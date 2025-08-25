Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туриста

https://crimea.ria.ru/20250825/upal-s-15-metrovoy-vysoty-na-fiolente-spasli-turista-1148976499.html
На мысе Фиолент спасли упавшего с 15-метровой высоты мужчину и запаниковавшую девушку
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 23-летний мужчина получил серьезные травмы, упав с 15-метровой высоты в районе мыса Фиолент. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
Как уточнили в пресс-службе, для оказания помощи молодому человеку, который упал с 15-метровой высоты в районе бухты Александры на мысе Фиолент, отправились спасатели поисково-спасательного подразделения "Юг" и сотрудники подразделения "Таврос".
"Спустившись по скалистому склону, спасатели обнаружили 23-летнего пострадавшего. Молодой человек получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, перелом ноги и множественные ушибы, но оставался в сознании", - говорится в сообщении.
Эвакуировали пострадавшего морским путем, чтобы как можно скорее передать его медикам. Катер доставил туриста в Балаклаву, где уже дежурила бригада скорой помощи.
При этом, на обратном пути во время подъема по склону, спасатели заметили девушку, которая находилась в состоянии паники из-за страха высоты. Оказалось, что она шла к пляжу по крутой тропе, и в какой-то момент испугалась. Спасатели оказали ей психологическую поддержку и помогли ей подняться в безопасное место, уточнили в пресс-службе.
Ранее управление МЧС России по Севастополю сообщало
, что у дикого побережья в районе мыса Фиолент обнаружено тело неизвестного мужчины.
В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Их список
опубликован в официально Telegram-канале министерства.
В Севастополе купальный сезон
официально открыт с 15 июня. Всего в этом году в городе-герое организовано 26 мест для купания. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в городе уже проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.
