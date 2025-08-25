https://crimea.ria.ru/20250825/antitsiklon-i-nochnye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1148927331.html

Антициклон и ночные дожди: погода в Крыму в понедельник

Антициклон и ночные дожди: погода в Крыму в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Без осадков, лишь ночью вероятны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +21...+23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. В ночные часы температура воздуха +15...+17 градусов, днем +23...+35.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

