Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской
Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской
Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской
Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской
Президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской, сообщает РИА Новости.
2025-08-25T14:38
2025-08-25T14:29
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148969088_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9efc07b5ca0d23f1a6a69282f0b643d6.jpg
Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской

Президент Польши Навроцкий предложил приравнять символику Бандеры к фашистской

14:38 25.08.2025
 
© AP Photo Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo Czarek Sokolowski
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской, сообщает РИА Новости.
"Я считаю, что мы должны включить в проект закона очень важный лозунг: "Стоп бандеровщине!" и в уголовном кодексе приравнять бандеровский символ с символами, которые соответствуют немецкому национал-социализму, который по-простому называется фашизмом", – заявил Навроцкий журналистам.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял о двуличии Польши: власти страны учреждают 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армией (УПА)*, но продолжают поддерживать Киев. Он отметил, что Варшава действует не принципами памяти или справедливости, а прагматичными политическими интересами.
Еще в декабре 2024 года власти Польши, готовясь к переговорному процессу по Украине, ярче стали "подсвечивать" позицию народа относительно Волынской резни, а также возрождения нынешним Киевом нацизма и бандеровской идеологии. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Аналогичное мнение также высказывал политолог Андрей Никифоров, который заявил, что даже на осквернение памятника жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве Варшава ответит молчанием. Причиной того, что Польша умышленно закрывает глаза на многое, что творит Киев, – желание участвовать в разделе остатков территории Украины по итогам конфликта, считает эксперт.
Также вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский ранее предположил, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.
Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* – один из самых сложных вопросов в взаимоотношениях между Польшей и Украиной. Варшава утверждает, что массовые убийства совершались в 1939 – 1945 годах сторонниками этих организаций против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов, и рассматривает это как военное преступление и геноцид.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
