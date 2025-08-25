Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы
Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы
Введение главой киевского режима Владимиром Зеленским персональных санкций – это лучшее признание правильности действий чиновника. Об этом заявил уполномоченный РИА Новости Крым, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Введение главой киевского режима Владимиром Зеленским персональных санкций – это лучшее признание правильности действий чиновника. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев в ответ на ограничительные меры в отношении него.По словам Георгиева, Зеленский "лишил" его украинских государственных наград, ограничил торговые операции, заблокировал активы и приостановил выполнение финансовых обязательств. В ответ на это чиновник заявил, что меры никак не затрагивают его деятельность.По словам Георгиева, киевские власти решили ограничить его в том, в чем он и не нуждался.23 августа Зеленский подписал два указа о введении новых санкций против России и связанных с ней лиц. Первый документ синхронизирует украинские санкции с канадскими и распространяется на 139 физических и юридических лиц. Второй вводит ограничения против 28 граждан разных стран, которые "помогают оккупации Украины и финансируют российскую агрессию".В списке также фотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев.Ранее под санкции Евросоюза попал, в том числе, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов. По его словам, единственной реакцией любого крымчанина на случившееся может быть продолжение работы, которая ведется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ослабили санкции против России для организации встречи на Аляске"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕСЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы

Омбудсмен Херсонской области Георгиев назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы

13:14 25.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев
Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Введение главой киевского режима Владимиром Зеленским персональных санкций – это лучшее признание правильности действий чиновника. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев в ответ на ограничительные меры в отношении него.
По словам Георгиева, Зеленский "лишил" его украинских государственных наград, ограничил торговые операции, заблокировал активы и приостановил выполнение финансовых обязательств. В ответ на это чиновник заявил, что меры никак не затрагивают его деятельность.
По словам Георгиева, киевские власти решили ограничить его в том, в чем он и не нуждался.
"Если власти Украины найдут какие-либо мои активы на своей территории, готов безвозмездно передать эти средства Киеву – пусть купят на них хотя бы грамм здравого смысла. В общем, вывод такой: на мою деятельность это решение Зеленского никак не повлияет. Наша работа по защите прав жителей Херсонской области продолжается. И эти санкции – лучшее признание нашей правоты. Значит, мы действуем настолько верно, что киевский режим вынужден реагировать, пусть и так беззубо", – подчеркнул Георгиев.
23 августа Зеленский подписал два указа о введении новых санкций против России и связанных с ней лиц. Первый документ синхронизирует украинские санкции с канадскими и распространяется на 139 физических и юридических лиц. Второй вводит ограничения против 28 граждан разных стран, которые "помогают оккупации Украины и финансируют российскую агрессию".
В списке также фотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев.
Ранее под санкции Евросоюза попал, в том числе, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов. По его словам, единственной реакцией любого крымчанина на случившееся может быть продолжение работы, которая ведется.
Лента новостейМолния