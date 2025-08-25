https://crimea.ria.ru/20250825/propavshikh-na-kurilakh-turistov-nashli-zhivymi-1148960288.html

Пропавших на Курилах туристов нашли живыми

Пропавших на Курилах туристов нашли живыми - РИА Новости Крым, 25.08.2025

Пропавших на Курилах туристов нашли живыми

Группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на Курилах, обнаружили спасатели. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 25.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на Курилах, обнаружили спасатели. Об этом сообщает МЧС России."На Сахалине пропавшие туристы обнаружены МЧС России. Сотрудники ведомства подняли на борт вертолета туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается", - говорится в сообщении.В свою очередь глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин опубликовал в Telegram видео со спасенными людьми и написал, что участники группы в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. "Для спасенных туристов организовано горячее питание на базе гостиницы. Оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное", - добавил Истомин.Накануне с тургруппой из десяти человек пропала связь после выхода на маршрут. На поиски направились спасатели, полицейские, представитель администрации округа, а также военные. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

