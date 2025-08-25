В Севастополе дешевеют "борщевой" набор и мороженая рыба

https://crimea.ria.ru/20250825/v-sevastopole-desheveyut-borschevoy-nabor-i-morozhenaya-ryba-1148963617.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе дешевеют морковь, свекла, картофель, лук и свежие помидоры, это обусловлено увеличением объемов поставок сезонной продукции. Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка по итогам мониторинга цен на социально значимые продукты в торговых сетях города.Вместе с тем на некоторые овощи цены незначительно выросли.Контроль за соблюдением ценовой политики осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между правительством Севастополя и крупными торговыми сетями. Сегодня в программе участвуют более 115 точек.В списке социально значимых товаров Севастополя – 46 наименований, включая детское питание, средства гигиены и бытовую химию. Товары, участвующие в программе, отмечены светло-синими ценниками "Меморандум", а в каждом магазине установлен "Уголок покупателя" с полным перечнем позиций.По данным департамента, наибольшим спросом среди горожан пользуются овощи, молочная продукция, яйца, масло, макароны, рыба и охлажденные куры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в КрымуБензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - РазвожаевАрабика дорожает: что будет с ценами на кофе в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе дешевеют морковь, свекла, картофель, лук и свежие помидоры, это обусловлено увеличением объемов поставок сезонной продукции. Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка по итогам мониторинга цен на социально значимые продукты в торговых сетях города.
Вместе с тем на некоторые овощи цены незначительно выросли.
"Несколько подорожал ряд продуктов: огурцы, капуста и яйца. Это связано с сезонными особенностями. Важно отметить, что во всех случаях рост цен связан исключительно с увеличением отпускных цен на уровне производителей и поставщиков. Торговые сети не изменяли свою наценку, что подтверждается данными мониторинга", – отметила начальник управления потребительского рынка департамента Казанджиева Ксения.
Контроль за соблюдением ценовой политики осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между правительством Севастополя и крупными торговыми сетями. Сегодня в программе участвуют более 115 точек.
В списке социально значимых товаров Севастополя – 46 наименований, включая детское питание, средства гигиены и бытовую химию. Товары, участвующие в программе, отмечены светло-синими ценниками "Меморандум", а в каждом магазине установлен "Уголок покупателя" с полным перечнем позиций.
"Еженедельный мониторинг цен и исполнения условий меморандума способствует стабильности и доступности стоимости базовых товаров в Севастополе. Особенно важно, что установление торговой надбавки от 0 до 15% помогает сдерживать необоснованный рост цен – это очень важно для социально незащищенных слоев населения", –говорится в сообщении.
По данным департамента, наибольшим спросом среди горожан пользуются овощи, молочная продукция, яйца, масло, макароны, рыба и охлажденные куры.
