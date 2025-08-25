https://crimea.ria.ru/20250825/ryadom-byli-deti-zaderzhannaya-pri-popytke-terakta-v-krymu-dala-pokazaniya-1148963995.html

"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показания

"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показания - РИА Новости Крым, 25.08.2025

"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показания

Федеральная служба безопасности России показала кадры допроса россиянки, задержанной при попытке теракта в Крыму. По словам 54-летней женщины, рядом с КПП, где... РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T10:55

2025-08-25T10:55

2025-08-25T11:16

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

теракт

украина

видео

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148963881_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d5ce14438f928dec538cc505b40cc3c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России показала кадры допроса россиянки, задержанной при попытке теракта в Крыму. По словам 54-летней женщины, рядом с КПП, где она пыталась оставить икону со взрывчаткой, были не только работники ФСБ, но и дети.В Крыму ранее задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России. Как сообщили в ведомстве, мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.По словам фигурантки, украинский куратор связался с ней накануне, поинтересовался, получила ли она "посылку", и предупредил о необходимости прибыть по указанному адресу к 7 часам утра. Всю дорогу до назначенного места он вел ее по видеосвязи.Далее куратор велел ей отправить на телефон код из СМС-сообщения и зайти внутрь с "посылкой". Из-за плохой связи код не сработал, и она вышла. Когда по указанию украинских спецслужб женщина зашла повторно, ее задержали."Думаю, что это спецслужбы Украины. Я поддалась под их воздействие. Причем, сильно раскаиваюсь", – заявила женщина.ФСБ ранее публиковала кадры допроса другой россиянки, планировавшей теракт в Крыму. На видео девушка говорит о том, как происходил процесс ее вербовки кураторами из Украины. По ее словам, диалог в Telegram начался с предложения распространять листовки за 500 долларов США, а закончилось приготовлением "Коктейлей Молотова".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор судаСевастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизменуИностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ Вот так выглядит икона с вмонтированной в нее взрывчаткой, с помощью которой обманутая СБУ 54-летняя россиянка планировала устроить взрыв в здании УФСБ в Крыму. Видео публикует ФСБ России. 2025-08-25T10:55 true PT2M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, теракт, украина, видео, новости, видео