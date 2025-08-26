https://crimea.ria.ru/20250826/kogda-dadut-vodu-v-sudake--otvet-vlastey-1148982496.html
Когда дадут воду в Судаке
Когда дадут воду в Судаке - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Когда дадут воду в Судаке
Водоснабжение в Судаке будет полноценно возобновлено 26 августа во второй половине дня, сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение в Судаке будет полноценно возобновлено 26 августа во второй половине дня, сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе Феодосия – Судак 22 августа. Позже без водоснабжения остался также Судак. 24 августа "Вода Крыма" сообщила, что специалисты завершили восстановительные работы и начали заполнять систему.Он добавил, что подвозной водой обеспечиваются в первую очередь многоквартирные дома, детские сады, больницы, курортно-оздоровительные учреждения."Объем требуется немалый, заполнение цистерн занимает определенное время. Сегодня (во вторник 26 августа – ред.) вопрос будет уже решен, все службы задействованы", - заверил градоначальник.
Новости
Когда дадут воду в Судаке
Водоснабжение в Судаке возобновится во вторник во второй половине дня – мэр
10:48 26.08.2025 (обновлено: 11:03 26.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение в Судаке будет полноценно возобновлено 26 августа во второй половине дня, сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.
Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе Феодосия – Судак 22 августа. Позже без водоснабжения остался также Судак. 24 августа "Вода Крыма" сообщила, что специалисты завершили восстановительные работы и начали заполнять систему.
"Наполнение системы уже началось вчера, но в связи с масштабом аварии максимальное давление для подачи воды не осуществлялось. Выходили на поэтапное усиление давления. Вода вчера ночью уже была в городе, она поступает в резервуары. Сегодня с обеда, ближе к вечеру, уже однозначно вода начнет расходится по потребителям", - сообщил Чебышев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что подвозной водой обеспечиваются в первую очередь многоквартирные дома, детские сады, больницы, курортно-оздоровительные учреждения.
"Объем требуется немалый, заполнение цистерн занимает определенное время. Сегодня (во вторник 26 августа – ред.) вопрос будет уже решен, все службы задействованы", - заверил градоначальник.
