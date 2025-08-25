Рейтинг@Mail.ru
От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20250825/ot-kolchugi-do-rogatiny-oruzhie-i-dospekhi-russkogo-vityazya-xiii-veka-1148971346.html
От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века
От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века - РИА Новости Крым, 25.08.2025
От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века
Сайт РИА Новости Крым запускает новый спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. Мы расскажем и покажем особенности амуниции... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T18:18
2025-08-25T18:18
инфографика
россия
история
русские воины
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148971486_0:473:2049:1625_1920x0_80_0_0_44e88b4612f879114a857f082efa19d8.jpg
Сайт РИА Новости Крым запускает новый спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. Мы расскажем и покажем особенности амуниции защитников Руси разных эпох – доспехи и оружие воинов разных исторических периодов, а также их основные характеристики. В первом выпуске спецпроекта расскажем об основных элементах доспехов и вооружения русского витязя XIII века.Основой доспехов воина оставалась кольчуга, выполненная на манер рубахи с длинным подолом до колена и рукавами до локтя. В XIII веке уже были распространены панцирные кольчуги. Они отличались тем, что кольца из проволоки приобрели плоский вид. Плоские кольца обеспечивали гораздо большую площадь покрытия тела в сравнении с круглыми. Вес кольчуги составлял от 6 до 10 кг, в зависимости от толщины и диаметра колец. Также употреблялись пластинчатые доспехи. Они представляли собой состоящую из металлических пластин броню толщиной от 0,5 до 2 мм.Головы воинов закрывали различные шлемы, в основном сфероконической или куполовидной формы, также снабженные полумаской или наносником, защищавшим лицо от рубящих и колющих ударов и при этом не мешавшем обзору. Шлем надевался на подшлемник и носился с бармицей – кольчужной сеткой, прикрывавшей лицо, шею и плечи витязя.В качестве дополнительного защитного элемента русские ратники использовали металлические наручи, имевшие огромное значение в рукопашных схватках.Основным элементом наступательного вооружения и наиболее почитаемым оружием русского воина был меч. На Руси использовались мечи разнообразных видов. В основном это был обоюдоострый клинок шириной 5-6 см и длиной около 90 см с глубоким долом, короткой рукоятью с небольшой гардой. Общий вес меча составлял около 1 кг.Главным наступательным оружием и всадника, и пехотинца оставалось копье. В частности, большой популярностью пользовались рогатины, применявшиеся для пешего боя. Эту форму копья отличает плавно заостренная, напоминающая лавровый лист, форма пера. Длина наконечника рогатины могла достигать полуметра, причем половина или больше приходились именно на перо. Его толщина доходила до 1,5 см. Рогатиной можно было не только колоть, но и рубить.Важную роль играло оружие дистанционного боя – луки и арбалеты или самострелы. Кроме того, широкое распространение имели булавы, а также боевые ножи. Вплоть до XI века широко использовались скандинавские скрамасаксы с длиной клинка до 50 см. После XI века их вытеснили "засапожные" ножи меньшей длины.Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества.
https://crimea.ria.ru/20250802/borodino-ivana-groznogo-velikaya-i-zabytaya-pobeda-v-bitve-pri-molodyakh-1148414235.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148971486_0:281:2049:1817_1920x0_80_0_0_f90c1b79bb4ac291e9a2a6babef73efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, история, русские воины, эксклюзивы риа новости крым
От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века

Чем были вооружены и чем защищались дружинники XIII века – спецпроект "Русские воины"

