Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 15,85%

Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 15,85%

2025-08-25T21:45

2025-08-25T21:45

2025-08-25T21:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа снизилась на 0,11 процентного пункта - до 15,85% годовых, следует из материалов Банка России.Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

