Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму
Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму
Холодный фронтальный раздел принес в Крым временное понижение температуры воздуха, но уже к выходным на полуостров вернется тепло. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T14:55
2025-08-25T15:11
татьяна любецкая
погода в крыму
новости крыма
крым
общество
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел принес в Крым временное понижение температуры воздуха, но уже к выходным на полуостров вернется тепло. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Однако, по ее словам, крымское лето все-таки победит первое дыхание осени. Температура воздуха начнет повышаться уже к середине недели, а к выходным на полуостров вернется августовское тепло."28 и 29 августа по-прежнему без осадков, ночью 10…15 градусов тепла, на побережье – до +19, днем +23…+28. Предстоящие выходные дни: 30 и 31 августа – снова жаркая погода: ночью +13…+18, на побережье до +21, в Симферополе +18. Днем +27…+32, в столице республики +31", – дала прогноз глава ведомства.При этом температура морской воды постепенно понижается и сейчас составляет +24 градуса в Евпатории, Ялте, Алуште, а также у восточного берега Крыма и в Азовском море. Немного теплее море в Севастополе, где температура воды составляет +25 градусов.В понедельник погоду Крыму определила восточная периферия антициклона. До конца дня осадков на полуострове не ожидается. В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе соханяется чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
татьяна любецкая, погода в крыму, новости крыма, крым, общество, крымский гидрометцентр
Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму

В Крыму похолодание сменится теплой погодой к выходным – гидрометцентр

14:55 25.08.2025 (обновлено: 15:11 25.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел принес в Крым временное понижение температуры воздуха, но уже к выходным на полуостров вернется тепло. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Да, у нас прошел холодный фронтальный раздел. Температуры ночью понизились: в степных и предгорных районах Крыма до +9…+14 градусов, на побережье теплее – до +17. Аналогичный прогноз на 26, 27 августа: +10…+11 ночью, днем +22...+27", – констатировала Любецкая.

Однако, по ее словам, крымское лето все-таки победит первое дыхание осени. Температура воздуха начнет повышаться уже к середине недели, а к выходным на полуостров вернется августовское тепло.
"28 и 29 августа по-прежнему без осадков, ночью 10…15 градусов тепла, на побережье – до +19, днем +23…+28. Предстоящие выходные дни: 30 и 31 августа – снова жаркая погода: ночью +13…+18, на побережье до +21, в Симферополе +18. Днем +27…+32, в столице республики +31", – дала прогноз глава ведомства.
При этом температура морской воды постепенно понижается и сейчас составляет +24 градуса в Евпатории, Ялте, Алуште, а также у восточного берега Крыма и в Азовском море. Немного теплее море в Севастополе, где температура воды составляет +25 градусов.
В понедельник погоду Крыму определила восточная периферия антициклона. До конца дня осадков на полуострове не ожидается. В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
