Когда дадут воду в Судаке

Водоснабжение в Судаке будет полноценно возобновлено 26 августа во второй половине дня, сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 26.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение в Судаке будет полноценно возобновлено 26 августа во второй половине дня, сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе Феодосия – Судак 22 августа. Позже без водоснабжения остался также Судак. 24 августа "Вода Крыма" сообщила, что специалисты завершили восстановительные работы и начали заполнять систему.Он добавил, что подвозной водой обеспечиваются в первую очередь многоквартирные дома, детские сады, больницы, курортно-оздоровительные учреждения."Объем требуется немалый, заполнение цистерн занимает определенное время. Сегодня (во вторник 26 августа – ред.) вопрос будет уже решен, все службы задействованы", - заверил градоначальник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияКак решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского районаСитуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения

