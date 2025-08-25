Рейтинг@Mail.ru
В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250825/v-krymu-25-sel-ostanutsya-bez-gaza-pochti-na-nedelyu-1148833337.html
В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю
В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю - РИА Новости Крым, 25.08.2025
В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю
25 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без газа с 6.00 26 августа по 20.00 1 сентября, сообщает предприятие "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T09:37
2025-08-25T09:25
крымгазсети
крым
новости крыма
красногвардейский район
газ
отключение газа в крыму
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148213415_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_e28eb0cb87b0c605b10420cffa221a3f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 25 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без газа с 6.00 26 августа по 20.00 1 сентября, сообщает предприятие "Крымгазсети".Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе "Джанкой – Симферополь".Повторный пуск газа планируют проводить с 8 утра 29 августа. Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание аварий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газуКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
крым
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148213415_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_b8b5905cb9fcd0ea11942fbdfd298e5b.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымгазсети, крым, новости крыма, красногвардейский район, газ, отключение газа в крыму, жкх крыма и севастополя
В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю

Часть Красногвардейского района Крыма останется без газа на несколько суток – Крымгазсети

09:37 25.08.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 25 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без газа с 6.00 26 августа по 20.00 1 сентября, сообщает предприятие "Крымгазсети".
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе "Джанкой – Симферополь".

"Отключению подлежат абоненты сел Петровка, Н-Эстония, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Клепинино, Ястебовка, Карповка, Тимашовка, Александровка, Краснодарка, Коммунары, Калинино, Вишняковка, Победино, Ближнее, Пушкино, пгт Красногвардейское, Видное, Восход, Марьяновка, Ульяновка, Щербаково, Некрасово", – перечислили на предприятии.

Повторный пуск газа планируют проводить с 8 утра 29 августа. Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание аварий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу
Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
 
КрымгазсетиКрымНовости КрымаКрасногвардейский районГазОтключение газа в КрымуЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:34Больше половины крымчан пройдут вакцинацию от гриппа
11:22Филиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой
11:10Что означают слова Зеленского о Крыме
10:55"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показания 2:52
10:30В Севастополе дешевеют "борщевой" набор и мороженая рыба
10:17Крупная вспышка произошла на Солнце – чего ждать на Земле
10:06Готовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ
09:40Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров
09:37В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю
09:26Обстановка на Крымском мосту - очереди выросли с обеих сторон
09:11Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии
09:02Тройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали
08:42Силовики выявили крупнейший ресурс по продаже личных данных россиян
08:29Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе
08:18Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределение
08:06На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в 3,5 раза
07:49В какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачеты
07:3021 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией
07:05Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
06:32Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать
Лента новостейМолния