказано в заявлении.
Религиозные святыни являются неприкосновенными символами духовной культуры человечества и именно иконы представляют особую ценность, поскольку веками служат источником духовной силы и вдохновения для миллионов верующих людей, добавили в пресс-службе.

"Еще более ужасно, что пожилую женщину, которую заставили передать икону, сделали смертницей. По договоренности с кураторами она должна была немедленно отправить код по телефону после принесения иконы в государственное учреждение, что автоматически бы активировало взрывное устройство", – указали в Епархии.

И поблагодарили сотрудников силовых служб за предотвращение очередной трагедии.
