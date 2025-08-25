https://crimea.ria.ru/20250825/v-feodosii-voennye-provedut-ucheniya-so-strelboy-1148974841.html

В Феодосии военные проведут учения со стрельбой

2025-08-25T17:56

феодосия

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

армия и флот

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник в первой половине дня пройдут учебные стрельбы. Об этом предупредили в администрации города.Горожан и туристов просят соблюдать спокойствие и доверять только проверенной официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных, а также антитеррористические учения отрядов самообороны и силовиков. В регионе бессрочно объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" получили награды МинобороныВ Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причинаБлокпосты и вооруженные люди: что происходит на северо-западе Крыма

