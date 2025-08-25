https://crimea.ria.ru/20250825/25-detey-otravilis-na-baze-otdykha-v-dagestane-1148974381.html

25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане

25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане - РИА Новости Крым, 25.08.2025

25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане

28 человек в том числе 25 детей получили отравление на базе отдыха в Дагестане, 19 из них госпитализированы, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканский... РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T17:33

2025-08-25T17:33

2025-08-25T17:33

массовое отравление

дагестан

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 28 человек в том числе 25 детей получили отравление на базе отдыха в Дагестане, 19 из них госпитализированы, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МЧС России.Уточняется, что речь, предположительно, идет о пищевом отравлении. Происшествие случилось на базе отдыха в Дербентском районе.В Чебоксарах ранее отравились 13 участников соревнований ГТО. Возбуждено уголовное дело. До этого две группы детей с симптомами пищевой инфекции сняли с поезда на Кубани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка острой кишечной инфекции произошла в ДагестанеДело о смерти младенца в семье с 4 погибшими от дихлофоса детьми закрылиВ Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции

дагестан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое отравление, дагестан, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости