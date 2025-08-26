https://crimea.ria.ru/20250826/kakoy-segodnya-prazdnik-26-avgusta-1130939273.html

Какой сегодня праздник: 26 августа

Какой сегодня праздник: 26 августа - РИА Новости Крым, 22.08.2025

Какой сегодня праздник: 26 августа

В мире сегодня отмечают День благодарности собаке, еще в этот день Беринг открыл пролив между Азией и Америкой. Родились советский кинорежиссер и сценарист Петр РИА Новости Крым, 22.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В мире сегодня отмечают День благодарности собаке, еще в этот день Беринг открыл пролив между Азией и Америкой. Родились советский кинорежиссер и сценарист Петр Тодоровский и звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин.Что празднуют в мире26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке. Кстати, собаки умеют распознавать человеческие эмоции, еще у них потеют лапы, а отпечатки носов уникальны, также как отпечатки пальцев у человека.Еще сегодня можно отметить День привлечения удачи, Международный день актера и Международную ночь летучих мышей. Именины у Ипполита, Алексея, Якова, Конкордии, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана, Парамона.Знаменательные событияВ 1728 году российский мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив. Открытие было совершено в ходе Первой Камчатской экспедиции, начавшейся в декабре 1724 года. Перед экспедицией стояла цель исследовать воды Тихого океана и подтвердить наличие пролива между Азией и Америкой. В ходе плавания были выявлены Карагинский залив с островом, залив Креста, бухта Провидения, Анадырский залив и остров Святого Лаврентия.В 1768 году началось первое кругосветное плавание английского мореплавателя Джеймса Кука. Экспедиция пересекла Атлантику, обогнула мыс Горн и добралась до Таити, достигла Новой Зеландии и восточного побережья Австралии. Основная заявленная цель – наблюдение прохождения Венеры через диск Солнца – была выполнена, и результаты эксперимента были использованы впоследствии для расчета расстояния от Земли до Солнца. Открыть гипотетический "Южный материк" мореплавателем не удалось.В 1972 году в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры. Соревнования проводились с 26 августа по 10 сентября. В ходе Игр было установлено 100 олимпийских и 46 мировых рекордов. Семь золотых медалей выиграл американский пловец Марк Спитц. Это достижение было превзойдено только в 2008 году Майклом Фелпсом. Советская гимнастка Ольга Корбут впервые на Олимпиаде выполнила сложнейший гимнастический элемент, который назвали "петлей Корбут". В баскетбольном турнире впервые в истории сборная США не сумела выиграть золотые медали, уступив в драматичном финальном матче сборной СССР со счетом 50:51.Кто родилсяВ 1910 году родилась Агнес Гондже Бояджиу, известная всему миру как Мать Тереза – католическая монахиня албанского происхождения, основатель Ордена Милосердия, Лауреат Нобелевской премии мира. В 2003 году католическая церковь причислила Мать Терезу к лику блаженных, а в 2016 – к лику святых. При этом монахиню критиковали в связи с сомнительными политическими связями, неэффективным использованием пожертвований и отказом от обезболивающих при лечении пациентов.В 1925 году родился Петр Тодоровский – советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинооператор и композитор, народный артист РСФСР. Режиссерским дебютом Тодоровского стал фильм "Верность" (1964), после чего был еще ряд картин. В 1980-х снял фильмы "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман" , "По главной улице с оркестром", "Интердевочка". В 1985 году номинировался на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за киноленту "Военно-полевой роман".45-летие отмечает американский актер и музыкант Маколей Калкин. Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда. Роль Кевина Маккаллистера в "Один дома" принесла Калкину первую номинацию на "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии и звание "Ребенок года", а его гонорар составил 100 тысяч долларов. В американском и мировом прокате фильм собрал около 500 миллионов долларов и попал в Книгу рекордов Гиннесса как комедия, собравшая больше всех денег в прокате. За "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" гонорар Калкина составил 4,5 миллиона долларов.

