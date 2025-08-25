https://crimea.ria.ru/20250825/chetyre-sela-v-krymu-obestocheny-iz-za-avarii-1148962479.html
Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии
Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии
В Бахчисарайском районе Крыма четыре населенных пункта частично обесточены из-за аварии, сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T09:11
2025-08-25T09:11
2025-08-25T09:09
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
гуп рк "крымэнерго"
бахчисарайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025330_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4b0471b4385c177acd777284f8159619.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма четыре населенных пункта частично обесточены из-за аварии, сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025330_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bfed5a38a8a85b681cca0c5dba3b3526.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, гуп рк "крымэнерго", бахчисарайский район
Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии
В Бахчисарайском районе Крыма четыре села остались без света из-за аварии