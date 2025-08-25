https://crimea.ria.ru/20250825/bespilotnik-vsu-sbit-nad-chernym-morem-1148972299.html

Беспилотник ВСУ сбит над Черным морем

Беспилотник ВСУ сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 25.08.2025

Беспилотник ВСУ сбит над Черным морем

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T16:17

2025-08-25T16:17

2025-08-25T16:30

крым

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142112230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_caddda68ec7552fe0afae90e01b656b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи был перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА. Семь дронов сбили над территорией Смоленской области, шесть – над Брянской областью, три– над территорией Орловской области, еще три – над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву. Еще по одному дрону сбили над территорией Калужской и Тверской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС95 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод на Кубани

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины)