Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской

Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской

25.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской, сообщает РИА Новости.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял о двуличии Польши: власти страны учреждают 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армией (УПА)*, но продолжают поддерживать Киев. Он отметил, что Варшава действует не принципами памяти или справедливости, а прагматичными политическими интересами.Еще в декабре 2024 года власти Польши, готовясь к переговорному процессу по Украине, ярче стали "подсвечивать" позицию народа относительно Волынской резни, а также возрождения нынешним Киевом нацизма и бандеровской идеологии. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Аналогичное мнение также высказывал политолог Андрей Никифоров, который заявил, что даже на осквернение памятника жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве Варшава ответит молчанием. Причиной того, что Польша умышленно закрывает глаза на многое, что творит Киев, – желание участвовать в разделе остатков территории Украины по итогам конфликта, считает эксперт.Также вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский ранее предположил, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* – один из самых сложных вопросов в взаимоотношениях между Польшей и Украиной. Варшава утверждает, что массовые убийства совершались в 1939 – 1945 годах сторонниками этих организаций против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов, и рассматривает это как военное преступление и геноцид.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша отменила соцвыплаты неработающим украинцамДвуличие Польши: чтят память жертв укронацистов и поддерживают КиевПрезидент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

