https://crimea.ria.ru/20250825/ombudsmen-khersonschiny-nazval-sanktsii-zelenskogo-luchshey-otsenkoy-ego-raboty-1148966372.html

Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы

Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы - РИА Новости Крым, 25.08.2025

Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы

Введение главой киевского режима Владимиром Зеленским персональных санкций – это лучшее признание правильности действий чиновника. Об этом заявил уполномоченный РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T13:14

2025-08-25T13:14

2025-08-25T13:14

санкции

сергей георгиев

владимир зеленский

международная медиагруппа "россия сегодня"

дмитрий макеев

украина

россия

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140926937_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_39bc3b0597c7d4620dff6fb11b7443e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Введение главой киевского режима Владимиром Зеленским персональных санкций – это лучшее признание правильности действий чиновника. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев в ответ на ограничительные меры в отношении него.По словам Георгиева, Зеленский "лишил" его украинских государственных наград, ограничил торговые операции, заблокировал активы и приостановил выполнение финансовых обязательств. В ответ на это чиновник заявил, что меры никак не затрагивают его деятельность.По словам Георгиева, киевские власти решили ограничить его в том, в чем он и не нуждался.23 августа Зеленский подписал два указа о введении новых санкций против России и связанных с ней лиц. Первый документ синхронизирует украинские санкции с канадскими и распространяется на 139 физических и юридических лиц. Второй вводит ограничения против 28 граждан разных стран, которые "помогают оккупации Украины и финансируют российскую агрессию".В списке также фотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев.Ранее под санкции Евросоюза попал, в том числе, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов. По его словам, единственной реакцией любого крымчанина на случившееся может быть продолжение работы, которая ведется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ослабили санкции против России для организации встречи на Аляске"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕСЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

украина

россия

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, сергей георгиев, владимир зеленский, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий макеев, украина, россия, херсонская область