https://crimea.ria.ru/20250826/kogda-ischeznet-defitsit-benzina-na-zapravkakh-kryma-1148982938.html

Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма

Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма

Сезон отпусков и ремонтов, а также нежелание заправщиков терять прибыль в разнице оптовой и розничной стоимости бензина стали одними из причин дефицита топлива... РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T19:45

2025-08-26T19:45

2025-08-26T19:45

станислав митрахович

радио "спутник в крыму"

бензин

газомоторное топливо

топливо

топливо в крыму

мнения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_1c323c821b644f747228c02c7b2be8fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Сезон отпусков и ремонтов, а также нежелание заправщиков терять прибыль в разнице оптовой и розничной стоимости бензина стали одними из причин дефицита топлива в некоторых регионах России, в том числе в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович."В принципе у нас каждый год примерно в августе начинается сезон масштабных отпусков - люди ездят в автопутешествия, на дачи, по России и так далее. Поэтому накладываются факты повышенного спроса", – сказал Митрахович.Также свою роль играют факторы ремонтов и логистики, в частности, в Крыму и Приморье, отметил эксперт.Станислав Митрахович также указал, что из-за переориентации экспорта и импорта России на восточные страны и строительства БАМа и Транссиба есть определенный недостаток железнодорожных мощностей."На каком-то этапе может просто не хватать для всех места", – сказал спикер в эфире радиостанции.Митрахович также выделил отдельным пунктом одновременное намерение правительства контролировать рост цен на нефтепродукты и нежелание розничных продавцов терять прибыль."Многие независимые заправщики считают, что они не смогут выгодно для себя продать эти продукты в августе или в начале сентября, потому что рост цен на опт произошел, а в рознице правительство пытается сдерживать …. Получается, что независимый заправщик вроде бы и проведет правильное экономическое решение, а для потребителя получается нефтепродуктов просто нет", – считает эксперт.Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС". Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, прокомментировал глава республики Сергей Аксенов.В Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах. Об этом заявили ранее в пресс-службе минтопэнерго республики. В ведомстве также отметили, что дополнительной наценкой в цене на топливо для конечного потребителя являются логистические расходы, стоимость которых варьируется в пределах от 7 150 до 14 000 рублей за тонну груза, процентная ставка банка по кредиту в размере 24%, а также дополнительные текущие затраты на перевалку и хранение светлых нефтепродуктов, содержание АЗС, оплату услуг персонала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и МинэнергоЦены на бензин в России вновь обновили исторический рекордБензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав митрахович, бензин, газомоторное топливо, топливо, топливо в крыму, мнения, новости