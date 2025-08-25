https://crimea.ria.ru/20250825/boytsy-svo-pouchastvuyut-v-shkolnykh-lineykakh-v-sevastopole-1-sentyabrya-1148966520.html

Бойцы СВО поучаствуют в школьных линейках в Севастополе 1 сентября

Бойцы СВО поучаствуют в школьных линейках в Севастополе 1 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бойцы специальной военной операции примут участие в торжественных школьных линейках 1 сентября в Севастополе и пообщаются с учащимися. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания в правительстве.По словам Развожаева, в этом году за парты сядут больше 4200 первоклассников. Комплектование первых классов продолжается до 5 сентября.Он добавил, что в этом году бесплатная перевозка детей организована к 14 школам и трем детским садам. Для организации подвоза утверждено 59 маршрутов, в автопарке имеется 81 школьный автобус.В Крыму в новом учебном году в крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч – первоклассники, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТуВ Севастополь поступили единые для России учебники по историиСобрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базаре

