Рейтинг@Mail.ru
Пропавших на Курилах туристов нашли живыми - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250825/propavshikh-na-kurilakh-turistov-nashli-zhivymi-1148960288.html
Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
Пропавших на Курилах туристов нашли живыми - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
Группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на Курилах, обнаружили спасатели. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T07:05
2025-08-25T07:05
курилы
новости
вулкан
туризм
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148960397_14:0:1529:852_1920x0_80_0_0_887c6b61dfd5ef1b0b80dfe407c86914.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на Курилах, обнаружили спасатели. Об этом сообщает МЧС России."На Сахалине пропавшие туристы обнаружены МЧС России. Сотрудники ведомства подняли на борт вертолета туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается", - говорится в сообщении.В свою очередь глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин опубликовал в Telegram видео со спасенными людьми и написал, что участники группы в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. "Для спасенных туристов организовано горячее питание на базе гостиницы. Оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное", - добавил Истомин.Накануне с тургруппой из десяти человек пропала связь после выхода на маршрут. На поиски направились спасатели, полицейские, представитель администрации округа, а также военные. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курилы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148960397_204:0:1340:852_1920x0_80_0_0_ac10957c94d9e9de5252b580ca0f9a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курилы, новости, вулкан, туризм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пропавших на Курилах туристов нашли живыми

Пропавшую в районе вулкана Баранского на Курилах группу туристов нашли живыми

07:05 25.08.2025
 
© Официальный канал Главы Курильского муниципального округа Сахалинской области Константина ИстоминаПропавших на Курилах туристов нашли живыми
Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
© Официальный канал Главы Курильского муниципального округа Сахалинской области Константина Истомина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на Курилах, обнаружили спасатели. Об этом сообщает МЧС России.
"На Сахалине пропавшие туристы обнаружены МЧС России. Сотрудники ведомства подняли на борт вертолета туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается", - говорится в сообщении.
В свою очередь глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин опубликовал в Telegram видео со спасенными людьми и написал, что участники группы в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает.
"Для спасенных туристов организовано горячее питание на базе гостиницы. Оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное", - добавил Истомин.
Накануне с тургруппой из десяти человек пропала связь после выхода на маршрут. На поиски направились спасатели, полицейские, представитель администрации округа, а также военные.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КурилыНовостиВулканТуризмМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
06:32Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать
06:12Крымский мост сейчас: в очереди полторы сотни машин
06:04Над Крымом отработала ПВО
00:01Антициклон и ночные дожди: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 25 августа
22:03Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье
21:31Возвращение российских военных и ракеты ERAM для Киева – главное за день
21:07Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем
20:48Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму
20:28Как правильно собрать ребенка в школу – советы эксперта
20:11Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОС
19:56Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий
19:34Всем шампанского: Лев Голицын и его крымский Парадиз
19:10Севастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов
18:57Пожар под Симферополем потушили
18:31Умер режиссер фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень"
18:10Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
17:47Новый штамм коронавируса "стратус" – как не заразиться
17:30Лавров назвал условие существования Украины
Лента новостейМолния