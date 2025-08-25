Рейтинг@Mail.ru
Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250825/chetyre-sela-v-krymu-obestocheny-iz-za-avarii-1148962479.html
Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии
Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии
В Бахчисарайском районе Крыма четыре населенных пункта частично обесточены из-за аварии, сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T09:11
2025-08-25T09:09
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
гуп рк "крымэнерго"
бахчисарайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025330_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4b0471b4385c177acd777284f8159619.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма четыре населенных пункта частично обесточены из-за аварии, сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025330_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bfed5a38a8a85b681cca0c5dba3b3526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, гуп рк "крымэнерго", бахчисарайский район
Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии

В Бахчисарайском районе Крыма четыре села остались без света из-за аварии

09:11 25.08.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма четыре населенных пункта частично обесточены из-за аварии, сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Бахчисарайский район, частично (обесточены) населенные пункты: Аромат, Высокое, Солнечноселье, Лаки", - говорится в сообщении.
Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света
В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
 
КрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуЭлектросетиГУП РК "Крымэнерго"Бахчисарайский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров
09:37В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю
09:26Обстановка на Крымском мосту - очереди выросли с обеих сторон
09:11Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии
09:02Тройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали
08:42Силовики выявили крупнейший ресурс по продаже личных данных россиян
08:29Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе
08:18Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределение
08:06На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в 3,5 раза
07:49В какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачеты
07:3021 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией
07:05Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
06:32Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать
06:12Крымский мост сейчас: в очереди полторы сотни машин
06:04Над Крымом отработала ПВО
00:01Антициклон и ночные дожди: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 25 августа
22:03Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье
21:31Возвращение российских военных и ракеты ERAM для Киева – главное за день
21:07Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем
Лента новостейМолния