https://crimea.ria.ru/20250825/ot-kolchugi-do-rogatiny-oruzhie-i-dospekhi-russkogo-vityazya-xiii-veka-1148971346.html

От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века

От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века - РИА Новости Крым, 25.08.2025

От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века

Сайт РИА Новости Крым запускает новый спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. Мы расскажем и покажем особенности амуниции... РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T18:18

2025-08-25T18:18

2025-08-25T18:18

инфографика

россия

история

русские воины

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148971486_0:473:2049:1625_1920x0_80_0_0_44e88b4612f879114a857f082efa19d8.jpg

Сайт РИА Новости Крым запускает новый спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. Мы расскажем и покажем особенности амуниции защитников Руси разных эпох – доспехи и оружие воинов разных исторических периодов, а также их основные характеристики. В первом выпуске спецпроекта расскажем об основных элементах доспехов и вооружения русского витязя XIII века.Основой доспехов воина оставалась кольчуга, выполненная на манер рубахи с длинным подолом до колена и рукавами до локтя. В XIII веке уже были распространены панцирные кольчуги. Они отличались тем, что кольца из проволоки приобрели плоский вид. Плоские кольца обеспечивали гораздо большую площадь покрытия тела в сравнении с круглыми. Вес кольчуги составлял от 6 до 10 кг, в зависимости от толщины и диаметра колец. Также употреблялись пластинчатые доспехи. Они представляли собой состоящую из металлических пластин броню толщиной от 0,5 до 2 мм.Головы воинов закрывали различные шлемы, в основном сфероконической или куполовидной формы, также снабженные полумаской или наносником, защищавшим лицо от рубящих и колющих ударов и при этом не мешавшем обзору. Шлем надевался на подшлемник и носился с бармицей – кольчужной сеткой, прикрывавшей лицо, шею и плечи витязя.В качестве дополнительного защитного элемента русские ратники использовали металлические наручи, имевшие огромное значение в рукопашных схватках.Основным элементом наступательного вооружения и наиболее почитаемым оружием русского воина был меч. На Руси использовались мечи разнообразных видов. В основном это был обоюдоострый клинок шириной 5-6 см и длиной около 90 см с глубоким долом, короткой рукоятью с небольшой гардой. Общий вес меча составлял около 1 кг.Главным наступательным оружием и всадника, и пехотинца оставалось копье. В частности, большой популярностью пользовались рогатины, применявшиеся для пешего боя. Эту форму копья отличает плавно заостренная, напоминающая лавровый лист, форма пера. Длина наконечника рогатины могла достигать полуметра, причем половина или больше приходились именно на перо. Его толщина доходила до 1,5 см. Рогатиной можно было не только колоть, но и рубить.Важную роль играло оружие дистанционного боя – луки и арбалеты или самострелы. Кроме того, широкое распространение имели булавы, а также боевые ножи. Вплоть до XI века широко использовались скандинавские скрамасаксы с длиной клинка до 50 см. После XI века их вытеснили "засапожные" ножи меньшей длины.Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества.

https://crimea.ria.ru/20250802/borodino-ivana-groznogo-velikaya-i-zabytaya-pobeda-v-bitve-pri-molodyakh-1148414235.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, история, русские воины, эксклюзивы риа новости крым