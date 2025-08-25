Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 25 августа
Какой сегодня праздник: 25 августа
Сегодня "день рождения" празднует телескоп, а сотрудники оперативно-поискового управления МВД России отмечают профессиональный праздник. Также в этот день родился царь Иван Васильевич Грозный, режиссер Тим Бертон и Народная артистка России Маргарита Терехова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сегодня "день рождения" празднует телескоп, а сотрудники оперативно-поискового управления МВД России отмечают профессиональный праздник. Также в этот день родился царь Иван Васильевич Грозный, режиссер Тим Бертон и Народная артистка России Маргарита Терехова.Что празднуют в миреСотрудники оперативно-поискового управления МВД России отмечают профессиональный праздник. 25 августа 1902 года считается днем образования структурного подразделения, которое занимается выслеживанием преступников. Это одно из самых секретных отделений МВД. Вообще скрытое наблюдение в российской полиции официально появилось еще в XIX веке, но отдельного бюро для этих целей не было.Еще сегодня можно отметить День поцелуев и примирения и День лазанья по деревьям. Именины у Александра, Сергея, Федора, Степана, Михаила, Петра, Николая, Ивана, Ильи, Василия, Дмитрия, Алексея, Аркадия, Антона.Знаменательные событияВ 1609 году Галилео Галилей представил миру свое изобретение – телескоп. Тогда прибор мог увеличить изображение втрое, однако спустя некоторое время ученый усовершенствовал телескоп – прибор давал увеличение в 32 раза.В 1875 году британец Мэттью Уэбб переплыл Ла-Манш. Он стал первым человеком, который сумел покорить пролив между Францией и Великобританией в обычном купальном костюме и без всяких приспособлений. Пловец находился в воде почти 22 часа. Следующую удачную попытку пересечь Ла-Манш зафиксировали только через 36 лет. За этот промежуток времени спортсмены предприняли около 80 попыток повторить успех британца, но не смогли.В 1887 году Владимира Ленина зачислили в Казанский университет. Правда, проучился он там недолго, так как атмосфера в вузе была сильно политизирована. Высшее образование вождь пролетариата получил через несколько лет, экстерном сдав экзамены в Петербургском университете.В 1973 году американский химик Пол Лотербур сделал первый снимок томографом.Кто родилсяВ этот день 495 лет назад родился великий князь Московский и всея Руси и первый "венчанный" русский царь Иван Грозный.В 1930 году родился кинорежиссер и народный артист СССР Георгий Данелия. Он приобрел широкую известность после съемок фильма "Я шагаю по Москве". Также многим полюбились его работы "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Паспорт".В один день и год с Данелией родился актер сэр Шон Коннери. Он снялся в первых пяти фильмах о Джеймсе Бонде, а в 1988 году стал лауреатом премии "Оскар" за роль в фильме "Неприкасаемые".В 1944 году на свет появился российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев – автор фильма "Асса" о культурной жизни в России в период перестройки, в которой в эпизодической роли снялся Виктор Цой. Режиссер также снял фильмы "Нежный возраст", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Анна Каренина", "Сто дней после детства".Голливудскому режиссеру Тиму Бертону исполняется 67. Он снял картины "Эдвард Руки-ножницы", "Бэтмен", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса в Стране чудес", "Сонная лощина".Еще в этот день родились американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства Алан Пинкертон, советская и российская актриса, режиссер, народная артистка РФ Маргарита Терехова, немецкая топ-модель Клаудия Шиффер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 25 августа

Что празднуют в России и в мире 25 августа

00:00 25.08.2025
 
Башенный солнечный телескоп для спектральных и монохроматических наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории РАН
Башенный солнечный телескоп для спектральных и монохроматических наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории РАН - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сегодня "день рождения" празднует телескоп, а сотрудники оперативно-поискового управления МВД России отмечают профессиональный праздник. Также в этот день родился царь Иван Васильевич Грозный, режиссер Тим Бертон и Народная артистка России Маргарита Терехова.

Что празднуют в мире

Сотрудники оперативно-поискового управления МВД России отмечают профессиональный праздник. 25 августа 1902 года считается днем образования структурного подразделения, которое занимается выслеживанием преступников. Это одно из самых секретных отделений МВД. Вообще скрытое наблюдение в российской полиции официально появилось еще в XIX веке, но отдельного бюро для этих целей не было.
Еще сегодня можно отметить День поцелуев и примирения и День лазанья по деревьям. Именины у Александра, Сергея, Федора, Степана, Михаила, Петра, Николая, Ивана, Ильи, Василия, Дмитрия, Алексея, Аркадия, Антона.

Знаменательные события

В 1609 году Галилео Галилей представил миру свое изобретение – телескоп. Тогда прибор мог увеличить изображение втрое, однако спустя некоторое время ученый усовершенствовал телескоп – прибор давал увеличение в 32 раза.
В 1875 году британец Мэттью Уэбб переплыл Ла-Манш. Он стал первым человеком, который сумел покорить пролив между Францией и Великобританией в обычном купальном костюме и без всяких приспособлений. Пловец находился в воде почти 22 часа. Следующую удачную попытку пересечь Ла-Манш зафиксировали только через 36 лет. За этот промежуток времени спортсмены предприняли около 80 попыток повторить успех британца, но не смогли.
В 1887 году Владимира Ленина зачислили в Казанский университет. Правда, проучился он там недолго, так как атмосфера в вузе была сильно политизирована. Высшее образование вождь пролетариата получил через несколько лет, экстерном сдав экзамены в Петербургском университете.
В 1973 году американский химик Пол Лотербур сделал первый снимок томографом.

Кто родился

В этот день 495 лет назад родился великий князь Московский и всея Руси и первый "венчанный" русский царь Иван Грозный.
В 1930 году родился кинорежиссер и народный артист СССР Георгий Данелия. Он приобрел широкую известность после съемок фильма "Я шагаю по Москве". Также многим полюбились его работы "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Паспорт".
В один день и год с Данелией родился актер сэр Шон Коннери. Он снялся в первых пяти фильмах о Джеймсе Бонде, а в 1988 году стал лауреатом премии "Оскар" за роль в фильме "Неприкасаемые".
В 1944 году на свет появился российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев – автор фильма "Асса" о культурной жизни в России в период перестройки, в которой в эпизодической роли снялся Виктор Цой. Режиссер также снял фильмы "Нежный возраст", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Анна Каренина", "Сто дней после детства".
Голливудскому режиссеру Тиму Бертону исполняется 67. Он снял картины "Эдвард Руки-ножницы", "Бэтмен", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса в Стране чудес", "Сонная лощина".
Еще в этот день родились американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства Алан Пинкертон, советская и российская актриса, режиссер, народная артистка РФ Маргарита Терехова, немецкая топ-модель Клаудия Шиффер.
