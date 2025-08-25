https://crimea.ria.ru/20250825/opros-vtb-kazhdyy-tretiy-rossiyanin-gotov-polzovatsya-semeynym-schetom-1148965253.html
Опрос ВТБ: каждый третий россиянин готов пользоваться семейным счетом
Опрос ВТБ: каждый третий россиянин готов пользоваться семейным счетом - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Опрос ВТБ: каждый третий россиянин готов пользоваться семейным счетом
У каждого пятого россиянина есть совместный с близкими счет для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок, 31% граждан готовы открыть такой счет, РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T12:05
2025-08-25T12:05
2025-08-25T12:05
банк
втб
финансы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147856145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64783509c23e43baab4b15c93b73505c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. У каждого пятого россиянина есть совместный с близкими счет для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок, 31% граждан готовы открыть такой счет, следует из опроса, проведенного ВТБ, сообщает пресс-служба банка.Основным аргументом в пользу совместных счетов россияне считают быстрое достижение финансовых целей – так высказались 26% опрошенных. Еще 22% отметили удобство совместного контроля расходов, а 18% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: более трети россиян готовы перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Каждый четвертый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 8% россиян, а минимальные 5% — 7% опрошенных.Также россияне определили, какие функции должны быть в совместных счетах для большего удобства. Почти половина опрошенных считает обязательными уведомления о транзакциях, 45% ждут возможности установки лимитов на траты, 44% хотят простого управления несколькими пользователями, а для четверти респондентов важны инструменты для достижения совместных целей.*Опрос проведен в августе 2025 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147856145_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_812ebfc77f01e4069c878918aea7c0a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк, втб, финансы, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. У каждого пятого россиянина есть совместный с близкими счет для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок, 31% граждан готовы открыть такой счет, следует из опроса, проведенного ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
Основным аргументом в пользу совместных счетов россияне считают быстрое достижение финансовых целей – так высказались 26% опрошенных. Еще 22% отметили удобство совместного контроля расходов, а 18% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.
Более трети россиян отметили, что совместные счета позволят накопить на крупную покупку, четверть – на путешествие или отпуск, 17% считают, что продукт поможет накопить на ремонт.
Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: более трети россиян готовы перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Каждый четвертый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 8% россиян, а минимальные 5% — 7% опрошенных.
Также россияне определили, какие функции должны быть в совместных счетах для большего удобства. Почти половина опрошенных считает обязательными уведомления о транзакциях, 45% ждут возможности установки лимитов на траты, 44% хотят простого управления несколькими пользователями, а для четверти респондентов важны инструменты для достижения совместных целей.
"Совместные счета – это не только про эффективное управление финансами, но и про удобство и доверие между близкими. Результаты опроса показывают, что многие семьи хотят планировать бюджет вместе: копить на отпуск, ремонт или образование, а также отслеживать траты", – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба банка.
*Опрос проведен в августе 2025 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.