В Феодосии пособник мошенников получил 7 лет колонии

25.08.2025

В Феодосии пособник мошенников получил 7 лет колонии

Около 6 миллионов рублей похитили телефонные аферисты у пожилых граждан в Феодосии, сообщили в республиканской прокуратуре. За это курьер мошенников получил 7...

2025-08-25T12:39

2025-08-25T12:39

2025-08-25T12:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Около 6 миллионов рублей похитили телефонные аферисты у пожилых граждан в Феодосии, сообщили в республиканской прокуратуре. За это курьер мошенников получил 7 лет колонии строго режима.По информации надзорного ведомства, подсудимый выполнял функцию курьера в группе телефонных мошенников. Злоумышленники звонили жителям региона и сообщали им о том, что их родственники стали виновниками ДТП.Участники группы убеждали пожилых граждан в том, что они должны передать денежные средства якобы для возмещения потерпевшим причиненного в результате происшествия вреда, уточнили в прокуратуре.Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы и ограничению свободы на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что мошенничество и преступные схемы изменяются очень быстро, и законодательство всегда отстает. Однако Россия ускоряет темпы, чтобы защитить граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартирыВ Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практике

