25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане
25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане - РИА Новости Крым, 25.08.2025
25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане
28 человек в том числе 25 детей получили отравление на базе отдыха в Дагестане, 19 из них госпитализированы, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканский... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T17:33
2025-08-25T17:33
2025-08-25T17:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 28 человек в том числе 25 детей получили отравление на базе отдыха в Дагестане, 19 из них госпитализированы, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МЧС России.Уточняется, что речь, предположительно, идет о пищевом отравлении. Происшествие случилось на базе отдыха в Дербентском районе.В Чебоксарах ранее отравились 13 участников соревнований ГТО. Возбуждено уголовное дело. До этого две группы детей с симптомами пищевой инфекции сняли с поезда на Кубани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка острой кишечной инфекции произошла в ДагестанеДело о смерти младенца в семье с 4 погибшими от дихлофоса детьми закрылиВ Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции
