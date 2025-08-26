https://crimea.ria.ru/20250826/komandante-che-gevara-byl-v-arteke-tayna-odnoy-poezdki-1149001570.html

Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки

Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки

Крымские краеведы обнаружили ранее неустановленный факт из биографии героя кубинской революции Эрнесто Че Гевары: революционер тайно посетил "Артек" весной 1961 РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T17:56

2025-08-26T17:56

2025-08-26T17:48

история

мдц "артек"

крым

аргентина

куба

россия

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149001888_0:132:1160:785_1920x0_80_0_0_a3533433a7b02de8226c3c74e33248d7.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Крымские краеведы обнаружили ранее неустановленный факт из биографии героя кубинской революции Эрнесто Че Гевары: революционер тайно посетил "Артек" весной 1961 года. О краеведческой сенсации сообщили сотрудники Центрального музея Тавриды в Симферополе.Открытие случилось благодаря раритетной фотографии, переданной в фонды музея из домашнего архива Геннадия Полякова, который в начале 60-х годов работал в "Артеке".Сирень как доказательствоЗаведующая научно-экспозиционным отделом Центрального музея Тавриды Мария Мальгина отмечает, что в год столетнего юбилея "Артека" в сети появилось немало редких снимков артековцев и гостей международного детского центра. Например, два любительских снимка из альбома начальника лагеря "Кипарисный" Юрия Сорокина, на которых в окружении пионеров-артековцев запечатлен знаменитый команданте Че Гевара – молодой, счастливый.При этом доподлинно известно, что в СССР Че Гевара прибыл как лидер кубинской делегации в 1960 году. Также он посетил Советский Союз в августе 1962-го. Но вот о визите в СССР весной 1961-го не было известно.Мария Мальгина ссылается на статью Антона Седина, который провел небольшое расследование о визите Че Гевары в Крым. Так, в статье-расследовании Седина приводится рассказ Зои Гвоздевой – артековской вожатой, которая вспоминает, что когда она в конце 1961 года приехала в гости к подружкам-вожатым и те, естественно, рассказали ей о последних событиях в лагере. Главных новостей было две: сдача в эксплуатацию нового лагеря "Морского" и приезд кубинцев – тогда от Кубы был без ума весь Советский Союз. Тогда же ей по секрету рассказали, что и "тот самый Че" тоже приезжал, но под другим именем, при этом вожатых просили не распространяться об этом".Мальгина пишет: "Автор статьи предполагает, что Че Гевара прибыл в СССР неофициально, когда Гавана послала в страну советов молодых революционеров для обучения премудростям диверсионной и антидиверсионной борьбы. Визит же Че в "Артек" был обусловлен тем, что 27 апреля 1961 года туда заехала большая группа кубинских детей".Когда в музей попали артековские фотографии из семейного архива Геннадия Полякова, который в 1960-1963 годах работал сначала пионервожатым лагеря "Нижний" ("Морской"), потом начальником "Кипарисного", а после "Прибрежного", тайна прояснилась.Хирург и неутомимый революционерИнтересно, что прозвище "Че" Эрнесто дали его соратники, подчеркивая его аргентинское происхождение, ведь междометие "che" распространено в Аргентине.Пламенный революционер "Че Гевара" родился 14 июня 1928 года в Аргентине в обеспеченной семье архитектора и носил имя Эрнесто Гевара де ла Серна. В 1953 году он получил диплом доктора-хирурга в области дерматологии и отправился в Гватемалу, где познакомился с кубинскими иммигрантами.Летом 1955 года он познакомился с Раулем и Фиделем Кастро, позже примкнул к кубинской революционной группе для борьбы с диктаторским режимом Батисты.Через три года армия диктатора Батисты была разгромлена. Гевара был награжден высшим воинским званием – команданте. Он стал почетным гражданином Кубы и вторым лицом после Фиделя Кастро.В ноябре 1966 года команданте прибыл в Боливию для организации партизанского движения. Созданный им партизанский отряд 8 октября 1967 года был окружен и разгромлен правительственными войсками. Эрнесто Че Гевара был ранен, захвачен в плен и на следующий день казнен.В апреле 2018 года Крым посетил сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, он прибыл на открытие выставки архивных фотодокументов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сын Че Гевары: в Крыму огромный потенциал для развития туризмаВ Крыму установят памятник Че Геваре

крым

аргентина

куба

россия

ссср

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, мдц "артек", крым, аргентина, куба, россия, ссср