Пожар в феодосийском отеле потушен - видео - РИА Новости Крым, 25.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250825/pozhar-v-feodosiyskom-otele-potushen---video-1148978747.html
Пожар в феодосийском отеле потушен - видео
Пожар в феодосийском отеле потушен - видео - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Пожар в феодосийском отеле потушен - видео
Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание в одном из отелей Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 25.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433266_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_455b9e69ec4d83c88a24c78f7fe86007.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг– РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание в одном из отелей Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.Ранее в понедельник сообщалось, что в четырехэтажном здании отеля "Феодосия" в Феодосии произошло возгорание. Прибыв на место, спасатели эвакуировали 13 человек, в том числе двоих детей.Очаг возгорания оказался в цокольном этаже, где находилась сауна.По информации пресс-службы главка, в 18:56 было ликвидировано открытое горение.Также в понедельник в Севастополе произошел пожар в СНТ "Интернационалист", огонь локализовали на площади 200 квадратных метров. Спустя два часа пожар ликвидировали.
пожар, феодосия, происшествия, крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Пожар в феодосийском отеле потушен - видео

Пожар в отеле в Феодосии ликвидирован на площади в шесть "квадратов"

21:25 25.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг– РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание в одном из отелей Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Ранее в понедельник сообщалось, что в четырехэтажном здании отеля "Феодосия" в Феодосии произошло возгорание. Прибыв на место, спасатели эвакуировали 13 человек, в том числе двоих детей.
Очаг возгорания оказался в цокольном этаже, где находилась сауна.
По информации пресс-службы главка, в 18:56 было ликвидировано открытое горение.
> Лера:
"19:56 - полная ликвидация пожара на площади 6 кв.м. Всего привлечено от РСЧС 44 человека и 16 единиц техники, из них от МЧС России 22 человека и 7 единиц техники", уточнили в ведомстве.
Также в понедельник в Севастополе произошел пожар в СНТ "Интернационалист", огонь локализовали на площади 200 квадратных метров. Спустя два часа пожар ликвидировали.
