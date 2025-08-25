https://crimea.ria.ru/20250825/bespilotnik-vsu-sbit-nad-chernym-morem-1148972299.html
Беспилотник ВСУ сбит над Черным морем
Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T16:17
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи был перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА. Семь дронов сбили над территорией Смоленской области, шесть – над Брянской областью, три– над территорией Орловской области, еще три – над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву. Еще по одному дрону сбили над территорией Калужской и Тверской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС95 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод на Кубани
16:17 25.08.2025 (обновлено: 16:30 25.08.2025)