https://crimea.ria.ru/20250825/chto-proiskhodit-v-krymu-s-diaskintestom-dlya-diagnostiki-tuberkuleza-1148974603.html
Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулеза
Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулеза - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулеза
Диаскинтест, применяемый для проведения туберкулинодиагностики у детей и подростков, скоро поступит в медучреждения полуострова. Соответствующая закупка... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T17:40
2025-08-25T17:40
2025-08-25T17:33
крым
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав крыма
дети
туберкулез
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1b/1124637448_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_294b55ad891b465684481249f6f5ed0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Диаскинтест, применяемый для проведения туберкулинодиагностики у детей и подростков, скоро поступит в медучреждения полуострова. Соответствующая закупка проведена, сообщили РИА Новости Крым в республиканском минздраве.Об отсутствии препарата корреспондент РИА Новости Крым узнал в понедельник утром при обращении в медучреждения Симферополя. Мы запросили информацию у регионального министерства здравоохранения, где нам сообщили, что закупка проведена. Диаскинтест — это метод диагностики туберкулеза, аналогичный пробе Манту, но использующий другой антиген. В отличие от пробы Манту, этот тест дает положительный результат только при наличии специфических белков, характерных для возбудителей туберкулеза. Таким образом, положительный результат "Диаскинтеста" с более высокой вероятностью указывает на текущее заражение или наличие заболевания туберкулезом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России нужен союз с ЕАЭС для развития своей медтехникиЕсть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздраваВ Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1b/1124637448_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_888951d863eda852ff03d2ce16b1a201.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, дети, туберкулез
Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулеза
Диаскинтест для диагностики туберкулеза доставят в Крым в течение 10 дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Диаскинтест, применяемый для проведения туберкулинодиагностики у детей и подростков, скоро поступит в медучреждения полуострова. Соответствующая закупка проведена, сообщили РИА Новости Крым в республиканском минздраве.
Об отсутствии препарата корреспондент РИА Новости Крым узнал в понедельник утром при обращении в медучреждения Симферополя. Мы запросили информацию у регионального министерства здравоохранения, где нам сообщили, что закупка проведена.
"Закупка препарата для проведения туберкулинодиагностики "Диаскинтест" состоялась. В соответствии с заключенным контрактом, поставка препарата ожидается в течение 10 рабочих дней", – подчеркнули в ведомстве.
Диаскинтест — это метод диагностики туберкулеза, аналогичный пробе Манту, но использующий другой антиген. В отличие от пробы Манту, этот тест дает положительный результат только при наличии специфических белков, характерных для возбудителей туберкулеза. Таким образом, положительный результат "Диаскинтеста" с более высокой вероятностью указывает на текущее заражение или наличие заболевания туберкулезом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: