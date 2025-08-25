https://crimea.ria.ru/20250825/na-krymskom-mostu-ochered-so-storony-kerchi-vyrosla-v-35-raza--1148960999.html
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в 3,5 раза
2025-08-25T08:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в 3,5 раза за два часа, проезда ждут более полутысячи машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.По прогнозам, тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан предостерегли от услуг грузоперевозчиков без лицензииНе работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делатьМежрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ
08:06 25.08.2025 (обновлено: 08:08 25.08.2025)