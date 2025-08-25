Над Крымом отработала ПВО

https://crimea.ria.ru/20250825/nad-krymom-otrabotala-pvo-1148959878.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 7 украинских беспилотников сбили силы ПВО на российскими регионами в вечером в воскресенье, в том числе два - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Накануне ночью ВСУ предприняли массированную атаку на регионы РФ. Были уничтожены 95 беспилотников, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭСБеспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминалСША одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки

