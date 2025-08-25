https://crimea.ria.ru/20250825/propavshikh-na-kurilakh-turistov-nashli-zhivymi-1148960288.html
Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
Пропавших на Курилах туристов нашли живыми - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
Группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на Курилах, обнаружили спасатели. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T07:05
2025-08-25T07:05
2025-08-25T07:05
курилы
новости
вулкан
туризм
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148960397_14:0:1529:852_1920x0_80_0_0_887c6b61dfd5ef1b0b80dfe407c86914.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на Курилах, обнаружили спасатели. Об этом сообщает МЧС России."На Сахалине пропавшие туристы обнаружены МЧС России. Сотрудники ведомства подняли на борт вертолета туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается", - говорится в сообщении.В свою очередь глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин опубликовал в Telegram видео со спасенными людьми и написал, что участники группы в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. "Для спасенных туристов организовано горячее питание на базе гостиницы. Оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное", - добавил Истомин.Накануне с тургруппой из десяти человек пропала связь после выхода на маршрут. На поиски направились спасатели, полицейские, представитель администрации округа, а также военные. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курилы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148960397_204:0:1340:852_1920x0_80_0_0_ac10957c94d9e9de5252b580ca0f9a85.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курилы, новости, вулкан, туризм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
Пропавшую в районе вулкана Баранского на Курилах группу туристов нашли живыми
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на Курилах, обнаружили спасатели. Об этом сообщает МЧС России.
"На Сахалине пропавшие туристы обнаружены МЧС России. Сотрудники ведомства подняли на борт вертолета туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается", - говорится в сообщении.
В свою очередь глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин опубликовал в Telegram видео со спасенными людьми и написал, что участники группы в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает.
"Для спасенных туристов организовано горячее питание на базе гостиницы. Оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное", - добавил Истомин.
Накануне с тургруппой из десяти человек пропала связь
после выхода на маршрут. На поиски направились спасатели, полицейские, представитель администрации округа, а также военные.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.