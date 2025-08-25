https://crimea.ria.ru/20250825/krupnaya-vspyshka-proizoshla-na-solntse--chego-zhdat-na-zemle-1148963175.html

Крупная вспышка произошла на Солнце – чего ждать на Земле

Крупная вспышка произошла на Солнце – чего ждать на Земле - РИА Новости Крым, 25.08.2025

Крупная вспышка произошла на Солнце – чего ждать на Земле

На Солнце зарегистрирована самая крупная вспышка с середины июня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T10:17

2025-08-25T10:17

2025-08-25T10:17

вспышки на солнце

солнце

земля

космос

магнитные бури

стихия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137119101_0:34:420:270_1920x0_80_0_0_6714bf266a33afadeaacf92ea6391f14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На Солнце зарегистрирована самая крупная вспышка с середины июня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Уточняется, что событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца из-за выхода на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров. Сейчас эти области значительно удалены от направления на Землю, и произошедший взрыв не должен создать рисков для планеты. Однако ученых беспокоит сам факт, что в центрах активности сохраняется энергия для формирования самых сильных за несколько месяцев взрывов."По предварительным расчетам, в зоне влияния на Землю солнечные центры окажутся уже завтра со второй половины суток. Исключительно крупные выбросы плазмы с большими угловыми размерами, впрочем, могут начать цеплять Землю краем уже начиная с сегодняшнего дня", – не исключат эксперты.В конце июля Лаборатория сообщала о появлении на Солнце полярных корональных дыр впервые за несколько лет. Ученые уточняли, что их формирование может быть связано с процессами ослабления солнечной активности в текущем году, хотя пока она пока остается на высоком уровне, все еще причиняющем значительные "неудобства" Земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вспышки на солнце, солнце, земля, космос, магнитные бури, стихия, новости