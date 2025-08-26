Рейтинг@Mail.ru
Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки
Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки
Крымские краеведы обнаружили ранее неустановленный факт из биографии героя кубинской революции Эрнесто Че Гевары: революционер тайно посетил "Артек" весной 1961 РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T17:56
2025-08-26T17:48
история
мдц "артек"
крым
аргентина
куба
россия
ссср
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149001888_0:132:1160:785_1920x0_80_0_0_a3533433a7b02de8226c3c74e33248d7.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Крымские краеведы обнаружили ранее неустановленный факт из биографии героя кубинской революции Эрнесто Че Гевары: революционер тайно посетил "Артек" весной 1961 года. О краеведческой сенсации сообщили сотрудники Центрального музея Тавриды в Симферополе.Открытие случилось благодаря раритетной фотографии, переданной в фонды музея из домашнего архива Геннадия Полякова, который в начале 60-х годов работал в "Артеке".Сирень как доказательствоЗаведующая научно-экспозиционным отделом Центрального музея Тавриды Мария Мальгина отмечает, что в год столетнего юбилея "Артека" в сети появилось немало редких снимков артековцев и гостей международного детского центра. Например, два любительских снимка из альбома начальника лагеря "Кипарисный" Юрия Сорокина, на которых в окружении пионеров-артековцев запечатлен знаменитый команданте Че Гевара – молодой, счастливый.При этом доподлинно известно, что в СССР Че Гевара прибыл как лидер кубинской делегации в 1960 году. Также он посетил Советский Союз в августе 1962-го. Но вот о визите в СССР весной 1961-го не было известно.Мария Мальгина ссылается на статью Антона Седина, который провел небольшое расследование о визите Че Гевары в Крым. Так, в статье-расследовании Седина приводится рассказ Зои Гвоздевой – артековской вожатой, которая вспоминает, что когда она в конце 1961 года приехала в гости к подружкам-вожатым и те, естественно, рассказали ей о последних событиях в лагере. Главных новостей было две: сдача в эксплуатацию нового лагеря "Морского" и приезд кубинцев – тогда от Кубы был без ума весь Советский Союз. Тогда же ей по секрету рассказали, что и "тот самый Че" тоже приезжал, но под другим именем, при этом вожатых просили не распространяться об этом".Мальгина пишет: "Автор статьи предполагает, что Че Гевара прибыл в СССР неофициально, когда Гавана послала в страну советов молодых революционеров для обучения премудростям диверсионной и антидиверсионной борьбы. Визит же Че в "Артек" был обусловлен тем, что 27 апреля 1961 года туда заехала большая группа кубинских детей".Когда в музей попали артековские фотографии из семейного архива Геннадия Полякова, который в 1960-1963 годах работал сначала пионервожатым лагеря "Нижний" ("Морской"), потом начальником "Кипарисного", а после "Прибрежного", тайна прояснилась.Хирург и неутомимый революционерИнтересно, что прозвище "Че" Эрнесто дали его соратники, подчеркивая его аргентинское происхождение, ведь междометие "che" распространено в Аргентине.Пламенный революционер "Че Гевара" родился 14 июня 1928 года в Аргентине в обеспеченной семье архитектора и носил имя Эрнесто Гевара де ла Серна. В 1953 году он получил диплом доктора-хирурга в области дерматологии и отправился в Гватемалу, где познакомился с кубинскими иммигрантами.Летом 1955 года он познакомился с Раулем и Фиделем Кастро, позже примкнул к кубинской революционной группе для борьбы с диктаторским режимом Батисты.Через три года армия диктатора Батисты была разгромлена. Гевара был награжден высшим воинским званием – команданте. Он стал почетным гражданином Кубы и вторым лицом после Фиделя Кастро.В ноябре 1966 года команданте прибыл в Боливию для организации партизанского движения. Созданный им партизанский отряд 8 октября 1967 года был окружен и разгромлен правительственными войсками. Эрнесто Че Гевара был ранен, захвачен в плен и на следующий день казнен.В апреле 2018 года Крым посетил сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, он прибыл на открытие выставки архивных фотодокументов.
крым
аргентина
куба
россия
ссср
история, мдц "артек", крым, аргентина, куба, россия, ссср
Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки

В Крыму найдено сенсационное подтверждение тайного визита Че Гевары в "Артек"

17:56 26.08.2025
 
© Фото Центрального музея Тавриды в СимферополеВизит в "Артек" героя кубинской революции Эрнесто Че Гевары
Визит в Артек героя кубинской революции Эрнесто Че Гевары
© Фото Центрального музея Тавриды в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Крымские краеведы обнаружили ранее неустановленный факт из биографии героя кубинской революции Эрнесто Че Гевары: революционер тайно посетил "Артек" весной 1961 года. О краеведческой сенсации сообщили сотрудники Центрального музея Тавриды в Симферополе.
Открытие случилось благодаря раритетной фотографии, переданной в фонды музея из домашнего архива Геннадия Полякова, который в начале 60-х годов работал в "Артеке".

Сирень как доказательство

Заведующая научно-экспозиционным отделом Центрального музея Тавриды Мария Мальгина отмечает, что в год столетнего юбилея "Артека" в сети появилось немало редких снимков артековцев и гостей международного детского центра. Например, два любительских снимка из альбома начальника лагеря "Кипарисный" Юрия Сорокина, на которых в окружении пионеров-артековцев запечатлен знаменитый команданте Че Гевара – молодой, счастливый.

"А загадка заключается в том, что ни в архивах лагеря, ни в его музее об этом историческом посещении никаких документальных свидетельств не сохранилось", – уточняет Мальгина.

При этом доподлинно известно, что в СССР Че Гевара прибыл как лидер кубинской делегации в 1960 году. Также он посетил Советский Союз в августе 1962-го. Но вот о визите в СССР весной 1961-го не было известно.
Мария Мальгина ссылается на статью Антона Седина, который провел небольшое расследование о визите Че Гевары в Крым. Так, в статье-расследовании Седина приводится рассказ Зои Гвоздевой – артековской вожатой, которая вспоминает, что когда она в конце 1961 года приехала в гости к подружкам-вожатым и те, естественно, рассказали ей о последних событиях в лагере. Главных новостей было две: сдача в эксплуатацию нового лагеря "Морского" и приезд кубинцев – тогда от Кубы был без ума весь Советский Союз. Тогда же ей по секрету рассказали, что и "тот самый Че" тоже приезжал, но под другим именем, при этом вожатых просили не распространяться об этом".
Мальгина пишет: "Автор статьи предполагает, что Че Гевара прибыл в СССР неофициально, когда Гавана послала в страну советов молодых революционеров для обучения премудростям диверсионной и антидиверсионной борьбы. Визит же Че в "Артек" был обусловлен тем, что 27 апреля 1961 года туда заехала большая группа кубинских детей".
Когда в музей попали артековские фотографии из семейного архива Геннадия Полякова, который в 1960-1963 годах работал сначала пионервожатым лагеря "Нижний" ("Морской"), потом начальником "Кипарисного", а после "Прибрежного", тайна прояснилась.
"Среди них есть и снимок: смуглые кудрявые бородачи в плотной толпе белопанамочных пионеров и сотрудников при костюмах в галстуках идут по аллее артековского парка, в центре хорошо виден улыбающийся Че Гевара в кожаной куртке и широкополой гражданской шляпе. Но самое главное – у всех в руках пышные букеты сирени, а, следовательно, свидетельские рассказы не врут: дело происходило в самом конце апреля 1961 года, когда уже цвела сирень", – пишет Мальгина.

Хирург и неутомимый революционер

Интересно, что прозвище "Че" Эрнесто дали его соратники, подчеркивая его аргентинское происхождение, ведь междометие "che" распространено в Аргентине.
Пламенный революционер "Че Гевара" родился 14 июня 1928 года в Аргентине в обеспеченной семье архитектора и носил имя Эрнесто Гевара де ла Серна. В 1953 году он получил диплом доктора-хирурга в области дерматологии и отправился в Гватемалу, где познакомился с кубинскими иммигрантами.
Летом 1955 года он познакомился с Раулем и Фиделем Кастро, позже примкнул к кубинской революционной группе для борьбы с диктаторским режимом Батисты.
Через три года армия диктатора Батисты была разгромлена. Гевара был награжден высшим воинским званием – команданте. Он стал почетным гражданином Кубы и вторым лицом после Фиделя Кастро.
В ноябре 1966 года команданте прибыл в Боливию для организации партизанского движения. Созданный им партизанский отряд 8 октября 1967 года был окружен и разгромлен правительственными войсками. Эрнесто Че Гевара был ранен, захвачен в плен и на следующий день казнен.
В апреле 2018 года Крым посетил сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, он прибыл на открытие выставки архивных фотодокументов.
ИсторияМДЦ "Артек"КрымАргентинаКубаРоссияСССР
 
