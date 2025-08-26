Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки

https://crimea.ria.ru/20250826/komandante-che-gevara-byl-v-arteke-tayna-odnoy-poezdki-1149001570.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Крымские краеведы обнаружили ранее неустановленный факт из биографии героя кубинской революции Эрнесто Че Гевары: революционер тайно посетил "Артек" весной 1961 года. О краеведческой сенсации сообщили сотрудники Центрального музея Тавриды в Симферополе.Открытие случилось благодаря раритетной фотографии, переданной в фонды музея из домашнего архива Геннадия Полякова, который в начале 60-х годов работал в "Артеке".Сирень как доказательствоЗаведующая научно-экспозиционным отделом Центрального музея Тавриды Мария Мальгина отмечает, что в год столетнего юбилея "Артека" в сети появилось немало редких снимков артековцев и гостей международного детского центра. Например, два любительских снимка из альбома начальника лагеря "Кипарисный" Юрия Сорокина, на которых в окружении пионеров-артековцев запечатлен знаменитый команданте Че Гевара – молодой, счастливый.При этом доподлинно известно, что в СССР Че Гевара прибыл как лидер кубинской делегации в 1960 году. Также он посетил Советский Союз в августе 1962-го. Но вот о визите в СССР весной 1961-го не было известно.Мария Мальгина ссылается на статью Антона Седина, который провел небольшое расследование о визите Че Гевары в Крым. Так, в статье-расследовании Седина приводится рассказ Зои Гвоздевой – артековской вожатой, которая вспоминает, что когда она в конце 1961 года приехала в гости к подружкам-вожатым и те, естественно, рассказали ей о последних событиях в лагере. Главных новостей было две: сдача в эксплуатацию нового лагеря "Морского" и приезд кубинцев – тогда от Кубы был без ума весь Советский Союз. Тогда же ей по секрету рассказали, что и "тот самый Че" тоже приезжал, но под другим именем, при этом вожатых просили не распространяться об этом".Мальгина пишет: "Автор статьи предполагает, что Че Гевара прибыл в СССР неофициально, когда Гавана послала в страну советов молодых революционеров для обучения премудростям диверсионной и антидиверсионной борьбы. Визит же Че в "Артек" был обусловлен тем, что 27 апреля 1961 года туда заехала большая группа кубинских детей".Когда в музей попали артековские фотографии из семейного архива Геннадия Полякова, который в 1960-1963 годах работал сначала пионервожатым лагеря "Нижний" ("Морской"), потом начальником "Кипарисного", а после "Прибрежного", тайна прояснилась.Хирург и неутомимый революционерИнтересно, что прозвище "Че" Эрнесто дали его соратники, подчеркивая его аргентинское происхождение, ведь междометие "che" распространено в Аргентине.Пламенный революционер "Че Гевара" родился 14 июня 1928 года в Аргентине в обеспеченной семье архитектора и носил имя Эрнесто Гевара де ла Серна. В 1953 году он получил диплом доктора-хирурга в области дерматологии и отправился в Гватемалу, где познакомился с кубинскими иммигрантами.Летом 1955 года он познакомился с Раулем и Фиделем Кастро, позже примкнул к кубинской революционной группе для борьбы с диктаторским режимом Батисты.Через три года армия диктатора Батисты была разгромлена. Гевара был награжден высшим воинским званием – команданте. Он стал почетным гражданином Кубы и вторым лицом после Фиделя Кастро.В ноябре 1966 года команданте прибыл в Боливию для организации партизанского движения. Созданный им партизанский отряд 8 октября 1967 года был окружен и разгромлен правительственными войсками. Эрнесто Че Гевара был ранен, захвачен в плен и на следующий день казнен.В апреле 2018 года Крым посетил сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, он прибыл на открытие выставки архивных фотодокументов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сын Че Гевары: в Крыму огромный потенциал для развития туризмаВ Крыму установят памятник Че Геваре
история, мдц "артек", крым, аргентина, куба, россия, ссср
Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки
В Крыму найдено сенсационное подтверждение тайного визита Че Гевары в "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым.
