Путин обсудил с президентом Ирана саммит с Трампом на Аляске

Путин обсудил с президентом Ирана Пезешкианом саммит с Трампом на Аляске
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидеры обсудили прошедший на Аляске саммит и текущую ситуацию в регионе. Об этом сообщили в Кремле.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах. Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении.
Также главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, в том числе в сфере энергетики и транспорта. Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа.
"Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае", - отметили в Кремле.
