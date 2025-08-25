Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего пловца из России ищут по всему Босфорскому проливу - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Пропавшего пловца из России ищут по всему Босфорскому проливу
Пропавшего пловца из России ищут по всему Босфорскому проливу - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Пропавшего пловца из России ищут по всему Босфорскому проливу
По всему Босфорскому проливу проводят поисково-спасательную операцию после пропажи российского пловца Николая Свечникова. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. По всему Босфорскому проливу проводят поисково-спасательную операцию после пропажи российского пловца Николая Свечникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госагентство Anadolu.По предварительным данным организаторов, 2 665 пловцов из 2 896 зарегистрированных преодолели в воскресенье дистанцию в 6,5 километра между Азией и Европой по Босфорскому проливу в Стамбуле в рамках межконтинентального заплыва.Среди участников было более 450 россиян. Российский пловец, кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле.Генконсульство РФ в Стамбуле готовит запрос в турецкие компетентные органы в связи с пропажей российского пловца Николая Свечникова в ходе заплыва в Босфоре, уточнило РИА Новости.Заплыв стартовал в 10.00 и завершился в 14.00, затем с 15.30 до 18.00 по Босфору прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest. Организаторы не сообщали о каких-либо инцидентах. Заплыв прошел под дождем в первые полчаса, затем установилась солнечная погода – плюс 25 градусов с ветром, добавили в агентстве."Участники Межконтинентального заплыва в Босфоре, во время которого пропал российский пловец, обязались взять на себя все риски, связанные с мероприятием, в том числе те, что потенциально могут привести к летальному исходу, следует из правил заплыва", – рассказали в сообщении.Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоялись уже в 37-й раз. Всемирная ассоциация плавания на открытой воде (WOWSA) признала данный заплыв лучшим в мире в 2016 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский паром с 280 пассажирами на борту загорелся в ИндонезииНа Чатыр-Даге заблудились двое туристовВ Крыму четверых сап-бордистов унесло в море
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. По всему Босфорскому проливу проводят поисково-спасательную операцию после пропажи российского пловца Николая Свечникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госагентство Anadolu.
По предварительным данным организаторов, 2 665 пловцов из 2 896 зарегистрированных преодолели в воскресенье дистанцию в 6,5 километра между Азией и Европой по Босфорскому проливу в Стамбуле в рамках межконтинентального заплыва.
Среди участников было более 450 россиян. Российский пловец, кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле.
"Морская полиция и береговая охрана начали поиски сразу, как узнали о том, что Свечников не финишировал. Специалисты проводят поисково-спасательную операцию на всей протяженности Босфора, в первую очередь на отрезке между причалами Канлыджа и Куручешме, где прошло соревнование", – сказано в сообщении.
Генконсульство РФ в Стамбуле готовит запрос в турецкие компетентные органы в связи с пропажей российского пловца Николая Свечникова в ходе заплыва в Босфоре, уточнило РИА Новости.
Заплыв стартовал в 10.00 и завершился в 14.00, затем с 15.30 до 18.00 по Босфору прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest. Организаторы не сообщали о каких-либо инцидентах. Заплыв прошел под дождем в первые полчаса, затем установилась солнечная погода – плюс 25 градусов с ветром, добавили в агентстве.
"Участники Межконтинентального заплыва в Босфоре, во время которого пропал российский пловец, обязались взять на себя все риски, связанные с мероприятием, в том числе те, что потенциально могут привести к летальному исходу, следует из правил заплыва", – рассказали в сообщении.
Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоялись уже в 37-й раз. Всемирная ассоциация плавания на открытой воде (WOWSA) признала данный заплыв лучшим в мире в 2016 году.
