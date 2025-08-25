https://crimea.ria.ru/20250825/ot-kolchugi-do-rogatiny-oruzhie-i-dospekhi-russkogo-vityazya-xiii-veka-1148971346.html
От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века
От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века - РИА Новости Крым, 25.08.2025
От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века
Сайт РИА Новости Крым запускает новый спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. Мы расскажем и покажем особенности амуниции... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T18:18
2025-08-25T18:18
2025-08-25T18:18
инфографика
россия
история
русские воины
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148971486_0:473:2049:1625_1920x0_80_0_0_44e88b4612f879114a857f082efa19d8.jpg
Сайт РИА Новости Крым запускает новый спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. Мы расскажем и покажем особенности амуниции защитников Руси разных эпох – доспехи и оружие воинов разных исторических периодов, а также их основные характеристики. В первом выпуске спецпроекта расскажем об основных элементах доспехов и вооружения русского витязя XIII века.Основой доспехов воина оставалась кольчуга, выполненная на манер рубахи с длинным подолом до колена и рукавами до локтя. В XIII веке уже были распространены панцирные кольчуги. Они отличались тем, что кольца из проволоки приобрели плоский вид. Плоские кольца обеспечивали гораздо большую площадь покрытия тела в сравнении с круглыми. Вес кольчуги составлял от 6 до 10 кг, в зависимости от толщины и диаметра колец. Также употреблялись пластинчатые доспехи. Они представляли собой состоящую из металлических пластин броню толщиной от 0,5 до 2 мм.Головы воинов закрывали различные шлемы, в основном сфероконической или куполовидной формы, также снабженные полумаской или наносником, защищавшим лицо от рубящих и колющих ударов и при этом не мешавшем обзору. Шлем надевался на подшлемник и носился с бармицей – кольчужной сеткой, прикрывавшей лицо, шею и плечи витязя.В качестве дополнительного защитного элемента русские ратники использовали металлические наручи, имевшие огромное значение в рукопашных схватках.Основным элементом наступательного вооружения и наиболее почитаемым оружием русского воина был меч. На Руси использовались мечи разнообразных видов. В основном это был обоюдоострый клинок шириной 5-6 см и длиной около 90 см с глубоким долом, короткой рукоятью с небольшой гардой. Общий вес меча составлял около 1 кг.Главным наступательным оружием и всадника, и пехотинца оставалось копье. В частности, большой популярностью пользовались рогатины, применявшиеся для пешего боя. Эту форму копья отличает плавно заостренная, напоминающая лавровый лист, форма пера. Длина наконечника рогатины могла достигать полуметра, причем половина или больше приходились именно на перо. Его толщина доходила до 1,5 см. Рогатиной можно было не только колоть, но и рубить.Важную роль играло оружие дистанционного боя – луки и арбалеты или самострелы. Кроме того, широкое распространение имели булавы, а также боевые ножи. Вплоть до XI века широко использовались скандинавские скрамасаксы с длиной клинка до 50 см. После XI века их вытеснили "засапожные" ножи меньшей длины.Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества.
https://crimea.ria.ru/20250802/borodino-ivana-groznogo-velikaya-i-zabytaya-pobeda-v-bitve-pri-molodyakh-1148414235.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148971486_0:281:2049:1817_1920x0_80_0_0_f90c1b79bb4ac291e9a2a6babef73efc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, история, русские воины, эксклюзивы риа новости крым
От кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века
Чем были вооружены и чем защищались дружинники XIII века – спецпроект "Русские воины"
Сайт РИА Новости Крым запускает новый спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. Мы расскажем и покажем особенности амуниции защитников Руси разных эпох – доспехи и оружие воинов разных исторических периодов, а также их основные характеристики.
В первом выпуске спецпроекта расскажем об основных элементах доспехов и вооружения русского витязя XIII века.
Основой доспехов воина оставалась кольчуга, выполненная на манер рубахи с длинным подолом до колена и рукавами до локтя. В XIII веке уже были распространены панцирные кольчуги. Они отличались тем, что кольца из проволоки приобрели плоский вид. Плоские кольца обеспечивали гораздо большую площадь покрытия тела в сравнении с круглыми. Вес кольчуги составлял от 6 до 10 кг, в зависимости от толщины и диаметра колец. Также употреблялись пластинчатые доспехи. Они представляли собой состоящую из металлических пластин броню толщиной от 0,5 до 2 мм.
Головы воинов закрывали различные шлемы, в основном сфероконической или куполовидной формы, также снабженные полумаской или наносником, защищавшим лицо от рубящих и колющих ударов и при этом не мешавшем обзору. Шлем надевался на подшлемник и носился с бармицей – кольчужной сеткой, прикрывавшей лицо, шею и плечи витязя.
В качестве дополнительного защитного элемента русские ратники использовали металлические наручи, имевшие огромное значение в рукопашных схватках.
Еще одним важным средством защиты дружинника служил щит. В тот период в основном использовался длинный каплевидный щит (напоминал перевернутую каплю или миндаль, острой стороной был направлен вниз) с кожаным кантом. Внутри для удобного хвата крепили сразу несколько ремней. Высота щита варьировалась от половины до трети человеческого роста, в зависимости от того, был воин пешим или конником. Например, наезднику такая форма щита позволяла закрыть тело от плеча до колена.
Основным элементом наступательного вооружения и наиболее почитаемым оружием русского воина был меч. На Руси использовались мечи разнообразных видов. В основном это был обоюдоострый клинок шириной 5-6 см и длиной около 90 см с глубоким долом, короткой рукоятью с небольшой гардой. Общий вес меча составлял около 1 кг.
Главным наступательным оружием и всадника, и пехотинца оставалось копье. В частности, большой популярностью пользовались рогатины, применявшиеся для пешего боя. Эту форму копья отличает плавно заостренная, напоминающая лавровый лист, форма пера. Длина наконечника рогатины могла достигать полуметра, причем половина или больше приходились именно на перо. Его толщина доходила до 1,5 см. Рогатиной можно было не только колоть, но и рубить.
Важную роль играло оружие дистанционного боя – луки и арбалеты или самострелы. Кроме того, широкое распространение имели булавы, а также боевые ножи. Вплоть до XI века широко использовались скандинавские скрамасаксы с длиной клинка до 50 см. После XI века их вытеснили "засапожные" ножи меньшей длины.
Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества.