СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Значительная часть населения стран Восточной Европы считает Крым российским регионом и выступает за налаживание отношений с РФ. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный секретарь Международного движения русофилов, болгарский политик Николай Малинов.По его словам, в ряде стран бывшей Организации Варшавского договора, с которыми Советский Союз и Россия смогли выстроить не только экономические, но и культурные и духовные связи, большинство населения поддерживает восстановление хороших отношений с Москвой. В частности, в Болгарии, согласно результатам социологических опросов, за это выступают 64% граждан, а 32% болгар "гордо называют себя русофилами", отметил политик.По мнению Малинова, отношения России с Европой восстановятся, когда во многих странах ЕС сменятся элиты. В некоторых странах этот процесс "займет десятилетия", в других это "произойдет быстрее", считает он.Николай Малинов находится в Крыму с рабочей поездкой. В понедельник он встретился с главой республики Сергеем Аксеновым и обсудил организацию III Конгресса Международного движения русофилов. Мероприятие планируется провести в марте-апреле 2026 года в Ялте.Малинов – бывший депутат Народного собрания (парламента) Болгарии, историк и политик, лидер партии "Русофилы за возрождение Отечества". В сентябре 2019 года он был арестован и обвинен в шпионаже в интересах РФ, а в 2023 году внесен в санкционные списки США и Великобритании.Международное движение русофилов было создано в марте 2023 года. Цель – создание моста для общения и взаимопонимания с российским народом, предоставление достоверной и свободной от идеологии информации об экономической и политической жизни России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределениеСбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по КрымуВозвращение Крыма Украине невозможно – Трамп

