Больше половины крымчан пройдут вакцинацию от гриппа

В Крыму стартует ежегодная вакцинация против гриппа, сообщает министр здравоохранения республики Алексей Натаров.

2025-08-25T11:34

2025-08-25T11:34

2025-08-25T11:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стартует ежегодная вакцинация против гриппа, сообщает министр здравоохранения республики Алексей Натаров.По его словам, для формирования коллективного иммунитета необходимо привить больше 62% населения – это больше миллиона человек, почти 300 тысяч из которых – дети. Сделать это необходимо как можно раньше, чтобы заблаговременно сформировать устойчивость к моменту подъема заболеваемости.Он уточнил, что пройти иммунизацию можно в любом медучреждении – от поликлиники до ФАПа – независимо от территориального прикрепления. Дети до шести месяцев и те, у кого ранее проявлялись аллергические реакции на компоненты вакцин, попадают под абсолютное противопоказание. Временный же отвод предоставляется людям с заболеваниями острой инфекцией или в случае обострения хронических заболеваний."Вирус гриппа достаточно часто вызывает тяжелые осложнения, что особенно опасно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Вакцинация позволяет в случае заражения снизить риск возникновения осложнений к минимуму. Защитите себя и своих близких – пройдите иммунизацию против гриппа!" – подчеркнул Натаров.В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек.Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередьВакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использоватьРоспотребнадзор рекомендует привить от разных видов гриппа 60% россиян

