Путин обсудил с президентом Ирана саммит с Трампом на Аляске

Путин обсудил с президентом Ирана саммит с Трампом на Аляске

2025-08-25T14:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидеры обсудили прошедший на Аляске саммит и текущую ситуацию в регионе. Об этом сообщили в Кремле.Также главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, в том числе в сфере энергетики и транспорта. Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

