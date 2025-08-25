Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области
Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области
Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T12:07
2025-08-25T12:11
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
украина
днепропетровская область
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.Накануне подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области.
украина
днепропетровская область
новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, украина, днепропетровская область, новости
Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области

Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области - Минобороны

12:07 25.08.2025 (обновлено: 12:11 25.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТанкисты группировки войск "Север"
Танкисты группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Накануне подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
22 августа, 14:29
Новости СВО: девять населенных пунктов перешли под контроль РФ за неделю
 
Новости СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотУкраинаДнепропетровская областьНовости
 
