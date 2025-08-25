https://crimea.ria.ru/20250825/pervoe-dykhanie-oseni--chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-1148969501.html

Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел принес в Крым временное понижение температуры воздуха, но уже к выходным на полуостров вернется тепло. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Однако, по ее словам, крымское лето все-таки победит первое дыхание осени. Температура воздуха начнет повышаться уже к середине недели, а к выходным на полуостров вернется августовское тепло."28 и 29 августа по-прежнему без осадков, ночью 10…15 градусов тепла, на побережье – до +19, днем +23…+28. Предстоящие выходные дни: 30 и 31 августа – снова жаркая погода: ночью +13…+18, на побережье до +21, в Симферополе +18. Днем +27…+32, в столице республики +31", – дала прогноз глава ведомства.При этом температура морской воды постепенно понижается и сейчас составляет +24 градуса в Евпатории, Ялте, Алуште, а также у восточного берега Крыма и в Азовском море. Немного теплее море в Севастополе, где температура воды составляет +25 градусов.В понедельник погоду Крыму определила восточная периферия антициклона. До конца дня осадков на полуострове не ожидается. В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОСКакими будут конец лета и бархатный сезон в КрымуСезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма

