Путин обсудил с президентом Ирана саммит с Трампом на Аляске
Путин обсудил с президентом Ирана саммит с Трампом на Аляске
2025-08-25T14:30
2025-08-25T14:30
россия
иран
владимир путин (политик)
переговоры
внешняя политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидеры обсудили прошедший на Аляске саммит и текущую ситуацию в регионе. Об этом сообщили в Кремле.Также главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, в том числе в сфере энергетики и транспорта. Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа.
РИА Новости Крым
россия, иран, владимир путин (политик), переговоры, внешняя политика, новости
14:30 25.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидеры обсудили прошедший на Аляске саммит и текущую ситуацию в регионе. Об этом сообщили в Кремле.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах. Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении.
Также главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, в том числе в сфере энергетики и транспорта. Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа.
"Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае", - отметили в Кремле.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
