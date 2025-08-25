https://crimea.ria.ru/20250825/v-sevastopole-zagorelsya-dom-i-uchastok-v-sadovom-tovarischestve-1148966220.html
В Севастополе загорелся дом и участок в садовом товариществе
25.08.2025
2025-08-25T12:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел пожар в СНТ "Интернационалист", огонь локализовали на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщили в главке МЧС России по городу.По информации спасателей, вызов поступил в 11 часов 25 минут. Сообщалось, что огонь охватил участок и расположенный на нем двухэтажный дом. К месту прибыли силы МЧС и Спасательной службы города."Площадь пожара 200 квадратных метров. Локализовать его удалось в 12:12. Ведется проливка территории", – сказано в сообщении.По предварительной информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле подразделений.Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли человека на пожаре в шестиэтажном многоквартирном доме в Ялте. Причина пожара – возгорание кондиционера на кухне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Симферополем потушилиУщерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судитьЛегковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел пожар в СНТ "Интернационалист", огонь локализовали на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщили в главке МЧС России по городу.
По информации спасателей, вызов поступил в 11 часов 25 минут. Сообщалось, что огонь охватил участок и расположенный на нем двухэтажный дом. К месту прибыли силы МЧС и Спасательной службы города.
"Площадь пожара 200 квадратных метров. Локализовать его удалось в 12:12. Ведется проливка территории", – сказано в сообщении.
По предварительной информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле подразделений.
Ранее сообщалось, что сотрудники
МЧС России спасли человека на пожаре
в шестиэтажном многоквартирном доме в Ялте. Причина пожара – возгорание кондиционера на кухне.
