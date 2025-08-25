Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Беспилотник ВСУ сбит над Черным морем
Беспилотник ВСУ сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Беспилотник ВСУ сбит над Черным морем
Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи был перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА. Семь дронов сбили над территорией Смоленской области, шесть – над Брянской областью, три– над территорией Орловской области, еще три – над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву. Еще по одному дрону сбили над территорией Калужской и Тверской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС95 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод на Кубани
Новости
Беспилотник ВСУ сбит над Черным морем

ПВО сбила 4 беспилотника над Черным морем и еще тремя регионами России

16:17 25.08.2025 (обновлено: 16:30 25.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 11.20 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа – по одному над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря", - говорится сообщении.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи был перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА. Семь дронов сбили над территорией Смоленской области, шесть – над Брянской областью, три– над территорией Орловской области, еще три – над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву. Еще по одному дрону сбили над территорией Калужской и Тверской областей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС
95 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны
Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод на Кубани
 
