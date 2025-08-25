Рейтинг@Mail.ru
25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане
25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане
25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане - РИА Новости Крым, 25.08.2025
25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане
28 человек в том числе 25 детей получили отравление на базе отдыха в Дагестане, 19 из них госпитализированы, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканский... РИА Новости Крым, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 28 человек в том числе 25 детей получили отравление на базе отдыха в Дагестане, 19 из них госпитализированы, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МЧС России.Уточняется, что речь, предположительно, идет о пищевом отравлении. Происшествие случилось на базе отдыха в Дербентском районе.В Чебоксарах ранее отравились 13 участников соревнований ГТО. Возбуждено уголовное дело. До этого две группы детей с симптомами пищевой инфекции сняли с поезда на Кубани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка острой кишечной инфекции произошла в ДагестанеДело о смерти младенца в семье с 4 погибшими от дихлофоса детьми закрылиВ Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции
дагестан
25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане

Массовое отравление детей и взрослых произошло на базе отдыха в Дагестане

17:33 25.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 28 человек в том числе 25 детей получили отравление на базе отдыха в Дагестане, 19 из них госпитализированы, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МЧС России.
"Поступило сообщение о 28 пострадавших, включая 25 детей… В центральную городскую больницу Дербента госпитализированы 19 человек, в том числе 17 детей", – сказано в сообщении.
Уточняется, что речь, предположительно, идет о пищевом отравлении. Происшествие случилось на базе отдыха в Дербентском районе.
В Чебоксарах ранее отравились 13 участников соревнований ГТО. Возбуждено уголовное дело. До этого две группы детей с симптомами пищевой инфекции сняли с поезда на Кубани.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вспышка острой кишечной инфекции произошла в Дагестане
Дело о смерти младенца в семье с 4 погибшими от дихлофоса детьми закрыли
В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции
 
Массовое отравлениеДагестанПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
