https://crimea.ria.ru/20250825/armiya-rossii-osvobodila-zaporozhskoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1148965623.html
Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области
Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области
Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T12:07
2025-08-25T12:07
2025-08-25T12:11
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
украина
днепропетровская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148409180_0:40:3500:2009_1920x0_80_0_0_81e837415a571b41839575194ed87f95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.Накануне подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250822/novosti-svo-devyat-naselennykh-punktov-pereshli-pod-kontrol-rf-za-nedelyu-1148909598.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148409180_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_408381c0bbb8626561def5a1bf8b9e7d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, украина, днепропетровская область, новости
Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области
Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области - Минобороны
12:07 25.08.2025 (обновлено: 12:11 25.08.2025)