18:18 25.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вдовин / Перейти в фотобанкБайдана (доспех в виде рубахи из плоских колец)
Байдана (доспех в виде рубахи из плоских колец) - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Владимир Вдовин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сайт РИА Новости Крым запускает новый спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. Мы расскажем и покажем особенности амуниции защитников Руси разных эпох – доспехи и оружие воинов разных исторических периодов, а также их основные характеристики.
В первом выпуске спецпроекта расскажем об основных элементах доспехов и вооружения русского витязя XIII века.
Основой доспехов воина оставалась кольчуга, выполненная на манер рубахи с длинным подолом до колена и рукавами до локтя. В XIII веке уже были распространены панцирные кольчуги. Они отличались тем, что кольца из проволоки приобрели плоский вид. Плоские кольца обеспечивали гораздо большую площадь покрытия тела в сравнении с круглыми. Вес кольчуги составлял от 6 до 10 кг, в зависимости от толщины и диаметра колец. Также употреблялись пластинчатые доспехи. Они представляли собой состоящую из металлических пластин броню толщиной от 0,5 до 2 мм.
Головы воинов закрывали различные шлемы, в основном сфероконической или куполовидной формы, также снабженные полумаской или наносником, защищавшим лицо от рубящих и колющих ударов и при этом не мешавшем обзору. Шлем надевался на подшлемник и носился с бармицей – кольчужной сеткой, прикрывавшей лицо, шею и плечи витязя.
В качестве дополнительного защитного элемента русские ратники использовали металлические наручи, имевшие огромное значение в рукопашных схватках.
Еще одним важным средством защиты дружинника служил щит. В тот период в основном использовался длинный каплевидный щит (напоминал перевернутую каплю или миндаль, острой стороной был направлен вниз) с кожаным кантом. Внутри для удобного хвата крепили сразу несколько ремней. Высота щита варьировалась от половины до трети человеческого роста, в зависимости от того, был воин пешим или конником. Например, наезднику такая форма щита позволяла закрыть тело от плеча до колена.
Основным элементом наступательного вооружения и наиболее почитаемым оружием русского воина был меч. На Руси использовались мечи разнообразных видов. В основном это был обоюдоострый клинок шириной 5-6 см и длиной около 90 см с глубоким долом, короткой рукоятью с небольшой гардой. Общий вес меча составлял около 1 кг.
Главным наступательным оружием и всадника, и пехотинца оставалось копье. В частности, большой популярностью пользовались рогатины, применявшиеся для пешего боя. Эту форму копья отличает плавно заостренная, напоминающая лавровый лист, форма пера. Длина наконечника рогатины могла достигать полуметра, причем половина или больше приходились именно на перо. Его толщина доходила до 1,5 см. Рогатиной можно было не только колоть, но и рубить.
Важную роль играло оружие дистанционного боя – луки и арбалеты или самострелы. Кроме того, широкое распространение имели булавы, а также боевые ножи. Вплоть до XI века широко использовались скандинавские скрамасаксы с длиной клинка до 50 см. После XI века их вытеснили "засапожные" ножи меньшей длины.
Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества.
Портрет-парсуна царя Ивана IV Грозного. - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
2 августа, 16:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Бородино" Ивана Грозного: великая и забытая победа в битве при Молодях
 
ИнфографикаРоссияИсторияРусские воиныЭксклюзивы РИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:56Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туриста
18:33Промышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФ
18:18От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века
17:56В Феодосии военные проведут учения со стрельбой
17:40Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулеза
17:3325 детей отравились на базе отдыха в Дагестане
17:21Курьера телефонных мошенников из Евпатории поймали в Симферополе
17:15Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов
16:58Магнитные бури обрушатся на Землю в сентябре – прогноз
16:17Беспилотник ВСУ сбит над Черным морем
16:15Ялта частично обесточена
15:59Имущество на 143 млн руб арестовано у экс-замдиректора ГВСУ №4 Сметанюка
15:26Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда
15:21Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах
15:03Карантин по бешенству в Краснодарском крае: власти опровергли фейк
14:55Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму
14:48В Севастополе потушили пожар в СНТ
14:44В Крым приехал генсек Международного движения русофилов
14:38Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской
14:30Путин обсудил с президентом Ирана саммит с Трампом на Аляске
Лента новостейМолния