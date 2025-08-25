https://crimea.ria.ru/20250825/armiya-rossii-osvobodila-zaporozhskoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1148965623.html

Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области

Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T12:07

2025-08-25T12:07

2025-08-25T12:11

новости сво

министерство обороны рф

армия и флот

украина

днепропетровская область

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.Накануне подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

днепропетровская область

Новости

