Предотвращенный теракт в Крыму и разговор Москвы с Ираном: главное - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Предотвращенный теракт в Крыму и разговор Москвы с Ираном: главное
Предотвращенный теракт в Крыму и разговор Москвы с Ираном: главное - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Предотвращенный теракт в Крыму и разговор Москвы с Ираном: главное
В Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом саммит на Аляске. Силовики... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T22:31
2025-08-25T23:42
главное за день
общество
новости
крым
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67c1666ed56afb901f835bf421c90863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом саммит на Аляске. Силовики выявили крупнейший ресурс по продаже личных данных россиян. Имущество на 143 млн рублей арестовано у экс-замдиректора ГВСУ №4 Ивана Сметанюка. Польша отменила соцвыплаты неработающим украинцам, польский президент предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской. Омбудсмен Херсонщины Сергей Георгиев назвал санкции Владимира Зеленского лучшей оценкой его работы. Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулеза. В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму предотвратили терактВ Крыму задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. В результате проведенных мероприятий задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.По словам фигурантки, украинский куратор связался с ней накануне, спросил, дошла ли до нее "посылка", и напомнил о необходимости прибыть по указанному адресу к 7 часам утра. Всю дорогу до назначенного места он был с ней на видеосвязи.Путин обсудил с Пезешкианом переговоры на АляскеПрезидент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидеры обсудили прошедший на Аляске саммит и текущую ситуацию в регионе."В ходе телефонного разговора Владимир Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах. Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", - уточнили в Кремле.Торговали личными даннымиПравоохранители пресекли деятельность одного из крупнейших в России интернет-ресурсов, занимавшегося незаконным распространением персональных данных граждан."По поисковым запросам пользователям предоставлялись подробные досье на граждан, содержащие анкетные и паспортные данные, сведения об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории, а также большое количество других уникальных записей", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Арестовано имущество экс-заместителя директора ГВСУ №4Имущество на 143 миллиона рублей арестовано у экс-заместителя директора ГВСУ №4 Ивана Сметанюка, его обвиняют в злоупотреблениях на гособоронзаказе с ущербом в 650 миллионов рублей,"Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора федерального государственного унитарного предприятия Главного военного строительного управления N4 министерства обороны Российской Федерации Ивана Сметанюка. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ)", - сообщили в СК России.Польша отменила соцвыплаты неработающим украинцамПрезидент Польши Кароль Навроцкий не стал продлевать закон о предоставлении социальных выплат и бесплатного медобеспечения безработным украинцам."Я своего мнения не меняю и убежден, что "800+"(социальная выплата - ред.) положена только тем украинцам, которые работают", – заявил Навроцкий на брифинге в понедельник.Кроме того, он предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской."Я считаю, что мы должны включить в проект закона очень важный лозунг: "Стоп бандеровщине!" и в уголовном кодексе приравнять бандеровский символ с символами, которые соответствуют немецкому национал-социализму, который по-простому называется фашизмом", – заявил польский лидер.Омбудсмен Херсонщины высказался о санкциях ЗеленскогоВведение главой киевского режима Владимиром Зеленским персональных санкций – это лучшее признание правильности действий чиновника. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев в ответ на ограничительные меры в отношении него.По словам Георгиева, киевские власти решили ограничить его в том, в чем он и не нуждался."Если власти Украины найдут какие-либо мои активы на своей территории, готов безвозмездно передать эти средства Киеву – пусть купят на них хотя бы грамм здравого смысла. В общем, вывод такой: на мою деятельность это решение Зеленского никак не повлияет. Наша работа по защите прав жителей Херсонской области продолжается. И эти санкции – лучшее признание нашей правоты. Значит, мы действуем настолько верно, что киевский режим вынужден реагировать, пусть и так беззубо", – подчеркнул Георгиев.В Крым скоро завезут диаскинтестДиаскинтест, применяемый для проведения туберкулинодиагностики у детей и подростков, скоро поступит в медучреждения Крыма. Соответствующая закупка проведена, сообщили РИА Новости Крым в республиканском минздраве.Об отсутствии препарата корреспондент РИА Новости Крым узнал в понедельник утром при обращении в медучреждения Симферополя."Закупка препарата для проведения туберкулинодиагностики "Диаскинтест" состоялась. В соответствии с заключенным контрактом, поставка препарата ожидается в течение 10 рабочих дней", – сообщили в профильном ведомстве.В Крыму села останутся на неделю без газа25 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без газа с 6.00 26 августа по 20.00 1 сентября, сообщает предприятие "Крымгазсети".Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе "Джанкой – Симферополь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Предотвращенный теракт в Крыму и разговор Москвы с Ираном: главное

