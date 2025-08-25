https://crimea.ria.ru/20250825/chto-proiskhodit-v-krymu-s-diaskintestom-dlya-diagnostiki-tuberkuleza-1148974603.html

Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулеза

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Диаскинтест, применяемый для проведения туберкулинодиагностики у детей и подростков, скоро поступит в медучреждения полуострова. Соответствующая закупка проведена, сообщили РИА Новости Крым в республиканском минздраве.Об отсутствии препарата корреспондент РИА Новости Крым узнал в понедельник утром при обращении в медучреждения Симферополя. Мы запросили информацию у регионального министерства здравоохранения, где нам сообщили, что закупка проведена. Диаскинтест — это метод диагностики туберкулеза, аналогичный пробе Манту, но использующий другой антиген. В отличие от пробы Манту, этот тест дает положительный результат только при наличии специфических белков, характерных для возбудителей туберкулеза. Таким образом, положительный результат "Диаскинтеста" с более высокой вероятностью указывает на текущее заражение или наличие заболевания туберкулезом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России нужен союз с ЕАЭС для развития своей медтехникиЕсть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздраваВ Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится

