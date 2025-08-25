https://crimea.ria.ru/20250825/ombudsmen-khersonschiny-nazval-sanktsii-zelenskogo-luchshey-otsenkoy-ego-raboty-1148966372.html
Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы
Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы
Введение главой киевского режима Владимиром Зеленским персональных санкций – это лучшее признание правильности действий чиновника. Об этом заявил уполномоченный РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T13:14
2025-08-25T13:14
2025-08-25T13:14
санкции
сергей георгиев
владимир зеленский
международная медиагруппа "россия сегодня"
дмитрий макеев
украина
россия
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140926937_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_39bc3b0597c7d4620dff6fb11b7443e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Введение главой киевского режима Владимиром Зеленским персональных санкций – это лучшее признание правильности действий чиновника. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев в ответ на ограничительные меры в отношении него.По словам Георгиева, Зеленский "лишил" его украинских государственных наград, ограничил торговые операции, заблокировал активы и приостановил выполнение финансовых обязательств. В ответ на это чиновник заявил, что меры никак не затрагивают его деятельность.По словам Георгиева, киевские власти решили ограничить его в том, в чем он и не нуждался.23 августа Зеленский подписал два указа о введении новых санкций против России и связанных с ней лиц. Первый документ синхронизирует украинские санкции с канадскими и распространяется на 139 физических и юридических лиц. Второй вводит ограничения против 28 граждан разных стран, которые "помогают оккупации Украины и финансируют российскую агрессию".В списке также фотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев.Ранее под санкции Евросоюза попал, в том числе, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов. По его словам, единственной реакцией любого крымчанина на случившееся может быть продолжение работы, которая ведется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ослабили санкции против России для организации встречи на Аляске"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕСЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
украина
россия
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140926937_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f705c40162500b01b9c0b3fa4fdcad54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, сергей георгиев, владимир зеленский, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий макеев, украина, россия, херсонская область
Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы
Омбудсмен Херсонской области Георгиев назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Введение главой киевского режима Владимиром Зеленским персональных санкций – это лучшее признание правильности действий чиновника. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев в ответ на ограничительные меры в отношении него.
По словам Георгиева, Зеленский "лишил" его украинских государственных наград, ограничил торговые операции, заблокировал активы и приостановил выполнение финансовых обязательств. В ответ на это чиновник заявил, что меры никак не затрагивают его деятельность.
По словам Георгиева, киевские власти решили ограничить его в том, в чем он и не нуждался.
"Если власти Украины найдут какие-либо мои активы на своей территории, готов безвозмездно передать эти средства Киеву – пусть купят на них хотя бы грамм здравого смысла. В общем, вывод такой: на мою деятельность это решение Зеленского никак не повлияет. Наша работа по защите прав жителей Херсонской области продолжается. И эти санкции – лучшее признание нашей правоты. Значит, мы действуем настолько верно, что киевский режим вынужден реагировать, пусть и так беззубо", – подчеркнул Георгиев.
23 августа Зеленский подписал два указа о введении новых санкций против России и связанных с ней лиц. Первый документ синхронизирует украинские санкции с канадскими и распространяется на 139 физических и юридических лиц. Второй вводит ограничения против 28 граждан разных стран, которые "помогают оккупации Украины и финансируют российскую агрессию".
В списке также фотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев.
Ранее под санкции Евросоюза
попал, в том числе, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов
. По его словам, единственной реакцией любого крымчанина на случившееся может быть продолжение работы, которая ведется.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: