В Севастополе потушили пожар в СНТ

В Севастополе ликвидировали пожар в СНТ "Интернационалист", погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 25.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидировали пожар в СНТ "Интернационалист", погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и четыре единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Как сообщалось, огонь охватил участок и расположенный на нем двухэтажный дом. Ранее пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.В Севастополе ранее продлили ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности.Особый противопожарный режим ввели в Севастополе в середине июня. При особом противопожарном режиме запрещено: проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры, сжигать отходы и мусор, выжигать траву возле зеленых массивов и насаждений, а также проводить пожароопасные работы в необорудованных местах. Кроме того, нельзя использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне, исключение составляют только предприятия общепитаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали виновников природных пожаровВ Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителейУщерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить

