Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250825/nad-krymom-otrabotala-pvo-1148959878.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Над Крымом отработала ПВО
7 украинских беспилотников сбили силы ПВО на российскими регионами в вечером в воскресенье, в том числе два - над территорией Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T06:04
2025-08-25T06:04
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a02102fd56daa41b510c06aca8748568.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 7 украинских беспилотников сбили силы ПВО на российскими регионами в вечером в воскресенье, в том числе два - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Накануне ночью ВСУ предприняли массированную атаку на регионы РФ. Были уничтожены 95 беспилотников, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭСБеспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминалСША одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074377_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_fdeea3c595bff05220ba1b1e66960100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника

06:04 25.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 7 украинских беспилотников сбили силы ПВО на российскими регионами в вечером в воскресенье, в том числе два - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, по два беспилотника уничтожены над территорией Республики Крым, Калужской и Брянской областей и один – над территорией Орловской области.
Накануне ночью ВСУ предприняли массированную атаку на регионы РФ. Были уничтожены 95 беспилотников, в том числе над Крымом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС
Беспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминал
США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
 
Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМинистерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
06:32Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать
06:12Крымский мост сейчас: в очереди полторы сотни машин
06:04Над Крымом отработала ПВО
00:01Антициклон и ночные дожди: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 25 августа
22:03Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье
21:31Возвращение российских военных и ракеты ERAM для Киева – главное за день
21:07Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем
20:48Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму
20:28Как правильно собрать ребенка в школу – советы эксперта
20:11Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОС
19:56Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий
19:34Всем шампанского: Лев Голицын и его крымский Парадиз
19:10Севастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов
18:57Пожар под Симферополем потушили
18:31Умер режиссер фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень"
18:10Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
17:47Новый штамм коронавируса "стратус" – как не заразиться
17:30Лавров назвал условие существования Украины
Лента новостейМолния