25.08.2025
Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туриста
23-летний мужчина получил серьезные травмы, упав с 15-метровой высоты в районе мыса Фиолент. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. РИА Новости Крым, 25.08.2025
крым
происшествия
новости крыма
мыс фиолент
мчс севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 23-летний мужчина получил серьезные травмы, упав с 15-метровой высоты в районе мыса Фиолент. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Как уточнили в пресс-службе, для оказания помощи молодому человеку, который упал с 15-метровой высоты в районе бухты Александры на мысе Фиолент, отправились спасатели поисково-спасательного подразделения "Юг" и сотрудники подразделения "Таврос".Эвакуировали пострадавшего морским путем, чтобы как можно скорее передать его медикам. Катер доставил туриста в Балаклаву, где уже дежурила бригада скорой помощи.При этом, на обратном пути во время подъема по склону, спасатели заметили девушку, которая находилась в состоянии паники из-за страха высоты. Оказалось, что она шла к пляжу по крутой тропе, и в какой-то момент испугалась. Спасатели оказали ей психологическую поддержку и помогли ей подняться в безопасное место, уточнили в пресс-службе.Ранее управление МЧС России по Севастополю сообщало, что у дикого побережья в районе мыса Фиолент обнаружено тело неизвестного мужчины.В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Их список опубликован в официально Telegram-канале министерства.В Севастополе купальный сезон официально открыт с 15 июня. Всего в этом году в городе-герое организовано 26 мест для купания. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в городе уже проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасностьВ Крыму на Демерджи пострадал туристВ горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами
крым
мыс фиолент
крым, происшествия, новости крыма, мыс фиолент, мчс севастополя
Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туриста

На мысе Фиолент спасли упавшего с 15-метровой высоты мужчину и запаниковавшую девушку

18:56 25.08.2025
 
© МЧС СевастополяЭвакуировали 23-летнего туриста, который упал с 15-метровой высоты
Эвакуировали 23-летнего туриста, который упал с 15-метровой высоты
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 23-летний мужчина получил серьезные травмы, упав с 15-метровой высоты в районе мыса Фиолент. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
Как уточнили в пресс-службе, для оказания помощи молодому человеку, который упал с 15-метровой высоты в районе бухты Александры на мысе Фиолент, отправились спасатели поисково-спасательного подразделения "Юг" и сотрудники подразделения "Таврос".
"Спустившись по скалистому склону, спасатели обнаружили 23-летнего пострадавшего. Молодой человек получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, перелом ноги и множественные ушибы, но оставался в сознании", - говорится в сообщении.
Эвакуировали пострадавшего морским путем, чтобы как можно скорее передать его медикам. Катер доставил туриста в Балаклаву, где уже дежурила бригада скорой помощи.
При этом, на обратном пути во время подъема по склону, спасатели заметили девушку, которая находилась в состоянии паники из-за страха высоты. Оказалось, что она шла к пляжу по крутой тропе, и в какой-то момент испугалась. Спасатели оказали ей психологическую поддержку и помогли ей подняться в безопасное место, уточнили в пресс-службе.
Ранее управление МЧС России по Севастополю сообщало, что у дикого побережья в районе мыса Фиолент обнаружено тело неизвестного мужчины.
В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Их список опубликован в официально Telegram-канале министерства.
В Севастополе купальный сезон официально открыт с 15 июня. Всего в этом году в городе-герое организовано 26 мест для купания. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в городе уже проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.
