Рейтинг@Mail.ru
Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250825/yalta-chastichno-obestochena-1148972096.html
Ялта частично обесточена
Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Ялта частично обесточена
сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T16:15
2025-08-25T16:15
крым
ялта
большая ялта
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/95/1118309507_0:64:1881:1122_1920x0_80_0_0_166ec262d787840c7298f694ed155d04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях частично обесточена Ялта, сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов, уточнили на предприятии.Ранее в понедельник в Бахчисарайском районе Крыма четыре населенных пункта также были обесточены из-за аварии. Как сообщал глава республики Сергей Аксенов, веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
крым
ялта
большая ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/95/1118309507_80:0:1751:1253_1920x0_80_0_0_f2465fed9cbc6e71a2a0762bd3042dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, большая ялта, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
Ялта частично обесточена

Ялта и Массандра частично остались без света из-за аварии

16:15 25.08.2025
 
© Фото: pexels.comЛампочка
Лампочка
© Фото: pexels.com
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях частично обесточена Ялта, сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".

"Аварийное отключение. Населенные пункты Ялта, Массандра частично обесточены", - говорится в сообщении.

Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов, уточнили на предприятии.
Ранее в понедельник в Бахчисарайском районе Крыма четыре населенных пункта также были обесточены из-за аварии. Как сообщал глава республики Сергей Аксенов, веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
 
КрымЯлтаБольшая ЯлтаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:21Курьера телефонных мошенников из Евпатории поймали в Симферополе
17:15Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов
16:58Магнитные бури обрушатся на Землю в сентябре – прогноз
16:17Беспилотник ВСУ сбит над Черным морем
16:15Ялта частично обесточена
15:59Имущество на 143 млн руб арестовано у экс-замдиректора ГВСУ №4 Сметанюка
15:26Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда
15:21Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах
15:03Карантин по бешенству в Краснодарском крае: власти опровергли фейк
14:55Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму
14:48В Севастополе потушили пожар в СНТ
14:44В Крым приехал генсек Международного движения русофилов
14:38Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской
14:30Путин обсудил с президентом Ирана саммит с Трампом на Аляске
14:2015 млн россиян установили через "Госуслуги" самозапрет на кредиты
14:15Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:02Пропавшего пловца из России ищут по всему Босфорскому проливу
13:50В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
13:40Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского – СМИ
13:27В Севастополе остановили паромы
Лента новостейМолния