https://crimea.ria.ru/20250825/yalta-chastichno-obestochena-1148972096.html
Ялта частично обесточена
Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Ялта частично обесточена
сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T16:15
2025-08-25T16:15
2025-08-25T16:15
крым
ялта
большая ялта
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/95/1118309507_0:64:1881:1122_1920x0_80_0_0_166ec262d787840c7298f694ed155d04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях частично обесточена Ялта, сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов, уточнили на предприятии.Ранее в понедельник в Бахчисарайском районе Крыма четыре населенных пункта также были обесточены из-за аварии. Как сообщал глава республики Сергей Аксенов, веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
крым
ялта
большая ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/95/1118309507_80:0:1751:1253_1920x0_80_0_0_f2465fed9cbc6e71a2a0762bd3042dcf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, большая ялта, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма