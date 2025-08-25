Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии военные проведут учения со стрельбой - РИА Новости Крым, 25.08.2025
В Феодосии военные проведут учения со стрельбой
В Феодосии военные проведут учения со стрельбой - РИА Новости Крым, 25.08.2025
В Феодосии военные проведут учения со стрельбой
В Феодосии во вторник в первой половине дня пройдут учебные стрельбы. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T17:56
2025-08-25T17:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник в первой половине дня пройдут учебные стрельбы. Об этом предупредили в администрации города.Горожан и туристов просят соблюдать спокойствие и доверять только проверенной официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных, а также антитеррористические учения отрядов самообороны и силовиков. В регионе бессрочно объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.
В Феодосии военные проведут учения со стрельбой

В Феодосии пройдут учебные стрельбы – власти

17:56 25.08.2025
 
Пляж в Феодосии
Пляж в Феодосии - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник в первой половине дня пройдут учебные стрельбы. Об этом предупредили в администрации города.
"Уважаемые жители и гости Феодосии! Завтра, 26 августа, с 8-00 до 11-00 будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Горожан и туристов просят соблюдать спокойствие и доверять только проверенной официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных, а также антитеррористические учения отрядов самообороны и силовиков. В регионе бессрочно объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.