Предотвращенный теракт в Крыму и разговор Москвы с Ираном: главное за день

22:31 25.08.2025 (обновлено: 23:42 25.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом саммит на Аляске. Силовики выявили крупнейший ресурс по продаже личных данных россиян. Имущество на 143 млн рублей арестовано у экс-замдиректора ГВСУ №4 Ивана Сметанюка. Польша отменила соцвыплаты неработающим украинцам, польский президент предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской. Омбудсмен Херсонщины Сергей Георгиев назвал санкции Владимира Зеленского лучшей оценкой его работы. Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулеза. В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю.
О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму предотвратили теракт

В Крыму задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. В результате проведенных мероприятий задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
По словам фигурантки, украинский куратор связался с ней накануне, спросил, дошла ли до нее "посылка", и напомнил о необходимости прибыть по указанному адресу к 7 часам утра. Всю дорогу до назначенного места он был с ней на видеосвязи.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
Вчера, 19:38
Не тратим на Украину и сокращаем ядерку: Трамп выступил с рядом заявлений

Путин обсудил с Пезешкианом переговоры на Аляске

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидеры обсудили прошедший на Аляске саммит и текущую ситуацию в регионе.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах. Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", - уточнили в Кремле.
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Вчера, 19:13
В Феодосии горит отель - что известно

Торговали личными данными

Правоохранители пресекли деятельность одного из крупнейших в России интернет-ресурсов, занимавшегося незаконным распространением персональных данных граждан.
"По поисковым запросам пользователям предоставлялись подробные досье на граждан, содержащие анкетные и паспортные данные, сведения об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории, а также большое количество других уникальных записей", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Соглашения для промышленной кооперации заключены между Крымом и тремя новыми субъектами РФ
Вчера, 18:33
Промышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФ

Арестовано имущество экс-заместителя директора ГВСУ №4

Имущество на 143 миллиона рублей арестовано у экс-заместителя директора ГВСУ №4 Ивана Сметанюка, его обвиняют в злоупотреблениях на гособоронзаказе с ущербом в 650 миллионов рублей,
"Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора федерального государственного унитарного предприятия Главного военного строительного управления N4 министерства обороны Российской Федерации Ивана Сметанюка. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ)", - сообщили в СК России.
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Вчера, 16:58
Магнитные бури обрушатся на Землю в сентябре – прогноз

Польша отменила соцвыплаты неработающим украинцам

Президент Польши Кароль Навроцкий не стал продлевать закон о предоставлении социальных выплат и бесплатного медобеспечения безработным украинцам.
"Я своего мнения не меняю и убежден, что "800+"(социальная выплата - ред.) положена только тем украинцам, которые работают", – заявил Навроцкий на брифинге в понедельник.
Кроме того, он предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской.
"Я считаю, что мы должны включить в проект закона очень важный лозунг: "Стоп бандеровщине!" и в уголовном кодексе приравнять бандеровский символ с символами, которые соответствуют немецкому национал-социализму, который по-простому называется фашизмом", – заявил польский лидер.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Вчера, 15:26
Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда

Омбудсмен Херсонщины высказался о санкциях Зеленского

Введение главой киевского режима Владимиром Зеленским персональных санкций – это лучшее признание правильности действий чиновника. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев в ответ на ограничительные меры в отношении него.
По словам Георгиева, киевские власти решили ограничить его в том, в чем он и не нуждался.
"Если власти Украины найдут какие-либо мои активы на своей территории, готов безвозмездно передать эти средства Киеву – пусть купят на них хотя бы грамм здравого смысла. В общем, вывод такой: на мою деятельность это решение Зеленского никак не повлияет. Наша работа по защите прав жителей Херсонской области продолжается. И эти санкции – лучшее признание нашей правоты. Значит, мы действуем настолько верно, что киевский режим вынужден реагировать, пусть и так беззубо", – подчеркнул Георгиев.
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Вчера, 14:55
Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму

В Крым скоро завезут диаскинтест

Диаскинтест, применяемый для проведения туберкулинодиагностики у детей и подростков, скоро поступит в медучреждения Крыма. Соответствующая закупка проведена, сообщили РИА Новости Крым в республиканском минздраве.
Об отсутствии препарата корреспондент РИА Новости Крым узнал в понедельник утром при обращении в медучреждения Симферополя.
"Закупка препарата для проведения туберкулинодиагностики "Диаскинтест" состоялась. В соответствии с заключенным контрактом, поставка препарата ожидается в течение 10 рабочих дней", – сообщили в профильном ведомстве.
Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на встрече с президентом России Владимиром Путиным
Вчера, 14:20
15 млн россиян установили через "Госуслуги" самозапрет на кредиты

В Крыму села останутся на неделю без газа

25 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без газа с 6.00 26 августа по 20.00 1 сентября, сообщает предприятие "Крымгазсети".
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе "Джанкой – Симферополь".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
