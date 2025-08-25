Рейтинг@Mail.ru
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 15,85% - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 15,85%
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 15,85%
2025-08-25T21:45
центробанк рф
экономика
банковские вклады
общество
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа снизилась на 0,11 процентного пункта - до 15,85% годовых, следует из материалов Банка России.Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
центробанк рф, экономика, банковские вклады, общество, россия
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа снизилась на 0,11 процентного пункта - до 15,85% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
Центробанк РФЭкономикаБанковские вкладыОбществоРоссия
 
