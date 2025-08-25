Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь - РИА Новости Крым, 25.08.2025
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
В Гагаринском районе Севастополя закрыли частный детский сад и лагерь из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщает прокуратура города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Гагаринском районе Севастополя закрыли частный детский сад и лагерь из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщает прокуратура города.Как отмечают в ведомстве, нелегальное учреждение было организовано в крыле туристического комплекса в садовом товариществе "Пилот" в районе Казачьей бухты. Работа велась на коммерческой основе физическим лицом без регистрации в качестве юрлица или ИП, а также без лицензии на образовательную деятельность.И добавили, что обязанности педагогов и обслуживающего персонала выполняли четыре человека, включая собственницу. При этом они не предоставили медицинские книжки и документы о профильном образовании.Кроме того, выявлены грубые нарушения санитарных и противопожарных норм: помещения требовали ремонта, не имели обеззараживающего оборудования, москитных сеток и термометров. Температура воздуха превышала допустимые значения. Не соблюдались требования по уборке и дезинфекции. Пищу готовили из продуктов без маркировки, часть из них была непригодна для детского питания. Двухнедельное меню и технологические карты отсутствовали. Прогулки детей проводились на площадке без теневых навесов, а также на необорудованном пляже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дроновВ Крыму нашли недобросовестных работодателей
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь

Прокуратура Севастополя приостановила работу нелегального детсада и лагеря

13:50 25.08.2025 (обновлено: 13:55 25.08.2025)
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Гагаринском районе Севастополя закрыли частный детский сад и лагерь из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщает прокуратура города.
Как отмечают в ведомстве, нелегальное учреждение было организовано в крыле туристического комплекса в садовом товариществе "Пилот" в районе Казачьей бухты. Работа велась на коммерческой основе физическим лицом без регистрации в качестве юрлица или ИП, а также без лицензии на образовательную деятельность.
"В ходе проверки на территории организации находился 21 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет. Медицинский работник штатом не предусмотрен", – уточнили в прокуратуре.
И добавили, что обязанности педагогов и обслуживающего персонала выполняли четыре человека, включая собственницу. При этом они не предоставили медицинские книжки и документы о профильном образовании.
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
© Прокуратура Севастополя
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
© Прокуратура Севастополя
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
© Прокуратура Севастополя
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
© Прокуратура Севастополя
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
© Прокуратура Севастополя
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
© Прокуратура Севастополя
Кроме того, выявлены грубые нарушения санитарных и противопожарных норм: помещения требовали ремонта, не имели обеззараживающего оборудования, москитных сеток и термометров. Температура воздуха превышала допустимые значения. Не соблюдались требования по уборке и дезинфекции. Пищу готовили из продуктов без маркировки, часть из них была непригодна для детского питания. Двухнедельное меню и технологические карты отсутствовали. Прогулки детей проводились на площадке без теневых навесов, а также на необорудованном пляже.
"Прокуратура района направила в суд исковое заявление о запрете собственнице вести нелегальную деятельность по оказанию услуг детям. В связи с выявлением условий, представляющих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, в настоящее время работа детского сада и детского лагеря с нарушениями приостановлена до вынесения судебного решения по иску", – подчеркнули в правоохранительных органах.
