В Севастополе загорелся дом и участок в садовом товариществе

В Севастополе загорелся дом и участок в садовом товариществе

РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T12:56

2025-08-25T12:56

2025-08-25T12:56

севастополь

новости севастополя

пожар

происшествия

мчс севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел пожар в СНТ "Интернационалист", огонь локализовали на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщили в главке МЧС России по городу.По информации спасателей, вызов поступил в 11 часов 25 минут. Сообщалось, что огонь охватил участок и расположенный на нем двухэтажный дом. К месту прибыли силы МЧС и Спасательной службы города."Площадь пожара 200 квадратных метров. Локализовать его удалось в 12:12. Ведется проливка территории", – сказано в сообщении.По предварительной информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле подразделений.Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли человека на пожаре в шестиэтажном многоквартирном доме в Ялте. Причина пожара – возгорание кондиционера на кухне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Симферополем потушилиУщерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судитьЛегковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе

севастополь

2025

