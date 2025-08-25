https://crimea.ria.ru/20250825/zaderzhan-vrio-zamgubernatora-kurskoy-oblasti-bazarov-1148962950.html
Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан, проводятся следственные действия, интерес правоохранителей вызван его предыдущим местом работы. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона.Хинштейн подчеркнул, что "никаких оценок давать не будет, поскольку не владеет белгородской ситуацией". Владимир Базаров занимает должность врио замгубернатора Курской области с февраля 2025 года. До этого он работал в правительстве Белгородской области – советником губернатора по нацпроектам, а затем замгубернатора – начальником департамента строительства и транспорта.С 2016 по 2020 годы Базаров занимал пост вице-губернатора Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:40 25.08.2025 (обновлено: 09:43 25.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан, проводятся следственные действия, интерес правоохранителей вызван его предыдущим местом работы. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона.
"У нас задержан временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений", – сказал он.
Хинштейн подчеркнул, что "никаких оценок давать не будет, поскольку не владеет белгородской ситуацией".
"Уверен, следствие объективно во всем разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию", - добавил он.
Владимир Базаров занимает должность врио замгубернатора Курской области с февраля 2025 года. До этого он работал в правительстве Белгородской области – советником губернатора по нацпроектам, а затем замгубернатора – начальником департамента строительства и транспорта.
С 2016 по 2020 годы Базаров занимал пост вице-губернатора Севастополя.
