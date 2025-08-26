https://crimea.ria.ru/20250826/kogda-ischeznet-defitsit-benzina-na-zapravkakh-kryma-1148982938.html
Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма
Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма
Сезон отпусков и ремонтов, а также нежелание заправщиков терять прибыль в разнице оптовой и розничной стоимости бензина стали одними из причин дефицита топлива... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T19:45
2025-08-26T19:45
2025-08-26T19:45
станислав митрахович
радио "спутник в крыму"
бензин
газомоторное топливо
топливо
топливо в крыму
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_1c323c821b644f747228c02c7b2be8fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Сезон отпусков и ремонтов, а также нежелание заправщиков терять прибыль в разнице оптовой и розничной стоимости бензина стали одними из причин дефицита топлива в некоторых регионах России, в том числе в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович."В принципе у нас каждый год примерно в августе начинается сезон масштабных отпусков - люди ездят в автопутешествия, на дачи, по России и так далее. Поэтому накладываются факты повышенного спроса", – сказал Митрахович.Также свою роль играют факторы ремонтов и логистики, в частности, в Крыму и Приморье, отметил эксперт.Станислав Митрахович также указал, что из-за переориентации экспорта и импорта России на восточные страны и строительства БАМа и Транссиба есть определенный недостаток железнодорожных мощностей."На каком-то этапе может просто не хватать для всех места", – сказал спикер в эфире радиостанции.Митрахович также выделил отдельным пунктом одновременное намерение правительства контролировать рост цен на нефтепродукты и нежелание розничных продавцов терять прибыль."Многие независимые заправщики считают, что они не смогут выгодно для себя продать эти продукты в августе или в начале сентября, потому что рост цен на опт произошел, а в рознице правительство пытается сдерживать …. Получается, что независимый заправщик вроде бы и проведет правильное экономическое решение, а для потребителя получается нефтепродуктов просто нет", – считает эксперт.Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС". Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, прокомментировал глава республики Сергей Аксенов.В Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах. Об этом заявили ранее в пресс-службе минтопэнерго республики. В ведомстве также отметили, что дополнительной наценкой в цене на топливо для конечного потребителя являются логистические расходы, стоимость которых варьируется в пределах от 7 150 до 14 000 рублей за тонну груза, процентная ставка банка по кредиту в размере 24%, а также дополнительные текущие затраты на перевалку и хранение светлых нефтепродуктов, содержание АЗС, оплату услуг персонала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и МинэнергоЦены на бензин в России вновь обновили исторический рекордБензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_1e5730621f902c062bfb9088c869e9ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав митрахович, бензин, газомоторное топливо, топливо, топливо в крыму, мнения, новости
Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма
Эксперт назвал причины дефицита нефтепродуктов в Крыму и Приморье
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым.
Сезон отпусков и ремонтов, а также нежелание заправщиков терять прибыль в разнице оптовой и розничной стоимости бензина стали одними из причин дефицита топлива в некоторых регионах России, в том числе в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
"В принципе у нас каждый год примерно в августе начинается сезон масштабных отпусков - люди ездят в автопутешествия, на дачи, по России и так далее. Поэтому накладываются факты повышенного спроса", – сказал Митрахович.
Также свою роль играют факторы ремонтов и логистики, в частности, в Крыму и Приморье, отметил эксперт.
"В Крыму, чтобы завозить топливо, приходится использовать ограниченное количество (контейнеров – ред. ) из-за дорожных мощностей, в том числе. Если брать Приморье, то оно тоже удаленный от нефтеперерабатывающих заводов регион. Наверное, на каком-то этапе имеет смысл в Приморье строить дополнительные заводы", – заметил эксперт.
Станислав Митрахович также указал, что из-за переориентации экспорта и импорта России на восточные страны и строительства БАМа и Транссиба есть определенный недостаток железнодорожных мощностей.
"На каком-то этапе может просто не хватать для всех места", – сказал спикер в эфире радиостанции.
Митрахович также выделил отдельным пунктом одновременное намерение правительства контролировать рост цен на нефтепродукты и нежелание розничных продавцов терять прибыль.
"Многие независимые заправщики считают, что они не смогут выгодно для себя продать эти продукты в августе или в начале сентября, потому что рост цен на опт произошел, а в рознице правительство пытается сдерживать …. Получается, что независимый заправщик вроде бы и проведет правильное экономическое решение, а для потребителя получается нефтепродуктов просто нет", – считает эксперт.
Митрахович спрогнозировал, что, в связи с окончанием сезона отпусков в сентябре ситуация выправится и дефицит топлива на автозаправках исчезнет.
Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".
Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, прокомментировал
глава республики Сергей Аксенов.
В Крыму рост розничных цен на бензин
Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах. Об этом заявили ранее в пресс-службе минтопэнерго республики. В ведомстве также отметили, что дополнительной наценкой в цене на топливо для конечного потребителя являются логистические расходы, стоимость которых варьируется в пределах от 7 150 до 14 000 рублей за тонну груза, процентная ставка банка по кредиту в размере 24%, а также дополнительные текущие затраты на перевалку и хранение светлых нефтепродуктов, содержание АЗС, оплату услуг персонала.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: