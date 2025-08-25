https://crimea.ria.ru/20250825/pervoe-dykhanie-oseni--chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-1148969501.html
Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму
Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму
Холодный фронтальный раздел принес в Крым временное понижение температуры воздуха, но уже к выходным на полуостров вернется тепло. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T14:55
2025-08-25T14:55
2025-08-25T15:11
татьяна любецкая
погода в крыму
новости крыма
крым
общество
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142025718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46ee5b66aed5580b59264a5c0736e005.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел принес в Крым временное понижение температуры воздуха, но уже к выходным на полуостров вернется тепло. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Однако, по ее словам, крымское лето все-таки победит первое дыхание осени. Температура воздуха начнет повышаться уже к середине недели, а к выходным на полуостров вернется августовское тепло."28 и 29 августа по-прежнему без осадков, ночью 10…15 градусов тепла, на побережье – до +19, днем +23…+28. Предстоящие выходные дни: 30 и 31 августа – снова жаркая погода: ночью +13…+18, на побережье до +21, в Симферополе +18. Днем +27…+32, в столице республики +31", – дала прогноз глава ведомства.При этом температура морской воды постепенно понижается и сейчас составляет +24 градуса в Евпатории, Ялте, Алуште, а также у восточного берега Крыма и в Азовском море. Немного теплее море в Севастополе, где температура воды составляет +25 градусов.В понедельник погоду Крыму определила восточная периферия антициклона. До конца дня осадков на полуострове не ожидается. В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОСКакими будут конец лета и бархатный сезон в КрымуСезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142025718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_16be792530c0aa03df84908f8cb0e4c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна любецкая, погода в крыму, новости крыма, крым, общество, крымский гидрометцентр
Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму
В Крыму похолодание сменится теплой погодой к выходным – гидрометцентр
14:55 25.08.2025 (обновлено: 15:11 25.08.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым.
Холодный фронтальный раздел принес в Крым временное понижение температуры воздуха, но уже к выходным на полуостров вернется тепло. Об этом РИА Новости Крым
рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Да, у нас прошел холодный фронтальный раздел. Температуры ночью понизились: в степных и предгорных районах Крыма до +9…+14 градусов, на побережье теплее – до +17. Аналогичный прогноз на 26, 27 августа: +10…+11 ночью, днем +22...+27", – констатировала Любецкая.
Однако, по ее словам, крымское лето все-таки победит первое дыхание осени. Температура воздуха начнет повышаться уже к середине недели, а к выходным на полуостров вернется августовское тепло.
"28 и 29 августа по-прежнему без осадков, ночью 10…15 градусов тепла, на побережье – до +19, днем +23…+28. Предстоящие выходные дни: 30 и 31 августа – снова жаркая погода: ночью +13…+18, на побережье до +21, в Симферополе +18. Днем +27…+32, в столице республики +31", – дала прогноз глава ведомства.
При этом температура морской воды постепенно понижается и сейчас составляет +24 градуса в Евпатории, Ялте, Алуште, а также у восточного берега Крыма и в Азовском море. Немного теплее море в Севастополе, где температура воды составляет +25 градусов.
В понедельник погоду Крыму определила восточная периферия антициклона
. До конца дня осадков на полуострове не ожидается. В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
– объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: