Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулеза - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулеза
Диаскинтест, применяемый для проведения туберкулинодиагностики у детей и подростков, скоро поступит в медучреждения полуострова. Соответствующая закупка... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T17:40
2025-08-25T17:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Диаскинтест, применяемый для проведения туберкулинодиагностики у детей и подростков, скоро поступит в медучреждения полуострова. Соответствующая закупка проведена, сообщили РИА Новости Крым в республиканском минздраве.Об отсутствии препарата корреспондент РИА Новости Крым узнал в понедельник утром при обращении в медучреждения Симферополя. Мы запросили информацию у регионального министерства здравоохранения, где нам сообщили, что закупка проведена. "Закупка препарата для проведения туберкулинодиагностики "Диаскинтест" состоялась. В соответствии с заключенным контрактом, поставка препарата ожидается в течение 10 рабочих дней", – подчеркнули в ведомстве. Диаскинтест — это метод диагностики туберкулеза, аналогичный пробе Манту, но использующий другой антиген. В отличие от пробы Манту, этот тест дает положительный результат только при наличии специфических белков, характерных для возбудителей туберкулеза. Таким образом, положительный результат "Диаскинтеста" с более высокой вероятностью указывает на текущее заражение или наличие заболевания туберкулезом.
крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, дети, туберкулез
Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулеза

Диаскинтест для диагностики туберкулеза доставят в Крым в течение 10 дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Диаскинтест, применяемый для проведения туберкулинодиагностики у детей и подростков, скоро поступит в медучреждения полуострова. Соответствующая закупка проведена, сообщили РИА Новости Крым в республиканском минздраве.
Об отсутствии препарата корреспондент РИА Новости Крым узнал в понедельник утром при обращении в медучреждения Симферополя. Мы запросили информацию у регионального министерства здравоохранения, где нам сообщили, что закупка проведена.
"Закупка препарата для проведения туберкулинодиагностики "Диаскинтест" состоялась. В соответствии с заключенным контрактом, поставка препарата ожидается в течение 10 рабочих дней", – подчеркнули в ведомстве.
Диаскинтест — это метод диагностики туберкулеза, аналогичный пробе Манту, но использующий другой антиген. В отличие от пробы Манту, этот тест дает положительный результат только при наличии специфических белков, характерных для возбудителей туберкулеза. Таким образом, положительный результат "Диаскинтеста" с более высокой вероятностью указывает на текущее заражение или наличие заболевания туберкулезом.
России нужен союз с ЕАЭС для развития своей медтехники
Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава
В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится
 
Лента новостейМолния