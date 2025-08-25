Рейтинг@Mail.ru
Антициклон и ночные дожди: погода в Крыму в понедельник
Антициклон и ночные дожди: погода в Крыму в понедельник
Антициклон и ночные дожди: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Антициклон и ночные дожди: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Без осадков, лишь ночью вероятны небольшие дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-25T00:01
2025-08-24T21:12
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Без осадков, лишь ночью вероятны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +21...+23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. В ночные часы температура воздуха +15...+17 градусов, днем +23...+35.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Антициклон и ночные дожди: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник ночью возможны дожди и до +25 градусов

00:01 25.08.2025
 
Дождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Без осадков, лишь ночью вероятны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, в горах +6…+11, днем +20…+25 градусов, в горах +14…+19", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +21...+23 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. В ночные часы температура воздуха +15...+17 градусов, днем +23...+35.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Люди гуляют по побережью Черного моря
Вчера, 20:11Радио "Спутник в Крыму"
Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
