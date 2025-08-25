https://crimea.ria.ru/20250825/bolshe-poloviny-krymchan-proydut-vaktsinatsiyu-ot-grippa-1148964719.html
Больше половины крымчан пройдут вакцинацию от гриппа
Больше половины крымчан пройдут вакцинацию от гриппа
В Крыму стартует ежегодная вакцинация против гриппа, сообщает министр здравоохранения республики Алексей Натаров. РИА Новости Крым, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стартует ежегодная вакцинация против гриппа, сообщает министр здравоохранения республики Алексей Натаров.По его словам, для формирования коллективного иммунитета необходимо привить больше 62% населения – это больше миллиона человек, почти 300 тысяч из которых – дети. Сделать это необходимо как можно раньше, чтобы заблаговременно сформировать устойчивость к моменту подъема заболеваемости.Он уточнил, что пройти иммунизацию можно в любом медучреждении – от поликлиники до ФАПа – независимо от территориального прикрепления. Дети до шести месяцев и те, у кого ранее проявлялись аллергические реакции на компоненты вакцин, попадают под абсолютное противопоказание. Временный же отвод предоставляется людям с заболеваниями острой инфекцией или в случае обострения хронических заболеваний."Вирус гриппа достаточно часто вызывает тяжелые осложнения, что особенно опасно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Вакцинация позволяет в случае заражения снизить риск возникновения осложнений к минимуму. Защитите себя и своих близких – пройдите иммунизацию против гриппа!" – подчеркнул Натаров.В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек.Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.
В Крыму планируют вакцинировать больше миллиона человек от гриппа – минздрав
11:34 25.08.2025 (обновлено: 11:39 25.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стартует ежегодная вакцинация против гриппа, сообщает министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
По его словам, для формирования коллективного иммунитета необходимо привить больше 62% населения – это больше миллиона человек, почти 300 тысяч из которых – дети. Сделать это необходимо как можно раньше, чтобы заблаговременно сформировать устойчивость к моменту подъема заболеваемости.
"Для вакцинации взрослых используются препараты "Совигрипп" и "Флю-м", для вакцинации беременных женщин и детей – "Ультрикс квадри". Состав вакцин разработан с учетом прогнозов экспертов о циркулирующих штаммах вируса гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне", – рассказал министр.
Он уточнил, что пройти иммунизацию можно в любом медучреждении – от поликлиники до ФАПа – независимо от территориального прикрепления. Дети до шести месяцев и те, у кого ранее проявлялись аллергические реакции на компоненты вакцин, попадают под абсолютное противопоказание. Временный же отвод предоставляется людям с заболеваниями острой инфекцией или в случае обострения хронических заболеваний.
"Вирус гриппа достаточно часто вызывает тяжелые осложнения, что особенно опасно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Вакцинация позволяет в случае заражения снизить риск возникновения осложнений к минимуму. Защитите себя и своих близких – пройдите иммунизацию против гриппа!" – подчеркнул Натаров.
В России идет подготовка к вакцинопрофилактике
против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа
не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.
