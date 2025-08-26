Рейтинг@Mail.ru
"Чей Крым?": болгарский политик рассказал об отношении к региону в Европе
"Чей Крым?": болгарский политик рассказал об отношении к региону в Европе
"Чей Крым?": болгарский политик рассказал об отношении к региону в Европе
Значительная часть населения стран Восточной Европы считает Крым российским регионом и выступает за налаживание отношений с РФ. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T18:48
2025-08-26T19:12
крым
новости крыма
россия
болгария
европа
крым под санкциями
видео
эксклюзивы риа новости крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149003081_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7bc01632b1c05d495370b2b4023b6812.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Значительная часть населения стран Восточной Европы считает Крым российским регионом и выступает за налаживание отношений с РФ. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный секретарь Международного движения русофилов, болгарский политик Николай Малинов.По его словам, в ряде стран бывшей Организации Варшавского договора, с которыми Советский Союз и Россия смогли выстроить не только экономические, но и культурные и духовные связи, большинство населения поддерживает восстановление хороших отношений с Москвой. В частности, в Болгарии, согласно результатам социологических опросов, за это выступают 64% граждан, а 32% болгар "гордо называют себя русофилами", отметил политик.По мнению Малинова, отношения России с Европой восстановятся, когда во многих странах ЕС сменятся элиты. В некоторых странах этот процесс "займет десятилетия", в других это "произойдет быстрее", считает он.Николай Малинов находится в Крыму с рабочей поездкой. В понедельник он встретился с главой республики Сергеем Аксеновым и обсудил организацию III Конгресса Международного движения русофилов. Мероприятие планируется провести в марте-апреле 2026 года в Ялте.Малинов – бывший депутат Народного собрания (парламента) Болгарии, историк и политик, лидер партии "Русофилы за возрождение Отечества". В сентябре 2019 года он был арестован и обвинен в шпионаже в интересах РФ, а в 2023 году внесен в санкционные списки США и Великобритании.Международное движение русофилов было создано в марте 2023 года. Цель – создание моста для общения и взаимопонимания с российским народом, предоставление достоверной и свободной от идеологии информации об экономической и политической жизни России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределениеСбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по КрымуВозвращение Крыма Украине невозможно – Трамп
крым
россия
болгария
европа
крым, новости крыма, россия, болгария, европа, крым под санкциями, видео, видео
"Чей Крым?": болгарский политик рассказал об отношении к региону в Европе

Значительная часть населения в Европе считают Крым российским – болгарский политик Малинов

18:48 26.08.2025 (обновлено: 19:12 26.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Значительная часть населения стран Восточной Европы считает Крым российским регионом и выступает за налаживание отношений с РФ. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный секретарь Международного движения русофилов, болгарский политик Николай Малинов.

"Восточная Европа ведет себя более вменяемо (по отношению к РФ и в вопросе статуса Крыма – ред.). Мы видим, что происходит в Сербии, Словакии, Венгрии, какие сложности у "глубинного государства" возникли в Румынии. Наш болгарский президент (Румен Радев – ред.) тоже не раз заявлял: "вы, что, учебники истории не читали, не видите, чей Крым?!" – сказал Малинов.

По его словам, в ряде стран бывшей Организации Варшавского договора, с которыми Советский Союз и Россия смогли выстроить не только экономические, но и культурные и духовные связи, большинство населения поддерживает восстановление хороших отношений с Москвой. В частности, в Болгарии, согласно результатам социологических опросов, за это выступают 64% граждан, а 32% болгар "гордо называют себя русофилами", отметил политик.

"У России нет недружественных народов, а есть недружественные элиты, особенно в Западной Европе. Вообще Европа ведет себя как музейный экспонат. Она не является на данном этапе каким-то субъектом, она – объект политики, и это для нее плохо закончится", – убежден генсек Международного движения русофилов.

По мнению Малинова, отношения России с Европой восстановятся, когда во многих странах ЕС сменятся элиты. В некоторых странах этот процесс "займет десятилетия", в других это "произойдет быстрее", считает он.
Николай Малинов находится в Крыму с рабочей поездкой. В понедельник он встретился с главой республики Сергеем Аксеновым и обсудил организацию III Конгресса Международного движения русофилов. Мероприятие планируется провести в марте-апреле 2026 года в Ялте.
Малинов – бывший депутат Народного собрания (парламента) Болгарии, историк и политик, лидер партии "Русофилы за возрождение Отечества". В сентябре 2019 года он был арестован и обвинен в шпионаже в интересах РФ, а в 2023 году внесен в санкционные списки США и Великобритании.
Международное движение русофилов было создано в марте 2023 года. Цель – создание моста для общения и взаимопонимания с российским народом, предоставление достоверной и свободной от идеологии информации об экономической и политической жизни России.
Эксклюзивы РИА Новости Крым
 
