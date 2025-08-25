https://crimea.ria.ru/20250825/zaderzhan-vrio-zamgubernatora-kurskoy-oblasti-bazarov-1148962950.html

Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров

2025-08-25T09:40

2025-08-25T09:40

2025-08-25T09:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан, проводятся следственные действия, интерес правоохранителей вызван его предыдущим местом работы. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона.Хинштейн подчеркнул, что "никаких оценок давать не будет, поскольку не владеет белгородской ситуацией". Владимир Базаров занимает должность врио замгубернатора Курской области с февраля 2025 года. До этого он работал в правительстве Белгородской области – советником губернатора по нацпроектам, а затем замгубернатора – начальником департамента строительства и транспорта.С 2016 по 2020 годы Базаров занимал пост вице-губернатора Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

