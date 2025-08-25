https://crimea.ria.ru/20250825/pozhar-v-feodosiyskom-otele-potushen---video-1148978747.html
Пожар в феодосийском отеле потушен - видео
Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание в одном из отелей Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг– РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание в одном из отелей Феодосии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.Ранее в понедельник сообщалось, что в четырехэтажном здании отеля "Феодосия" в Феодосии произошло возгорание. Прибыв на место, спасатели эвакуировали 13 человек, в том числе двоих детей.Очаг возгорания оказался в цокольном этаже, где находилась сауна.По информации пресс-службы главка, в 18:56 было ликвидировано открытое горение.Также в понедельник в Севастополе произошел пожар в СНТ "Интернационалист", огонь локализовали на площади 200 квадратных метров. Спустя два часа пожар ликвидировали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судитьВ Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировалиВ Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей
