Не тратим на Украину и сокращаем ядерку: Трамп выступил с рядом заявлений
Президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений перед журналистами. РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T19:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений перед журналистами.
Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, в частности заявлил он.
"Мы не платим Украине никаких денег... Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы (на оборону - ред.) до 5%", - сказал Трамп журналистам.
Также он заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают сокращение ядерных арсеналов, и выразил желание подключить к этому процессу Пекин.
"Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия - ред.). Россия занимает второе место, а Китай - третье, но Китай сильно отстает, но они догонят нас через пять лет. Мы хотели бы денуклеаризироваться", - заявил он журналистам, говоря о прошедшем на Аляске саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.
Также Трамп сказал, что ожидает встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем.
"Мы когда-нибудь встретимся (с Ким Чен Ыном - ред.). На самом деле, я с нетерпением этого жду", - сказал Трамп журналистам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.