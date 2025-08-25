Курьера телефонных мошенников из Евпатории поймали в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20250825/kurera-telefonnykh-moshennikov-iz-evpatorii-poymali-v-simferopole-1148974203.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Симферопольские правоохранители задержали курьера телефонных мошенников. Злоумышленника поймали после получения 500 тысяч рублей от пенсионерки, которая доверилась "сотруднику правоохранительных органов". Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, 78-летней жительнице Симферополя поступил звонок от неизвестного абонента. Собеседник представился "сотрудником правоохранительных органов", и сообщил женщине, что ее невестка стала виновницей ДТП.Мужчина был задержан сотрудникам органов внутренних дел, добавили в республиканской прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ."Прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое удовлетворено судом", – сказано в сообщении надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что около 6 миллионов рублей похитили телефонные аферисты у пожилых граждан в Феодосии. За это курьер мошенников получил 7 лет колонии строго режима.
МВД: курьера телефонных мошенников из Евпатории задержали в Симферополе
17:21 25.08.2025 (обновлено: 17:22 25.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Симферопольские правоохранители задержали курьера телефонных мошенников. Злоумышленника поймали после получения 500 тысяч рублей от пенсионерки, которая доверилась "сотруднику правоохранительных органов". Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, 78-летней жительнице Симферополя поступил звонок от неизвестного абонента. Собеседник представился "сотрудником правоохранительных органов", и сообщил женщине, что ее невестка стала виновницей ДТП.
"Для прекращения уголовного преследования у заявительницы потребовали денежные средства. Взволнованная пенсионерка без раздумий передала 500 тысяч рублей неизвестному мужчине", – сказано в сообщении МВД.
Мужчина был задержан сотрудникам органов внутренних дел, добавили в республиканской прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
"Прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое удовлетворено судом", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что около 6 миллионов рублей похитили телефонные аферисты
у пожилых граждан в Феодосии. За это курьер мошенников получил 7 лет колонии строго режима.
