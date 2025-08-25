https://crimea.ria.ru/20250825/srednyaya-maksimalnaya-stavka-vkladov-top-10-bankov-rf-snizilas-do-1585-1148975249.html
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 15,85%
центробанк рф
экономика
банковские вклады
общество
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа снизилась на 0,11 процентного пункта - до 15,85% годовых, следует из материалов Банка России.Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
россия
