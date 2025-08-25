https://crimea.ria.ru/20250825/v-feodosii-voennye-provedut-ucheniya-so-strelboy-1148974841.html
В Феодосии военные проведут учения со стрельбой
В Феодосии военные проведут учения со стрельбой - РИА Новости Крым, 25.08.2025
В Феодосии военные проведут учения со стрельбой
В Феодосии во вторник в первой половине дня пройдут учебные стрельбы. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T17:56
2025-08-25T17:56
2025-08-25T17:56
феодосия
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144664865_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff20db660badb478739b39afdb28eba0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник в первой половине дня пройдут учебные стрельбы. Об этом предупредили в администрации города.Горожан и туристов просят соблюдать спокойствие и доверять только проверенной официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных, а также антитеррористические учения отрядов самообороны и силовиков. В регионе бессрочно объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" получили награды МинобороныВ Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причинаБлокпосты и вооруженные люди: что происходит на северо-западе Крыма
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144664865_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_bdba7eedbfe0593a30bfa45a77f17bb2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, армия и флот
В Феодосии военные проведут учения со стрельбой
В Феодосии пройдут учебные стрельбы – власти