Крымские краеведы обнаружили ранее неустановленный факт из биографии героя кубинской революции Эрнесто Че Гевары: революционер тайно посетил "Артек" весной 1961 года. О краеведческой сенсации сообщили
сотрудники Центрального музея Тавриды в Симферополе.
Открытие случилось благодаря раритетной фотографии, переданной в фонды музея из домашнего архива Геннадия Полякова, который в начале 60-х годов работал в "Артеке".
Сирень как доказательство
Заведующая научно-экспозиционным отделом Центрального музея Тавриды Мария Мальгина отмечает, что в год столетнего юбилея "Артека" в сети появилось немало редких снимков артековцев и гостей международного детского центра. Например, два любительских снимка из альбома начальника лагеря "Кипарисный" Юрия Сорокина, на которых в окружении пионеров-артековцев запечатлен знаменитый команданте Че Гевара – молодой, счастливый.
"А загадка заключается в том, что ни в архивах лагеря, ни в его музее об этом историческом посещении никаких документальных свидетельств не сохранилось", – уточняет Мальгина.
При этом доподлинно известно, что в СССР Че Гевара прибыл как лидер кубинской делегации в 1960 году. Также он посетил Советский Союз в августе 1962-го. Но вот о визите в СССР весной 1961-го не было известно.
Мария Мальгина ссылается на статью Антона Седина, который провел небольшое расследование о визите Че Гевары в Крым. Так, в статье-расследовании Седина приводится рассказ Зои Гвоздевой – артековской вожатой, которая вспоминает, что когда она в конце 1961 года приехала в гости к подружкам-вожатым и те, естественно, рассказали ей о последних событиях в лагере. Главных новостей было две: сдача в эксплуатацию нового лагеря "Морского" и приезд кубинцев – тогда от Кубы был без ума весь Советский Союз. Тогда же ей по секрету рассказали, что и "тот самый Че" тоже приезжал, но под другим именем, при этом вожатых просили не распространяться об этом".
Мальгина пишет: "Автор статьи предполагает, что Че Гевара прибыл в СССР неофициально, когда Гавана послала в страну советов молодых революционеров для обучения премудростям диверсионной и антидиверсионной борьбы. Визит же Че в "Артек" был обусловлен тем, что 27 апреля 1961 года туда заехала большая группа кубинских детей".
Когда в музей попали артековские фотографии из семейного архива Геннадия Полякова, который в 1960-1963 годах работал сначала пионервожатым лагеря "Нижний" ("Морской"), потом начальником "Кипарисного", а после "Прибрежного", тайна прояснилась.
"Среди них есть и снимок: смуглые кудрявые бородачи в плотной толпе белопанамочных пионеров и сотрудников при костюмах в галстуках идут по аллее артековского парка, в центре хорошо виден улыбающийся Че Гевара в кожаной куртке и широкополой гражданской шляпе. Но самое главное – у всех в руках пышные букеты сирени, а, следовательно, свидетельские рассказы не врут: дело происходило в самом конце апреля 1961 года, когда уже цвела сирень", – пишет Мальгина.
Хирург и неутомимый революционер
Интересно, что прозвище "Че" Эрнесто дали его соратники, подчеркивая его аргентинское происхождение, ведь междометие "che" распространено в Аргентине.
Пламенный революционер "Че Гевара" родился 14 июня 1928 года в Аргентине в обеспеченной семье архитектора и носил имя Эрнесто Гевара де ла Серна. В 1953 году он получил диплом доктора-хирурга в области дерматологии и отправился в Гватемалу, где познакомился с кубинскими иммигрантами.
Летом 1955 года он познакомился с Раулем и Фиделем Кастро, позже примкнул к кубинской революционной группе для борьбы с диктаторским режимом Батисты.
Через три года армия диктатора Батисты была разгромлена. Гевара был награжден высшим воинским званием – команданте. Он стал почетным гражданином Кубы и вторым лицом после Фиделя Кастро.
В ноябре 1966 года команданте прибыл в Боливию для организации партизанского движения. Созданный им партизанский отряд 8 октября 1967 года был окружен и разгромлен правительственными войсками. Эрнесто Че Гевара был ранен, захвачен в плен и на следующий день казнен.
В апреле 2018 года Крым посетил сын
латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, он прибыл на открытие выставки архивных фотодокументов.
