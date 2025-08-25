В Феодосии пособник мошенников получил 7 лет колонии

https://crimea.ria.ru/20250825/v-feodosii-posobnik-moshennikov-poluchil-7-let-kolonii-1148965437.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Около 6 миллионов рублей похитили телефонные аферисты у пожилых граждан в Феодосии, сообщили в республиканской прокуратуре. За это курьер мошенников получил 7 лет колонии строго режима.По информации надзорного ведомства, подсудимый выполнял функцию курьера в группе телефонных мошенников. Злоумышленники звонили жителям региона и сообщали им о том, что их родственники стали виновниками ДТП.Участники группы убеждали пожилых граждан в том, что они должны передать денежные средства якобы для возмещения потерпевшим причиненного в результате происшествия вреда, уточнили в прокуратуре.Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы и ограничению свободы на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что мошенничество и преступные схемы изменяются очень быстро, и законодательство всегда отстает. Однако Россия ускоряет темпы, чтобы защитить граждан.
Пособник телефонных мошенников получил 7 лет колонии за кражу 5,8 млн рублей у крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Около 6 миллионов рублей похитили телефонные аферисты у пожилых граждан в Феодосии, сообщили в республиканской прокуратуре. За это курьер мошенников получил 7 лет колонии строго режима.
По информации надзорного ведомства, подсудимый выполнял функцию курьера в группе телефонных мошенников. Злоумышленники звонили жителям региона и сообщали им о том, что их родственники стали виновниками ДТП.
Участники группы убеждали пожилых граждан в том, что они должны передать денежные средства якобы для возмещения потерпевшим причиненного в результате происшествия вреда, уточнили в прокуратуре.
"Обвиняемый встречался с пенсионерами, которые передавали ему свои сбережения. Таким образом участники группы похитили у троих граждан более 5,8 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы и ограничению свободы на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что мошенничество и преступные схемы изменяются очень быстро
, и законодательство всегда отстает. Однако Россия ускоряет темпы, чтобы защитить граждан.
