Когда дадут воду в Судаке - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Когда дадут воду в Судаке
Когда дадут воду в Судаке - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Когда дадут воду в Судаке
Водоснабжение в Судаке будет полноценно возобновлено 26 августа во второй половине дня, сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T10:48
2025-08-26T11:03
кирилл чебышев
судак
вода в крыму
отключение воды в крыму
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение в Судаке будет полноценно возобновлено 26 августа во второй половине дня, сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе Феодосия – Судак 22 августа. Позже без водоснабжения остался также Судак. 24 августа "Вода Крыма" сообщила, что специалисты завершили восстановительные работы и начали заполнять систему.Он добавил, что подвозной водой обеспечиваются в первую очередь многоквартирные дома, детские сады, больницы, курортно-оздоровительные учреждения."Объем требуется немалый, заполнение цистерн занимает определенное время. Сегодня (во вторник 26 августа – ред.) вопрос будет уже решен, все службы задействованы", - заверил градоначальник.
судак
крым
кирилл чебышев, судак, вода в крыму, отключение воды в крыму, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Когда дадут воду в Судаке

Водоснабжение в Судаке возобновится во вторник во второй половине дня – мэр

10:48 26.08.2025 (обновлено: 11:03 26.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение в Судаке будет полноценно возобновлено 26 августа во второй половине дня, сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.
Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе Феодосия – Судак 22 августа. Позже без водоснабжения остался также Судак. 24 августа "Вода Крыма" сообщила, что специалисты завершили восстановительные работы и начали заполнять систему.
"Наполнение системы уже началось вчера, но в связи с масштабом аварии максимальное давление для подачи воды не осуществлялось. Выходили на поэтапное усиление давления. Вода вчера ночью уже была в городе, она поступает в резервуары. Сегодня с обеда, ближе к вечеру, уже однозначно вода начнет расходится по потребителям", - сообщил Чебышев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что подвозной водой обеспечиваются в первую очередь многоквартирные дома, детские сады, больницы, курортно-оздоровительные учреждения.
"Объем требуется немалый, заполнение цистерн занимает определенное время. Сегодня (во вторник 26 августа – ред.) вопрос будет уже решен, все службы задействованы", - заверил градоначальник.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района
Ситуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения
 
Кирилл ЧебышевСудакВода в КрымуОтключение воды в КрымуЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаКрым
 
