"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показания
"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показания
"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показания - РИА Новости Крым, 25.08.2025
"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показания
Федеральная служба безопасности России показала кадры допроса россиянки, задержанной при попытке теракта в Крыму. По словам 54-летней женщины, рядом с КПП, где...
2025-08-25T10:55
2025-08-25T11:16
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
теракт
украина
видео
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148963881_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d5ce14438f928dec538cc505b40cc3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России показала кадры допроса россиянки, задержанной при попытке теракта в Крыму. По словам 54-летней женщины, рядом с КПП, где она пыталась оставить икону со взрывчаткой, были не только работники ФСБ, но и дети.В Крыму ранее задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России. Как сообщили в ведомстве, мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.По словам фигурантки, украинский куратор связался с ней накануне, поинтересовался, получила ли она "посылку", и предупредил о необходимости прибыть по указанному адресу к 7 часам утра. Всю дорогу до назначенного места он вел ее по видеосвязи.Далее куратор велел ей отправить на телефон код из СМС-сообщения и зайти внутрь с "посылкой". Из-за плохой связи код не сработал, и она вышла. Когда по указанию украинских спецслужб женщина зашла повторно, ее задержали."Думаю, что это спецслужбы Украины. Я поддалась под их воздействие. Причем, сильно раскаиваюсь", – заявила женщина.ФСБ ранее публиковала кадры допроса другой россиянки, планировавшей теракт в Крыму. На видео девушка говорит о том, как происходил процесс ее вербовки кураторами из Украины. По ее словам, диалог в Telegram начался с предложения распространять листовки за 500 долларов США, а закончилось приготовлением "Коктейлей Молотова".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор судаСевастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизменуИностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ
крым
украина
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ
Вот так выглядит икона с вмонтированной в нее взрывчаткой, с помощью которой обманутая СБУ 54-летняя россиянка планировала устроить взрыв в здании УФСБ в Крыму. Видео публикует ФСБ России.
2025-08-25T10:55
true
PT2M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148963881_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_24f355b9bd106bde0872037a1f11df1e.jpg
1920
1920
true
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, теракт, украина, видео, новости, видео
"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показания
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России показала кадры допроса россиянки, задержанной при попытке теракта в Крыму. По словам 54-летней женщины, рядом с КПП, где она пыталась оставить икону со взрывчаткой, были не только работники ФСБ, но и дети.
2025-08-25T10:55
true
PT2M52S
"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показания

ФСБ показала кадры допроса задержанной при попытке теракта россиянки

10:55 25.08.2025 (обновлено: 11:16 25.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России показала кадры допроса россиянки, задержанной при попытке теракта в Крыму. По словам 54-летней женщины, рядом с КПП, где она пыталась оставить икону со взрывчаткой, были не только работники ФСБ, но и дети.
В Крыму ранее задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России. Как сообщили в ведомстве, мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.
По словам фигурантки, украинский куратор связался с ней накануне, поинтересовался, получила ли она "посылку", и предупредил о необходимости прибыть по указанному адресу к 7 часам утра. Всю дорогу до назначенного места он вел ее по видеосвязи.
"Я включила камеру, он говорил, куда идти: "Вот, подходите к этим воротам серым". Там была дверь, когда сотрудники заходили. Я прошла. Он говорил: "Отойдите подальше, встаньте и держите трубку телефона так, чтобы я видел, кто заходит. Человек семь ожидали у входа, не только сотрудников, но и рядом там привезли детей в детсад", – рассказала фигурантка.
Далее куратор велел ей отправить на телефон код из СМС-сообщения и зайти внутрь с "посылкой". Из-за плохой связи код не сработал, и она вышла. Когда по указанию украинских спецслужб женщина зашла повторно, ее задержали.
"Думаю, что это спецслужбы Украины. Я поддалась под их воздействие. Причем, сильно раскаиваюсь", – заявила женщина.
ФСБ ранее публиковала кадры допроса другой россиянки, планировавшей теракт в Крыму. На видео девушка говорит о том, как происходил процесс ее вербовки кураторами из Украины. По ее словам, диалог в Telegram начался с предложения распространять листовки за 500 долларов США, а закончилось приготовлением "Коктейлей Молотова".
