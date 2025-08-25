https://crimea.ria.ru/20250825/upal-s-15-metrovoy-vysoty-na-fiolente-spasli-turista-1148976499.html

Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туриста

Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туриста - РИА Новости Крым, 25.08.2025

Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туриста

23-летний мужчина получил серьезные травмы, упав с 15-метровой высоты в районе мыса Фиолент. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T18:56

2025-08-25T18:56

2025-08-25T18:38

крым

происшествия

новости крыма

мыс фиолент

мчс севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148976646_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_6b94b7069e9f9c6d8495117b280e3869.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 23-летний мужчина получил серьезные травмы, упав с 15-метровой высоты в районе мыса Фиолент. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Как уточнили в пресс-службе, для оказания помощи молодому человеку, который упал с 15-метровой высоты в районе бухты Александры на мысе Фиолент, отправились спасатели поисково-спасательного подразделения "Юг" и сотрудники подразделения "Таврос".Эвакуировали пострадавшего морским путем, чтобы как можно скорее передать его медикам. Катер доставил туриста в Балаклаву, где уже дежурила бригада скорой помощи.При этом, на обратном пути во время подъема по склону, спасатели заметили девушку, которая находилась в состоянии паники из-за страха высоты. Оказалось, что она шла к пляжу по крутой тропе, и в какой-то момент испугалась. Спасатели оказали ей психологическую поддержку и помогли ей подняться в безопасное место, уточнили в пресс-службе.Ранее управление МЧС России по Севастополю сообщало, что у дикого побережья в районе мыса Фиолент обнаружено тело неизвестного мужчины.В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Их список опубликован в официально Telegram-канале министерства.В Севастополе купальный сезон официально открыт с 15 июня. Всего в этом году в городе-герое организовано 26 мест для купания. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в городе уже проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасностьВ Крыму на Демерджи пострадал туристВ горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами

крым

мыс фиолент

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, новости крыма, мыс фиолент, мчс севастополя