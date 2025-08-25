https://crimea.ria.ru/20250825/ne-tratim-na-ukrainu-i-sokraschaem-yaderku-tramp-vystupil-s-ryadom-zayavleniy-1148977073.html

Не тратим на Украину и сокращаем ядерку: Трамп выступил с рядом заявлений

Президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений перед журналистами.

2025-08-25T19:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений перед журналистами.Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, в частности заявлил он.Также он заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают сокращение ядерных арсеналов, и выразил желание подключить к этому процессу Пекин."Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия - ред.). Россия занимает второе место, а Китай - третье, но Китай сильно отстает, но они догонят нас через пять лет. Мы хотели бы денуклеаризироваться", - заявил он журналистам, говоря о прошедшем на Аляске саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.Также Трамп сказал, что ожидает встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем."Мы когда-нибудь встретимся (с Ким Чен Ыном - ред.). На самом деле, я с нетерпением этого жду", - сказал Трамп журналистам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

