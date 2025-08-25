Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили паромы - РИА Новости Крым, 25.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250825/v-sevastopole-ostanovili-paromy-1148967113.html
В Севастополе остановили паромы
В Севастополе остановили паромы - РИА Новости Крым, 25.08.2025
В Севастополе остановили паромы
Паромы в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2025-08-25T13:27
2025-08-25T13:28
севастополь
паромы и катера в севастополе
северная сторона
морской транспорт
новости севастополя
погода в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65b0d375329dc3daa647d0787fac403a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Паромы в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работу морского пассажирского транспорта в городе также периодически приостанавливают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, паромы и катера в севастополе, северная сторона, морской транспорт, новости севастополя, погода в крыму
В Севастополе остановили паромы

В Севастополе из-за погоды остановили паромы

13:27 25.08.2025 (обновлено: 13:28 25.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Паромы в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Паром на линии "Артиллерийская бухта - Северная" приостановил движение из-за ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Работу морского пассажирского транспорта в городе также периодически приостанавливают в целях безопасности.
