Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
Еще 1130 украинских боевиков уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки боев, сообщается в понедельник в сводке Минобороны РФ.
2025-08-25T12:36
2025-08-25T13:12
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
украина
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Еще 1130 украинских боевиков уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки боев, сообщается в понедельник в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 165 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группы "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировали 215 украинских неонацитов, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, включая британскую гаубицу FH-70, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 175 человек, две боевые бронированные машины западного производства, пикап, склад боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения группы "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили до 275 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, семь пикапов.В результате действий подразделений группировки войск "Восток" уничтожено свыше 240 вражеских солдат, танк, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, склад материальных средств.В зоне работы группы "Днепр" ВСУ потеряли до 60 человек, американские бронетранспортер М113 и гаубицу М777, 12 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.Также российские военные поразили места сборки, хранения и запуска вражеских дронов, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, два амеиканских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 151 беспилотник самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 473 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 776 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 902 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 372 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской областиНовости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1300 боевиков КиеваГрупповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка
украина
новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, украина, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику

Минобороны: Киев потерял еще 1130 боевиков за сутки на всех направлениях боев

12:36 25.08.2025 (обновлено: 13:12 25.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Еще 1130 украинских боевиков уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки боев, сообщается в понедельник в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 165 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения группы "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировали 215 украинских неонацитов, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, включая британскую гаубицу FH-70, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 175 человек, две боевые бронированные машины западного производства, пикап, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Подразделения группы "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили до 275 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, семь пикапов.
В результате действий подразделений группировки войск "Восток" уничтожено свыше 240 вражеских солдат, танк, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, склад материальных средств.
В зоне работы группы "Днепр" ВСУ потеряли до 60 человек, американские бронетранспортер М113 и гаубицу М777, 12 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.
Сводка МО за 25 августа 2025 годаСводка МО за 25 августа 2025 года
Также российские военные поразили места сборки, хранения и запуска вражеских дронов, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, два амеиканских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 151 беспилотник самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 473 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 776 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 902 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 372 единицы специальной военной автомобильной техники.
