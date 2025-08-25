Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
Бойцы СВО поучаствуют в школьных линейках в Севастополе 1 сентября
Бойцы СВО поучаствуют в школьных линейках в Севастополе 1 сентября - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Бойцы СВО поучаствуют в школьных линейках в Севастополе 1 сентября
Бойцы специальной военной операции примут участие в торжественных школьных линейках 1 сентября в Севастополе и пообщаются с учащимися. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бойцы специальной военной операции примут участие в торжественных школьных линейках 1 сентября в Севастополе и пообщаются с учащимися. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания в правительстве.По словам Развожаева, в этом году за парты сядут больше 4200 первоклассников. Комплектование первых классов продолжается до 5 сентября.Он добавил, что в этом году бесплатная перевозка детей организована к 14 школам и трем детским садам. Для организации подвоза утверждено 59 маршрутов, в автопарке имеется 81 школьный автобус.В Крыму в новом учебном году в крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч – первоклассники, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТуВ Севастополь поступили единые для России учебники по историиСобрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базаре
Новости
новости, новости севастополя, новости сво, севастополь, крым, ветераны сво, участники сво, михаил развожаев, школа
Бойцы СВО поучаствуют в школьных линейках в Севастополе 1 сентября

В Севастополе участники СВО встретятся со школьниками на линейках 1 сентября

13:05 25.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный звонок
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бойцы специальной военной операции примут участие в торжественных школьных линейках 1 сентября в Севастополе и пообщаются с учащимися. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания в правительстве.
"Поручил подчиненным поучаствовать в школьных линейках, а также пригласить на 1 сентября участников специальной военной операции — чтобы ребята могли пообщаться с нашими защитниками", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, в этом году за парты сядут больше 4200 первоклассников. Комплектование первых классов продолжается до 5 сентября.
Он добавил, что в этом году бесплатная перевозка детей организована к 14 школам и трем детским садам. Для организации подвоза утверждено 59 маршрутов, в автопарке имеется 81 школьный автобус.
В Крыму в новом учебном году в крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч – первоклассники, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Онищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТу
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории
Собрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базаре
 
