https://crimea.ria.ru/20250825/opros-vtb-kazhdyy-tretiy-rossiyanin-gotov-polzovatsya-semeynym-schetom-1148965253.html

Опрос ВТБ: каждый третий россиянин готов пользоваться семейным счетом

Опрос ВТБ: каждый третий россиянин готов пользоваться семейным счетом - РИА Новости Крым, 25.08.2025

Опрос ВТБ: каждый третий россиянин готов пользоваться семейным счетом

У каждого пятого россиянина есть совместный с близкими счет для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок, 31% граждан готовы открыть такой счет, РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T12:05

2025-08-25T12:05

2025-08-25T12:05

банк

втб

финансы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147856145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64783509c23e43baab4b15c93b73505c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. У каждого пятого россиянина есть совместный с близкими счет для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок, 31% граждан готовы открыть такой счет, следует из опроса, проведенного ВТБ, сообщает пресс-служба банка.Основным аргументом в пользу совместных счетов россияне считают быстрое достижение финансовых целей – так высказались 26% опрошенных. Еще 22% отметили удобство совместного контроля расходов, а 18% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: более трети россиян готовы перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Каждый четвертый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 8% россиян, а минимальные 5% — 7% опрошенных.Также россияне определили, какие функции должны быть в совместных счетах для большего удобства. Почти половина опрошенных считает обязательными уведомления о транзакциях, 45% ждут возможности установки лимитов на траты, 44% хотят простого управления несколькими пользователями, а для четверти респондентов важны инструменты для достижения совместных целей.*Опрос проведен в августе 2025 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, втб, финансы, новости