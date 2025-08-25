https://crimea.ria.ru/20250825/v-sevastopole-iz-za-narusheniy-zakryli-nelegalnyy-detskiy-sad-i-lager-1148967465.html

В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь

В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь

В Гагаринском районе Севастополя закрыли частный детский сад и лагерь из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 25.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Гагаринском районе Севастополя закрыли частный детский сад и лагерь из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщает прокуратура города.Как отмечают в ведомстве, нелегальное учреждение было организовано в крыле туристического комплекса в садовом товариществе "Пилот" в районе Казачьей бухты. Работа велась на коммерческой основе физическим лицом без регистрации в качестве юрлица или ИП, а также без лицензии на образовательную деятельность.И добавили, что обязанности педагогов и обслуживающего персонала выполняли четыре человека, включая собственницу. При этом они не предоставили медицинские книжки и документы о профильном образовании.Кроме того, выявлены грубые нарушения санитарных и противопожарных норм: помещения требовали ремонта, не имели обеззараживающего оборудования, москитных сеток и термометров. Температура воздуха превышала допустимые значения. Не соблюдались требования по уборке и дезинфекции. Пищу готовили из продуктов без маркировки, часть из них была непригодна для детского питания. Двухнедельное меню и технологические карты отсутствовали. Прогулки детей проводились на площадке без теневых навесов, а также на необорудованном пляже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дроновВ Крыму нашли недобросовестных работодателей

